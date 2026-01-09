Mislil sem, da kupujem televizor. Dobil sem veliko več.

Včasih se zgodi, da te dom preseneti v najbolj običajnem trenutku. Ko se usedeš na kavč, da si vzameš pet minut zase, in opaziš, kako se svetloba ujame na robu police, kako se barve v prostoru prelivajo drugače kot včeraj. V takih trenutkih se zavem, kako zelo živ organizem je dom. In kako zelo lahko tehnologija, če je narejena z občutkom, postane del te žive pokrajine.

Televizorji Samsung Neo QLED so eden tistih elementov, ki se ne vsiljujejo. Ne kričijo, da so najnovejši, najpametnejši ali največji, četudi to so. Preprosto se zlijejo s prostorom. Njihova napredna kakovost slike, ki jo omogočajo inteligentni procesorji in tehnologija kvantnih pik (Quantum Dot), ter 4K nadgradnja slike z umetno inteligenco (4K AI Upscaling) skupaj s Color Booster Pro ustvarjajo občutek, da se svet na zaslonu ne predvaja, temveč dogaja. Kot da se prizor razširi v prostor in postane del ambienta.

Prave barve, pravi QLED

Če bi moral izbrati eno stvar, ki me pri Neo QLED vedno znova preseneti, so to barve. Ne tiste preveč nasičene, ki jih vidiš v trgovinah, ampak barve, ki imajo globino. Barve, ki dihajo.

Zaslon s kvantnimi pikami (Quantum Dot) brez kadmija zagotavlja 100‑odstotno intenzivnost barv, kar pomeni, da vsak odtenek ostane zvest svojemu izvoru. Rdeča je topla, ne agresivna. Modra je globoka, ne hladna. Zelena je naravna, ne umetna.

Tehnologija, ujeta v vsakdan

Preden se potopimo v posamezne funkcije, je vredno povedati, da Neo QLED ni televizor, ki bi ga opazil samo takrat, ko ga prižgeš. Njegova tehnologija se prepleta z vsakdanjimi trenutki, z navadami doma in z načinom, kako živimo v prostoru. Deluje tiho, skoraj neopazno, a ravno zato tako dobro.

Color Booster Pro

Barve se v različnih delih dneva obnašajo drugače. Zjutraj so mehkejše, popoldne ostrejše, zvečer intimnejše. Color Booster Pro poskrbi, da ostanejo živahne in uravnotežene v vseh svetlobnih pogojih. Kot bi nekdo ves čas prilagajal osvetlitev prizora, da je vse videti tako, kot mora biti.

Samodejne izboljšave HDR Pro

HDR Pro prinaša globino, ki jo običajno povezujemo s profesionalno fotografijo. Temni deli postanejo žametni, svetli poudarki pa dobijo subtilen sij. Kontrast ni oster, temveč naraven. Slika je polna detajlov, ki jih prej nisi opazil, od teksture tkanine do svetlobe, ki se odbija od vode. Najboljše pa je to, da kakovost slike televizor uravnava kar sam.

Profesionalni prilagodljivi zvok

Zvok je pogosto spregledan, dokler ni zares dober. Neo QLED prilagodi zvok prostoru in vsebini. Če gledaš film, poudari dialoge. Če poslušaš koncert, razširi zvočno sliko. Če se premakneš po prostoru, ostane zvok uravnotežen. Kot da televizor razume akustiko doma.

Generativno ozadje

Ko televizor ni v uporabi, ne izgine v črnino. Namesto tega se preobrazi v estetski element interierja. Generativno ozadje se prilagodi barvam sten, svetlobi in teksturam v prostoru. Včasih ga komaj opazim, ker se tako lepo zlije z dnevno sobo. Drugič me preseneti z vzorcem, ki spremeni celoten ambient.

AI‑način

AI‑način je kot tihi opazovalec. Nevsiljiv, a pozoren. Razume, kdaj gledam, kaj gledam, kakšno svetlobo imam rad. Prilagodi svetlost, zvok in energijo. Ne zato, ker mora, ampak ker zna. Televizor se uči mojih navad in se jim prilagaja, da je izkušnja vedno optimalna.

Nega hišnih ljubljenčkov

Če imaš doma žival, veš, da je dom drugačen. Neo QLED to upošteva. Funkcije za nego hišnih ljubljenčkov so del širšega ekosistema SmartThings in AI‑načina. Televizor lahko predvaja pomirjujoče vsebine, ko je žival sama doma, ali zmanjša zvok, če zazna preglasne prizore, ki bi jo lahko vznemirili. Če imaš v SmartThings povezan pametni senzor ali kamero, lahko spremljaš, kako se žival počuti in televizor temu prilagodi okolje. Nič pretiranega. Samo drobna pozornost, ki naredi razliko.

Univerzalna kretnja

Včasih je dovolj, da dvigneš roko. Univerzalna kretnja omogoča upravljanje brez daljinca. Naravno, intuitivno. Kot da televizor razume jezik telesa. To je ena tistih funkcij, ki jih začneš uporabljati mimogrede, ker se preprosto prilega vsakdanu.

Samsung Knox

Varnost je danes del doma. Samsung Knox poskrbi, da so podatki in naprave zaščiteni. Nevsiljivo, a zanesljivo. Kot dobra ključavnica, ki je nikoli ne opaziš, dokler je ne potrebuješ.

Trgovina z umetninami

Če bi moral izbrati funkcijo, ki me je najbolj presenetila, je to Trgovina z umetninami. Predstavljajte si, da se vaš dom vsak dan spremeni v novo galerijo. Da se na steni pojavi Monet, naslednji dan pa sodobna abstrakcija iz Berlina.

