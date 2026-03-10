Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
10. 3. 2026,
15.03

Osveženo pred

4 minute

Plaža v Dubaju: lovsko letalo F-16 nad kopalci sestrelilo iranski dron #video

Ministrstvo za obrambo Združenih arabskih emiratov je v nedeljo sporočilo, da so nad državo skupno zaznali 117 dronov, od katerih so jih 113 prestregli in uničili, štirje pa so padli v notranjost države. Eno od dramatičnih dejanj je bilo posneto tudi nad plažo Al Mamzar v Dubaju. Šlo je za trenutek, ko je lovsko letalo F-16 nad plažo sestrelilo iranski dron, medtem ko so bili na plaži kopalci.

Na posnetku, ki se je razširil po družbenih omrežjih, lovsko letalo F-16 iz Združenih arabskih emiratov zasleduje iranski napadalni dron Shahid-136. Letalo je na dron izstrelilo nekaj, kar je videti kot raketa AIM-9X Sidewinder, toplotno vodena raketa, zasnovana za boj na bližnji razdalji.

Dron je bil uničen le nekaj trenutkov po trku. Združeni arabski emirati trdijo, da je Iran od začetka ameriško-izraelskih napadov na njihovo ozemlje izstrelil 238 balističnih raket, od katerih jih je bilo uničenih 22, le dve pa sta dosegli cilj, poroča Daily Mail.

Združeni arabski emirati: Pripravljeni smo odbiti vsako grožnjo

"Ko gre za varnost in suverenost naroda, ni kompromisov. Oborožene sile ZAE so pripravljene odbiti vsako grožnjo," je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve.

Dodali so, da so samo v ponedeljek zasledili 15 balističnih raket, vendar nobena ni padla na ozemlje države.

V soboto je v nočnem napadu brezpilotnih letal na dva najbolj luksuzna predela Dubaja umrla ena oseba, dve stanovanjski stolpnici pa sta bili zažgani.

