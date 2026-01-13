Velikost ni pomembna: pokazal je, kdo je glavni #video

V živalskem vrtu na Poljskem se je odvila bitka epskih razsežnosti, ko se je majhen jelen muntjak spopadel z ogromnim indijskim nosorogom in očitno zmagal. 17-kilogramski jelenček z imenom Muntjakov oče je bil neustrašen, ko se je zaganjal v 1.660-kilogramsko Marusio.

"Nekdo se je verjetno danes zjutraj pozabil pogledati v ogledalo," so ob viralnem posnetku na družbenih omrežjih zapisali v živalskem vrtu.

Povedali so, da je Marusia sicer zelo nežna in se zaveda svoje velikosti.

Po besedah ​​oskrbnikov živalskega vrta je nežna velikanka Marusia "spopad" vzela kot zabavo in igro, za drobnega muntjaka pa je bila predstava silovita obramba njegove partnerice, Muntjakove mamice, ki je trenutno pripravljena za parjenje.

Marusia in muntjaki si skupaj z giboni in rjastopegastimi mačkami delijo ogrado v azijskem paviljonu živalskega vrta, ki posnema njihov naravni habitat.

Na drugem koncu je na spolzkem terenu v objemu zime uživala skupina tjulnjev, še prikazuje posnetek, ki ga je objavila agencija Reuters.