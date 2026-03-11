Ameriško ministrstvo za vojno, ki ga vodi Pete Hegseth, se je znašlo v središču ene največjih afer o razmetavanju javnega denarja v zadnjih letih. Analiza razkriva, da je Pentagon v zadnjem mesecu ameriškega fiskalnega leta porabil rekordnih 93,4 milijarde dolarjev (80,6 milijarde evrov). To je največ denarja, kar ga je katerikoli državni organ v ZDA porabil v enem samem mesecu.

Razkritja ameriške organizacije Open the Books, specializirane za transparentnost porabe vladnih sredstev, morda ne bi vzbudila tolikšnega ogorčenja javnosti, če ne bi šlo za izdatke, med katerimi so tudi očitno nenujni luksuzni nakupi. V analizi so preverjali tako pogodbe kot dobave, ki jih je minister za vojno in eden najtesnejših Trumpovih sodelavcev Pete Hegseth odobril tik pred iztekom proračunskega leta.

Sistem, zaradi katerega ameriške agencije v zadnjem mesecu fiskalnega leta pospešeno trošijo, da jim prihodnjega proračuna ne bi zmanjšali, je pripeljal do bizarno visokih številk. A tokrat je Pentagon presegel vse dozdajšnje primere. V mesecu septembru 2025, zadnjem mesecu ameriškega fiskalnega leta, je porabil rekordnih 93,4 milijarde dolarjev (80,6 milijarde evrov). Samo v zadnjih petih delovnih dneh septembra 50,1 milijarde dolarjev (43,2 milijarde evrov). To je skoraj toliko, kot znašajo letni obrambni proračuni nekaterih držav s srednje velikimi vojskami.

Val razkošja: jastogi, kraljevi raki in steaki za milijone

Največ pozornosti so pritegnili nakupi luksuznih živil, ki so v času napada na Iran v javnosti sprožili val neodobravanja. Pentagon je v enem samem mesecu kupil za 6,9 milijona dolarjev (šest milijonov evrov) jastogov, za dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov) aljaškega kraljevega raka, 15,1 milijona dolarjev (13 milijonov evrov) "ribeye steakov", milijon dolarjev (900 tisoč evrov) za losos ter velike količine krofov in aparatov za pripravo sladoleda. Ta seznam razkošnih jedi, ki ga je prvotno razkril medij FOX 11 Los Angeles, je postal simbol nerazumne porabe.

Še bolj presenetljivi so podatki, ki kažejo, da je Pentagon v prvih mesecih leta pod Hegsethovim vodstvom kupoval jastoge skoraj vsak drugi mesec. Medij International Business Times navaja, da je ministrstvo v prvih mesecih drugega Trumpovega mandata skupno porabilo 66,7 milijona dolarjev (57,6 milijona evrov) za jastoge ter neverjetnih 170,5 milijona dolarjev (147,3 milijona evrov) za steake. Takšni podatki kažejo, da razkošje ni bilo omejeno na en sam mesec, temveč je šlo za vzorec ravnanja, ki sproža vprašanja o dejanskem nadzoru ministrstva.

Še en udarec transparentnosti: luksuzno pohištvo, klavir in iPadi

Razsipnost pa se ni končala pri hrani. Pentagon je v istem obdobju odobril več kot 225 milijonov dolarjev (194,2 milijona evrov) vreden nakup pohištva, kar je neposredno v nasprotju z Hegsethovimi izjavami o potrebi po zniževanju stroškov. Po podatkih ameriškega tednika Newsweek in FOX 11 so med nakupi prepoznali prestižne stole znamke Herman Miller po 1.800 dolarjev (1.555 evrov) za kos, 12.540 dolarjev (10.828 evrov) vredna stojala za košare s sadjem, ter skoraj sto tisoč dolarjev (86.350 evrov) vreden klavir Steinway & Sons, ki je bil namenjen domu načelnika letalskih sil.

Med tehnološkimi nakupi se je znašlo še več predmetov, ki ne sodijo med nujne obrambne potrebe. Pentagon je kupil za 5,3 milijona dolarjev (4,6 milijona evrov) Applovih naprav, večinoma iPadov, kar je po ocenah analitikov še en primer impulzivnega zapravljanja, namenjenega porabi celotnega letnega proračuna.

Kritike z obeh političnih polov in vse glasnejši pozivi k preiskavi

Mediji, kot sta The Independent in Fox LA, poročajo, da je Hegseth zaradi teh razkritij deležen ostrih kritik tako republikanskih kot demokratskih članov kongresa. Kritiki poudarjajo, da je ministrstvo v času, ko javnost zaradi vojne trpi gospodarske posledice, zapravljalo več deset milijonov za luksuzno hrano, elegantno pohištvo in dragocene instrumente. Še posebej odmeven je kontrast med Hegsethovimi javnimi izjavami o zmanjševanju "fiskalnih zlorab" in dejstvom, da se je največje razsipništvo dogajalo prav pod njegovim vodstvom.

Zdaj se pojavljajo vprašanja o tem, ali bo kongres sprožil uradno preiskavo, ki bi ugotavljala osebno odgovornost Hegsetha in njegovega vodstvenega kadra. Organizacija Open the Books je že pozvala k reviziji porabe, saj ocenjuje, da so bili mnogi nakupi odobreni brez ustreznih argumentov in v nasprotju z osnovnimi obrambnimi prioritetami države. Organizacija poudarja, da ta denar ni bil namenjen obrambi, ampak ohranjanju notranje birokratske dinamike in preprečevanju proračunskih rezov v prihodnjih letih.

Afera razgalja sistem

Afero, ki so jo mediji že poimenovali "Lobstergate", ne razkriva le vprašljive porabe, temveč tudi globoke sistemske težave v Pentagonu, kjer je logika "porabi vse, sicer izgubiš" postala pravilo. Tu se postavlja vprašanje, koliko denarja gre dejansko za nacionalno varnost in koliko se ga izgubi zaradi neodgovorne porabe? Ko vojska troši milijone za luksuz, državljani pa plačujejo ceno vojne, je to vprašanje še toliko bolj pereče.