Aplikacija ponuja že več kot 4 tisoč umetniških del iz svetovno znanih muzejev in od vodilnih umetnikov. Izbori se spreminjajo glede na letni čas, praznik ali razpoloženje. Kot bi imel osebnega kustosa, ki razume tvoj dan.

Na voljo je tudi več kot 370 brezplačnih umetnin. Včasih pustim, da se predvajajo v ozadju, medtem ko delam ali berem. Televizor postane digitalno platno, ki spreminja atmosfero doma. In to je nekaj, kar me vedno znova navduši.

Zakaj bo ta televizor ostal nov še sedem let

V času, ko se tehnologija spreminja hitreje kot letni časi, je občutek trajnosti skoraj razkošje. Sedemletna nadgradnja operacijskega sistema prinaša tisti mir, ki ga redko dobimo pri sodobnih napravah. Televizor Samsung ostane sodoben, varen in zmogljiv še dolgo po tem, ko bi drugi modeli že začeli kazati svojo starost.

Še ena všečna stvar pri televizorjih Samsung je aplikacija SmartThings, ki je kot žilni sistem doma. Povezuje luči, senčila, zvočnike in aparate ter omogoča, da vse upravljate neposredno s televizorja. Aplikacija je seveda na voljo tudi na telefonu ali tablici, zato lahko svoj dom nadzorujete na daljavo, tudi ko vas ni doma. Kar je najbolj zanimivo, je to, da SmartThings prepozna vaše navade in predlaga avtomatizacije, ki olajšajo vsakdan. In ko se enkrat navadiš, da lahko z enim zaslonom upravljaš celoten dom, se zdi skoraj nenavadno, da si to kdaj počel drugače.

Za začetek leta si podarite veliki zaslon

Priznam, ko sem prvič stopil v prostor, kjer je stal 249‑centimetrski QN990F, sem se moral za trenutek ustaviti. Ne zato, ker bi bil zaslon ogromen, ampak ker je prostor zaradi njega deloval drugače. Kot da bi se stene rahlo odmaknile. Ko sem sedel na kavč, sem imel občutek, da sem vstopil v prizor, ne da ga gledam od daleč.

8K ločljivost je nekaj, kar razumeš šele, ko vidiš drobne detajle, ki jih prej nisi nikoli opazil. Tekstura volnene odeje na kavču. Svetloba, ki se odbija od kovinske skodelice na mizi. V filmu sem prvič videl, kako se na obrazu igralca premika senca trepalnic. To niso pretiravanja. To je tisti trenutek, ko se zavedaš, da televizor ne prikazuje slike, ampak celoten prostor.

In kar me je najbolj presenetilo: kljub velikosti se Samsung QN990F ne obnaša kot velik televizor. Ne dominira. Ne kriči. Zaradi tankega profila in skoraj nevidnega roba deluje kot del arhitekture. Ko ga ugasneš, se zlije s prostorom. Ko ga prižgeš, ga preoblikuje. To je televizor, ki ustvari dnevno sobo.

To leto glejte TV brez bleščanja

Samsung QN90F sem preizkusil v prostoru, ki je vse prej kot idealen za televizor. Velika okna, svetle stene, lesena tla, ki odbijajo svetlobo. Popoldne je tam skoraj nemogoče gledati običajen TV, ker se na zaslonu vidi vse: odsev kavča, silhueta rastline, celo moj lastni obraz.

Ko sem prižgal Samsung QN90F, sem najprej pomislil, da sem pozabil potegniti zavese. Odbojna tehnologija je tako učinkovita, da svetloba preprosto izgine. Ne ublaži je. Ne zmanjša. Izgine. Slika ostane čista, kot bi gledal skozi matirano steklo, ki ne pozna odsevov.

In kar je zanimivo: zaradi Mini LED osvetlitve slika ne izgubi svetlosti, tudi ko je v prostoru popoldanski sij. Barve ostanejo žive, kontrast ostane močan, detajli ostanejo ostri. Gledal sem dokumentarec o naravi in imel občutek, da se sončni žarki na zaslonu borijo s pravimi sončnimi žarki v prostoru. In zmagali so.

To je televizor, ki razume, da se življenje ne dogaja v temi. Da se otroci igrajo, ko je dan. Da se kuha, ko je svetlo. Da se družimo ob popoldanski kavi. Samsung QN90F se ne bori proti svetlobi. Preprosto jo ignorira.

Za konec še darilo

Ko sem se pogovarjal z ljudmi, ki so si v zadnjih letih prenovili dom, sem opazil nekaj zanimivega. Največkrat niso govorili o barvi sten ali novi sedežni garnituri. Govorili so o trenutkih. O tem, kako se je prostor spremenil, ko so vanj postavili nekaj, kar je prineslo novo energijo. Televizor je pogosto eden tistih predmetov, ki ne spremenijo samo sten, ampak način, kako živimo v prostoru.

In kako se sliši ideja, da ob nakupu vrhunskega Samsung televizorja prejmete zvočnik Music Frame? Zveni skoraj preveč dobro, da bi bilo res, a je. Music Frame je eden tistih kosov, ki združujejo estetiko in zvok, in se v prostoru obnašajo bolj kot umetniški objekt kot klasičen zvočnik.

Ob nakupu izbranih televizorjev velikosti 189 centimetrov ali več, OLED, Neo QLED, QLED, The Frame ali The Frame Pro iz leta 2025, prejmete Music Frame kot darilo. Lepo je, ko tehnologija prinese nekaj več kot funkcijo. Ko prinese občutek. In ko je darilo pravzaprav dvojno: za dom in za vas.

