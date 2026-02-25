Serija Samsung Galaxy S26: bo naš vsakdan še učinkovitejši?

Pri predstavitvi svojega novega trojčka najprestižnejših pametnih telefonov Samsung nadaljuje prizadevanja za razvoj uporabniške izkušnje, kjer bo uporabnik s svojim mobilnim spremljevalcem s čim manj koraki dosegel, kar v vsakem trenutku želi in potrebuje.

Letošnja družina Samsungovih najprestižnejših nepregibnih telefonov prihaja približno en mesec pozneje kot v prejšnjih letih, a še vedno ostajajo zvesti lokaciji uradne svetovne predstavitve. Tudi tokrat so namreč za dogodek Galaxy Unpacked, kjer vsako leto serija Galaxy S ugleda luč dneva, izbrali Silicijevo dolino, letos natančneje San Francisco.

V družini Galaxy S letos trije modeli

Družina Samsung Galaxy S26 (ponovno) šteje tri člane. Poleg osnovnega modela sta tu še tradicionalno modela + (Plus) in Ultra, prejšnji poskusi s tankim modelom Edge pa niso obrodili pričakovanega zanimanja in so se mu zato odpovedali.

Najzmogljivejši med njimi, Samsung Galaxy S26 Ultra, bo po vsem svetu opremljen s trenutno zmogljivejšim mobilnim procesorjem Snapdragon 8 Elite Gen 5, ki ga je proizvajalec Qualcomm posebej optimiziral za Samsungove naprave Galaxy. Druga dva modela bosta na ameriškem in azijskem trgu imela prav tako ta procesor, medtem ko bosta drugod po svetu in tako tudi na naši celini opremljena z najzmogljivejšim Samsungovim procesorjem Exynos 2600.

Uporabniki želijo dobro izkušnjo, ne toliko specifikacij

Toda bolj kot naštevanje specifikacij pri Samsungu upajo, da nova serija prinaša izboljšave pri vseh za uporabnike najpomembnejših merilih: hitrost in zanesljivost delovanja, fotografija ter varovanje zasebnosti.

Za hitrost in zanesljivo delovanje bosta v veliki meri poskrbeli nova generacija zmogljivejših mobilnih procesorjev in izboljšano upravljanje toplote, kar bodo uporabniki zaznali predvsem kot hitrejše odpiranje aplikacij, tekoče preklapljanje med opravili ter stabilno delovanje tudi pri procesorsko zahtevnejših nalogah, kot sta igranje iger ali snemanje videa, so prepričani pri Samsungu.

Skupaj s serijo pametnih telefonov Galaxy S26 je Samsung predstavil tudi novi slušalki Galaxy Buds4 Pro in Galaxy Buds4. Foto: Samsung

Napovedali so tudi, da so omogočili hitrejše polnjenje – po njihovih navedbah je mogoče novince serije Galaxy S26 napolniti do treh četrtin v približno pol ure, kar bomo zagotovo preverili med preizkusom na našem uredništvu.

Še več nočnega vida in orodij za videoustvarjalnost

Samsung si nikakor ne želi izpustiti iz rok svoje vloge v svetu premijske mobilne fotografije, zato prinaša serija Galaxy S26 novosti tako pri strojni kot programski opremi. Model Ultra je tako dobil širše zaslonke, ki bodo lažje ujele svetlobo tudi takrat, ko je je komaj še kaj, recimo na večernih dogodkih. Nadgrajen je tudi programski del nočnega načina, ki je že do zdaj poskrbel za jasne in podrobne nočne posnetke.

Na svoje bodo prišli tudi videografi: pomembna novost je tudi naprednejši videozapis (APV), ki ohranja visoko kakovost tudi po večkratnem urejanju. Tega bodo najbolj veseli vsi tisti ustvarjalci, ki svoje videoposnetke urejajo in montirajo že kar na pametnem telefonu – ustrezne funkcije so jim na voljo hitro in kar v samem pametnem telefonu, brez potrebe po nameščanju dodatnih aplikacij.

Umetna inteligenca: učinkovita in tudi neopazna

Močan poudarek ostaja na umetni inteligenci. Poleg funkcij, ki so znane že nekaj časa, denimo iskanje z obkroževanjem, se pridružujejo še nekatere nove, s katerimi pri Samsungu pričakujejo, da bodo uporabniki še učinkovitejši pri najrazličnejših opravilih.

Na uradni predstavitvi je izvršni direktor, predsednik in vodja oddelka uporabniške izkušnje (Device eXperience, DX) pri podjetju Samsung Electronics TM Roh dejal, da je "pri seriji Samsung Galaxy S26 umetna inteligenca čim bolj neopazna in deluje tiho v ozadju, da se lahko ljudje posvetijo tistemu, kar jim je res pomembno".

Sedem let varnosti in podpore

Pri najzmogljivejšem modelu Samsung Galaxy S26 Ultra so njegovi snovalci vgradili zaslon za zasebnost (Privacy Display), ki omeji ali kar onemogoči pogled na vsebino zaslona z bočnih kotov. Tako se bodo njegovi bodoči lastniki uspešno ubranili pred radovednimi in tudi zlonamernimi pogledi, ki jih v javnem prevozu, restavracijah in drugod v javnosti nikoli ne manjka.

Foto: Samsung

Vsi trije člani družine Samsung Galaxy S26 bodo varnostne posodobitve prejemali kar sedem let, kar je najdaljše, čeprav ne ekskluzivno dolgo obdobje zagotovljene podpore. Skupaj z zmogljivimi gradniki je to zanesljivo jamstvo, da bodo te naprave kar za daljše obdobje ostale v koraku s časom – toda dokončno oceno bomo lahko podali takrat, ko jih bomo preizkusili, vsaj za kratek čas, tudi sami.