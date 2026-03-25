FRITZ!Box 4690: središče najhitrejšega domačega interneta

Ste na usmerjevalniku vedno pogrešali več hitrih omrežnih izhodov in v domačem omrežju niste zadovoljni s hitrostmi "zgolj" enega gigabita v sekundi? Iz Nemčije prihaja rešitev.

Nemški proizvajalec FRITZ!, ki smo ga do avgusta lani poznali z imenom AVM, ko so ime podjetja spremenili v ime svoje veliko bolj znane blagovne znamke komunikacijskih naprav, se je z usmerjevalnikom FRITZ!Box 4690 odlično odzval na pričakovanja zahtevnejših uporabnikov.

Omrežni izhodi LAN usmerjevalnika FRITZ!Box 4690 so štirje in vsi so pripravljeni na zelo hiter prenos podatkov: eden podpira hitrost kar deset gigabitov v sekundi, preostali trije pa še vedno zelo hitrih 2,5 gigabita v sekundi. Tu je še desetgigabitni izhod WAN, ki ga je prek uporabniškega vmesnika mogoče spremeniti v izhod LAN.

Usmerjevalnik FRITZ!Box 4690, enako kot vsi usmerjevalniki istega proizvajalca, katerih prva številka je štiri, nimajo vgrajenega modema. Foto: Ana Kovač

Širokopasovne hitrosti nikoli ni preveč

V današnjem času, ko večina usmerjevalnikov praviloma ponavadi podpira hitrost enega gigabita v sekundi in so višje hitrosti običajno prisotne pri največ enem omrežnem izhodu celo pri premijskih usmerjevalnikih, je FRITZ!Box 4690 brez dvoma naprava, ki bo še nekaj časa kos izzivom hitrih prenosov v domačem omrežju.

Nenazadnje ne smemo pozabiti, da veliko računalnikov in drugih končnih naprav še vedno ne podpira večjih hitrosti od enega gigabita v sekundi in da so le redki uporabniki, ki se pri svojem internetnem ponudniku odločajo za hitrosti, ki (v smeri do uporabnika) presegajo en gigabit v sekundi.

Ko en gigabit v sekundi ni več dovolj: med štirimi izhodi LAN na usmerjevalniku FRITZ!Box 4690 eden podpira hitrosti do deset gigabitov v sekundi (pa še modro označeni izhod WAN, ki ravno tako podpira hitrosti do deset gigabitov v sekundi, je v spletnem vmesniku ali lastni mobilni aplikaciji mogoče spremeniti v LAN), preostali trije pa ravno tako zelo zmogljivih 2,5 gigabita v sekundi. Foto: Ana Kovač

Omejitev, ki v naših razmerah niti ni omejitev

Medtem ko druge premijske naprave istega proizvajalca, kot sta na primer FRITZ!Box 7690 ali FRITZ!Box 5690, poleg vloge usmerjevalnika opravljajo tudi funkcijo modema, torej naprave, ki sprejema signal neposredno iz zunanjega omrežja, je FRITZ!Box 4690 samo pristni usmerjevalnik, ki nima modema.

Toda v Sloveniji to niti ni omejitev ali težava, ker pri nas modem, neredko tudi takšnega, ki združuje funkcionalnost usmerjevalnika, obvezno dobavlja ponudnik interneta, zaradi česar uporabniku ni treba nabavljati naprave s funkcionalnostjo modema. Tudi svoj preizkus smo opravili tako, da smo na zelo hitrem optičnem priključku s hitrostjo dva gigabita v sekundi v smeri do uporabnika najprej povezali modem ONT (Optical Network Terminal), ki nam ga je zagotovil Telekom Slovenije, in za njim usmerjevalnik FRITZ!Box 4690.

Usmerjevalnik FRITZ!Box 4690 na delu Foto: Ana Kovač

Prepoznavna podoba in že znana preprosta uporaba

FRITZ!Box 4690 v podobi ploske bele škatle z rdečimi poudarki ohranja značilno in prepoznavno obliko svoje blagovne znamke. Z dimenzijami približno 25 × 18 × 7 centimetrov bo zlahka našel svoje mesto bodisi na mizi bodisi na polici. Sijoča površina je lepa za oko, a tudi rada nabira prstne odtise – še dobro, da po začetni namestitvi naprave praviloma ni več treba prijeti v roke.

Ko pa že omenjamo začetno namestitev, je ta hitra in preprosta, kot smo vajeni pri vseh napravah FRITZ!. Upravljanje in nadzor usmerjevalnika potekata bodisi prek spletnega vmesnika bodisi prek namenske mobilne naprave, obe pa omogočata upravljanje celotnega omrežja vključno z napravami pametnega doma, ki se s fritzem povezujejo prek povezave Wi-Fi ali DECT.

Vmesniki usmerjevalnika FRITZ!Box 4690 Foto: Ana Kovač

Lasten operacijski sistem poskrbi za vse, a brez slovenščine

Za vse to po pričakovanjih skrbi lasten operacijski sistem FRITZ!OS, ki združuje vse omrežne funkcije, med drugim tudi dostop prek navideznega zasebnega omrežja (VPN), optimiziranje omrežja (Mesh), vzpostavitev ločenega dela omrežja za gostujoče uporabnike in starševski nadzor dostopa do interneta.

