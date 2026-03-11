Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
David Kos

Avtor:
David Kos

Sreda,
11. 3. 2026,
21.02

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
afera jastog Pentagon Iran Pete Hegseth ZDA

Sreda, 11. 3. 2026, 21.02

0 minut

Razkritje, ki pretresa Pentagon: Hegsethovo ministrstvo razsipavalo milijarde za luksuz

David Kos

Avtor:
David Kos

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Pete Hegseth | Minister za vojno Pete Hegseth, ki je eden najtesnejših sodelavcev Donalda Trumpa, je v enem samem mesecu med drugim podpisal sedem milijonov dolarjev vreden nakup jastogov. | Foto Reuters

Minister za vojno Pete Hegseth, ki je eden najtesnejših sodelavcev Donalda Trumpa, je v enem samem mesecu med drugim podpisal sedem milijonov dolarjev vreden nakup jastogov.

Foto: Reuters

Ameriško ministrstvo za vojno, ki ga vodi Pete Hegseth, se je znašlo v središču ene največjih afer o razmetavanju javnega denarja v zadnjih letih. Analiza razkriva, da je Pentagon v zadnjem mesecu ameriškega fiskalnega leta porabil rekordnih 93,4 milijarde dolarjev (80,6 milijarde evrov). To je največ denarja, kar ga je katerikoli državni organ v ZDA porabil v enem samem mesecu.

Razkritja ameriške organizacije Open the Books, specializirane za transparentnost porabe vladnih sredstev, morda ne bi vzbudila tolikšnega ogorčenja javnosti, če ne bi šlo za izdatke, med katerimi so tudi očitno nenujni luksuzni nakupi. V analizi so preverjali tako pogodbe kot dobave, ki jih je minister za vojno in eden najtesnejših Trumpovih sodelavcev Pete Hegseth odobril tik pred iztekom proračunskega leta.

Sistem, zaradi katerega ameriške agencije v zadnjem mesecu fiskalnega leta pospešeno trošijo, da jim prihodnjega proračuna ne bi zmanjšali, je pripeljal do bizarno visokih številk. A tokrat je Pentagon presegel vse dozdajšnje primere. V mesecu septembru 2025, zadnjem mesecu ameriškega fiskalnega leta, je porabil rekordnih 93,4 milijarde dolarjev (80,6 milijarde evrov). Samo v zadnjih petih delovnih dneh septembra 50,1 milijarde dolarjev (43,2 milijarde evrov). To je skoraj toliko, kot znašajo letni obrambni proračuni nekaterih držav s srednje velikimi vojskami.

Val razkošja: jastogi, kraljevi raki in steaki za milijone

Največ pozornosti so pritegnili nakupi luksuznih živil, ki so v času napada na Iran v javnosti sprožili val neodobravanja. Pentagon je v enem samem mesecu kupil za 6,9 milijona dolarjev (šest milijonov evrov) jastogov, za dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov) aljaškega kraljevega raka, 15,1 milijona dolarjev (13 milijonov evrov) "ribeye steakov", milijon dolarjev (900 tisoč evrov) za losos ter velike količine krofov in aparatov za pripravo sladoleda. Ta seznam razkošnih jedi, ki ga je prvotno razkril medij FOX 11 Los Angeles, je postal simbol nerazumne porabe.

Donald Trump
Novice Je to razlog, da Trump napoveduje konec napadov na Iran?

Še bolj presenetljivi so podatki, ki kažejo, da je Pentagon v prvih mesecih leta pod Hegsethovim vodstvom kupoval jastoge skoraj vsak drugi mesec. Medij International Business Times navaja, da je ministrstvo v prvih mesecih drugega Trumpovega mandata skupno porabilo 66,7 milijona dolarjev (57,6 milijona evrov) za jastoge ter neverjetnih 170,5 milijona dolarjev (147,3 milijona evrov) za steake. Takšni podatki kažejo, da razkošje ni bilo omejeno na en sam mesec, temveč je šlo za vzorec ravnanja, ki sproža vprašanja o dejanskem nadzoru ministrstva.

