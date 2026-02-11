Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Srdjan Cvjetović

Avtor:
Srdjan Cvjetović

Sreda,
11. 2. 2026,
11.08

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Honor Mobile World Congress pametni telefoni Xiaomi 17 Samsung Galaxy S26 Xiaomi Samsung digisvet

Sreda, 11. 2. 2026, 11.08

1 ura, 8 minut

Kmalu prihajajo novi premijski pametni telefoni in še …

Do konca februarja bo deževalo novosti

Srdjan Cvjetović

Avtor:
Srdjan Cvjetović

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Flamenco, MWC25, Xiaomi 15 Ultra | Barcelona bo tudi letos gostila največji svetovni dogodek mobilnih komunikacij, a (vsaj) trije veliki proizvajalci pametnih telefonov bodo svoje novosti predstavili že kakšen dan prej. Na fotografiji: utrinek z enega od spremljajočih dogodkov ob lanskem Mobile World Congressu. | Foto Srdjan Cvjetović

Barcelona bo tudi letos gostila največji svetovni dogodek mobilnih komunikacij, a (vsaj) trije veliki proizvajalci pametnih telefonov bodo svoje novosti predstavili že kakšen dan prej. Na fotografiji: utrinek z enega od spremljajočih dogodkov ob lanskem Mobile World Congressu.

Foto: Srdjan Cvjetović

Še pred začetkom letošnjega največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij Mobile World Congress v Barceloni 2. marca bodo (vsaj) trije tehnološki velikani komunikacijskih naprav (in še česa) predstavili svoje novosti. Glavno vlogo bodo, skladno z večletno tradicijo, imeli premijski pametni telefoni.

Zaporedje bo 25. februarja začel Samsung s svojim tradicionalnim dogodkom Galaxy Unpacked, kjer bo luč dneva zagledala nova serija pametnih telefonov Galaxy S26. Tudi letos so za prizorišče te svetovne premiere izbrali bližino Silicijeve doline, natančneje San Francisco, a so nekoliko presenetili, da je Galaxy Unpacked letos dober mesec pozneje kot prejšnja leta.

Vse dobre stvari so tri

Serija Galaxy S26 bo predvidoma spet imela tri člane (S26 Ultra, S26 Plus in S26), saj se je Samsung odpovedal tenkemu telefonu Edge, ki trga ni tako navdušil, kot bi si Južni Korejci želeli.

Poudarki ostajajo enaki, predvsem umetna inteligenca, pričakujemo lahko tudi nekaj izboljšav v primerjavi s serijo Galaxy S25.

Samsung je nekaj prejšnjih let svojo serijo Galaxy S predstavil januarja, letos pa le slab teden pred velikim barcelonskim dogodkom. Lani smo tako v drugi polovici januarja uradno spoznali serijo Samsung Galaxy S25.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Novice Samsung Galaxy S25 Ultra: zelo zmogljiv in zelo oseben

Komunikacije, fotografije, mobilnost, pametni dom

Xiaomi ima svoj barcelonski predstavitveni dogodek tradicionalno v nedeljo pred odprtjem Mobile World Congressa, letos pa so se odločili za soboto. Pričakujemo lahko svetovno premiero serije Xiaomi 17 s fotografskim silakom Xiaomi 17 Ultra in še vedno premijskim, a cenovno dostopnejšim modelom Xiaomi 17.

Oba so že predstavili na Kitajskem konec lanskega leta, a neposredne primerjave ne bi bilo hvaležno delati, ker bo svetovna izvedba lahko nekoliko drugačna od kitajske. Oba med drugim obljubljata vrhunec procesorske, akumulatorske in zaslonske zmogljivosti, Xiaomi 17 Ultra pa tudi vrhunsko optiko na kamerah, ki jih sopodpisuje nemška Leica.

Lani je Xiaomi predstavil serijo Xiaomi 15, letos je na vrsti Xiaomi 17. Kam je šel Xiaomi 16? Namig: pomislite, kdo bo letos prav tako predstavil svoje paradne pametne telefone s številko 17.
Xiaomi 15
Novice Xiaomi 15: skromna velikost, razkošna zmogljivost

Skladno z njihovo strategijo, ki močno poudarja tudi mobilnost in pametni dom, lahko pričakujemo, da bodo v Barceloni na ogled tudi kakšna tablica in pametna ura, nove naprave pametnega doma in morda celo vozila, a potem še vedno ostaja vprašanje, kaj od tega bo dejansko prišlo na naš trg.

Honor ostaja skrivnosten

Dan pred uradnim odprtjem Mobile World Congressa, to je v nedeljo, 1. marca, bo svoj predstavitveni dogodek v katalonski prestolnici imel tudi Honor.

Uradno ni nobenih informacij za javnost, a čeprav drugod že krožijo namigi, kaj na dogodku lahko pričakujemo, Honor nobenih podrobnosti uradno ne bo razkril še približno dva tedna.

Honor Mobile World Congress pametni telefoni Xiaomi 17 Samsung Galaxy S26 Xiaomi Samsung digisvet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.