Manj izkušenim uporabnikom pomagajo čarovniki, škoda pa je le, da sicer prijazen (čeprav ne vedno bliskovito hiter) uporabniški vmesnik ni na voljo tudi v slovenščini.

Usmerjevalnik FRITZ!Box 4690 ohranja značilno podobo in belo-rdečo barvno kombinacijo komunikacijskih izdelkov nemškega proizvajalca FRITZ! Foto: Ana Kovač

Izjemna povezljivost, a tudi kakšna neizpolnjena želja

Poleg omenjenih štirih hitrih omrežnih izhodov ima usmerjevalnik FRITZ!Box 4690 tudi dva telefonska priključka in vhod USB 3.0, ki je primeren za vzpostavitev omrežnega diska ali omrežnega tiskalnika. Nepogrešljivi so tudi klasični gumbi in svetlobni indikatorji za hitro upravljanje povezljivosti Wi-Fi in DECT ter funkcij WPS (Wi-Fi Protected Setup) za dodajanje novih naprav v brezžični del domačega omrežja.

Naš preizkušanec podpira nov brezžični standard Wi-Fi 7, a le v frekvenčnem območju petih gigahercev, saj ne vključuje novejšega frekvenčnega območja šestih gigahercev. Ne bi se branili niti podpore za neposredno povezovanje naprav z (odhajajočim) komunikacijskim protokolom Zigbee in (prihajajočim) komunikacijskim protokolom Matter, ki so pogosti spremljevalci pametnih domov, a je povezljivost z vsemi napravami pametnega doma blagovne znamke FRITZ! zanesljiva in celovita.

Začetna zaslona za upravljanje in nadzor usmerjevalnika FRITZ!Box 4690 v mobilni aplikaciji MyFRITZ!, s katero je mogoče upravljati celotno domače omrežje, predvsem vse komunikacijske naprave in naprave pametnega doma nemškega proizvajalca FRITZ! (nekoč AVM). Foto: Srdjan Cvjetović

Usmerjevalnik FRITZ!Box 4690

Dimenzije: 25,0 × 6,9 × 18,4 centimetra

Masa: 825 gramov

Omrežni izhodi: en 10-gigabitni izhod LAN, trije 2,5-gigabitni izhodi LAN, en 10-gigabitni izhod WAN, ki ga je mogoče preprosto spremeniti v izhod LAN

Brezžična povezava: Wi-Fi 7 (samo v območju pet gigahercev, teoretične hitrosti do 5.760 megabitov v sekundi, ni podpore za frekvenčno območje šest gigahercev), Wi-Fi 6 (za frekvenčno območje 2,4 gigaherca, teoretične hitrosti do 1.200 megabitov v sekundi), Mesh Wi-Fi, 4 x 4 MIMO, združljivo s standardi IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be, enkripciji WPA3 in WPA2, WPS za lažje dodajanje naprav, možnost vzpostavitve ločenega gostujočega omrežja

Ostala povezljivost: DECT za brezvrvične telefone in/ali naprave pametnega doma (standard DECT ULE), dva telefonska izhoda RJ11, en izhod USB 3.0 za omrežni disk ali omrežni tiskalnik, aplikacija MyFRITZ! omogoča varen oddaljen dostop do nadzornega vmesnika, VPN (WireGuard / IPSec), požarna pregrada, prevajalec omrežnih naslovov (Network Address Translator, NAT), starševski nadzor, telefonska tajnica, telefaks

Operacijski sistem: FRITZ!OS, spletni vmesnik, mobilna aplikacija MyFRITZ!, zagotovljena petletna nadgradnja in popravki

Povprečna energetska poraba: od 13 do 14 wattov

Jamstvo: pet let

Cena: 289,99 evra (priporočena redna maloprodajna cena na spletni strani proizvajalca)

Vir podatkov: FRITZ!, Berlin

Na levi strani usmerjevalnika FRITZ!Box 4690 je vmesnik USB 3.0, na katerega je mogoče priključiti omrežni disk in s tem tudi medijski strežnik ali medijski tiskalnik. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Usmerjevalnik FRITZ!Box 4690 izstopa predvsem s hitrimi omrežnimi izhodi, ki so primerni za najzahtevnejše domače uporabnike in celo za manjša podjetja. Zagotavlja vse udobje in funkcionalnost pri oblikovanju in nadzoru domačega omrežja, ki smo ju že vajeni pri komunikacijskih napravah tega nemškega proizvajalca. Primeren je tako za tiste, ki želijo imeti natančen pregled in možnosti upravljanja svojega domačega omrežja, kakor tudi za tiste, ki želijo samo čim hitreje urediti osnovno namestitev.

Zagotovo bo marsikaterega slovenskega uporabnika razveselilo, če bi vmesniki operacijskega sistema FRITZ!OS spregovorili tudi slovensko, saj za zdaj podpirajo šest evropskih jezikov, ki jih govori več deset milijonov ljudi. Vsekakor pa je za vse tiste, ki jim je res hiter, zanesljiv in razvejan domač internet pomemben dejavnik, usmerjevalnik FRITZ!Box 4690 učinkovit odgovor na njihove želje in pričakovanja.