Še en udarec transparentnosti: luksuzno pohištvo, klavir in iPadi

Razsipnost pa se ni končala pri hrani. Pentagon je v istem obdobju odobril več kot 225 milijonov dolarjev (194,2 milijona evrov) vreden nakup pohištva, kar je neposredno v nasprotju z Hegsethovimi izjavami o potrebi po zniževanju stroškov. Po podatkih ameriškega tednika Newsweek in FOX 11 so med nakupi prepoznali prestižne stole znamke Herman Miller po 1.800 dolarjev (1.555 evrov) za kos, 12.540 dolarjev (10.828 evrov) vredna stojala za košare s sadjem, ter skoraj sto tisoč dolarjev (86.350 evrov) vreden klavir Steinway & Sons, ki je bil namenjen domu načelnika letalskih sil.

Donald Trump pleše
Novice V Iranu je vojna, Donald Trump pa je zapel #video

Med tehnološkimi nakupi se je znašlo še več predmetov, ki ne sodijo med nujne obrambne potrebe. Pentagon je kupil za 5,3 milijona dolarjev (4,6 milijona evrov) Applovih naprav, večinoma iPadov, kar je po ocenah analitikov še en primer impulzivnega zapravljanja, namenjenega porabi celotnega letnega proračuna.

Kritike z obeh političnih polov in vse glasnejši pozivi k preiskavi

Mediji, kot sta The Independent in Fox LA, poročajo, da je Hegseth zaradi teh razkritij deležen ostrih kritik tako republikanskih kot demokratskih članov kongresa. Kritiki poudarjajo, da je ministrstvo v času, ko javnost zaradi vojne trpi gospodarske posledice, zapravljalo več deset milijonov za luksuzno hrano, elegantno pohištvo in dragocene instrumente. Še posebej odmeven je kontrast med Hegsethovimi javnimi izjavami o zmanjševanju "fiskalnih zlorab" in dejstvom, da se je največje razsipništvo dogajalo prav pod njegovim vodstvom.

Donald in Melania Trump
Novice Slabe novice za Trumpa. Tega ni nihče pričakoval.

Zdaj se pojavljajo vprašanja o tem, ali bo kongres sprožil uradno preiskavo, ki bi ugotavljala osebno odgovornost Hegsetha in njegovega vodstvenega kadra. Organizacija Open the Books je že pozvala k reviziji porabe, saj ocenjuje, da so bili mnogi nakupi odobreni brez ustreznih argumentov in v nasprotju z osnovnimi obrambnimi prioritetami države. Organizacija poudarja, da ta denar ni bil namenjen obrambi, ampak ohranjanju notranje birokratske dinamike in preprečevanju proračunskih rezov v prihodnjih letih.

Afera razgalja sistem

Afero, ki so jo mediji že poimenovali "Lobstergate", ne razkriva le vprašljive porabe, temveč tudi globoke sistemske težave v Pentagonu, kjer je logika "porabi vse, sicer izgubiš" postala pravilo. Tu se postavlja vprašanje, koliko denarja gre dejansko za nacionalno varnost in koliko se ga izgubi zaradi neodgovorne porabe? Ko vojska troši milijone za luksuz, državljani pa plačujejo ceno vojne, je to vprašanje še toliko bolj pereče.

Ameriški napad na iransko vojaško ladjo
Novice Razkrit pravi vzrok napada na Iran?
Bela hiša
Novice Alarmantno stanje: kombi prebil varnostno barikado v bližini Bele hiše
Plaža v Dubaju
Novice Plaža v Dubaju: lovsko letalo F-16 nad kopalci sestrelilo iranski dron #video
Pam Bondi
Novice Trumpovo državno tožilko zaradi groženj preselili na neznano lokacijo
afera jastog Pentagon Iran Pete Hegseth ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.