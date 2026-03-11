Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Razkrit pravi vzrok napada na Iran?

Ameriški napad na iransko vojaško ladjo | Po zadnjih razlagah so izraelsko-ameriški napadi na Iran t. i. košnja trave, torej uničevanje iranskih vojaških zmogljivosti. Ta košnja trave naj bi se ponavljala tudi v prihodnje, ko bo Iran znova na noge postavil svoje vojaške zmogljivosti. Na fotografiji: posnetek ameriškega uničenja iranske vojaške ladje v Indijskem oceanu. | Foto Guliverimage

Po zadnjih razlagah so izraelsko-ameriški napadi na Iran t. i. košnja trave, torej uničevanje iranskih vojaških zmogljivosti. Ta košnja trave naj bi se ponavljala tudi v prihodnje, ko bo Iran znova na noge postavil svoje vojaške zmogljivosti. Na fotografiji: posnetek ameriškega uničenja iranske vojaške ladje v Indijskem oceanu.

Foto: Guliverimage

Po napadu na Iran, ki se je začel 28. februarja, so se pojavile različne razlage, zakaj so se Izraelci in Američani odločili zanj. Tudi predsednik ZDA Donald Trump je s svojimi protislovnimi izjavami ustvaril veliko nejasnosti o ciljih vojne. A po nekaterih razlagah cilj napadov ni uničenje iranskih jedrskih zmogljivosti in strmoglavljenje vladavine šiitske duhovščine. Šlo naj bi za nekaj, kar Izraelci imenujejo košnja trave: ponavljajoče se uničevanje iranskih vojaških zmogljivosti. Nekakšna nova neskončna vojna torej.

Uničenje iranskega jedrskega programa, menjava oblasti oziroma strmoglavljenje iranske verske diktature, geopolitični udarec iranskima zaveznicama Rusiji in Kitajski (zadnje je velika odjemalka iranske nafte) … To vse so razlogi za napad na Iran, ki so se pojavili po 28. februarju.

Je cilj zgolj uničenje iranskih obrambnih zmogljivosti?

A kot trdi ameriški demokratski senator Chris Murphy iz Connecticuta, ki se sklicuje na sestanek o iranski vojni za zaprtimi vrati, med ameriškimi vojaškimi cilji ni uničenje iranskega jedrskega programa ali menjava oblasti v Teheranu.

F-35
Murphy na družbenem omrežju X piše, da je glavni cilj ameriške vojske uničenje čim več iranskih raket in manevrirnih izstrelkov, vojaških ladij oziroma čolnov ter tovarn brezpilotnih letal.

Neskončna vojna s ponavljajočimi se napadi na Iran?

Ko so senatorji na sestanku vprašali, kaj se bo zgodilo, ko bo ameriška vojska končala napade na Iran in bodo Iranci spet zagnali vojaško proizvodnjo, so po Murphyjevem zatrjevanju dobili namig, da bo sledilo vnovično bombardiranje Irana, torej nekakšna neskončna vojna.

Te izjave se ujemajo s poročanjem avstralske novinarke afganistanskega rodu Yalde Hakim. Ta je pred dnevi ob sklicevanju na vir iz krogov izraelskih obveščevalnih služb dejala, da so napadi na Iran t. i. košnja trave (Hakimova je uporabila izraz mow the lawn).

Kaj je košnja trave

Torej nekajtedenski napadi za uničevanje vojaških zmogljivosti sovražnika, ki se začasno končajo, nato pa morda ponovijo čez nekaj mesecev (podobno taktiko uporablja Izrael za uničevanje Hezbolaha v Libanonu).

Nedavno je veliko prahu dvignila tudi izjava višjega raziskovalca na telavivskem Inštitutu za študije nacionalne varnosti Dannyja Citrinowicza. Ta je za britanski medij Financial Times glede izraelskih vojaških ciljev v Iranu dejal: "Če lahko izvedemo državni udar, odlično. Če lahko imamo ljudi na ulicah, odlično. Če lahko imamo državljansko vojno, odlično. Izraelu je vseeno, kakšna bo prihodnost ali stabilnost Irana."

Iran kot stalni vir svetovne nestabilnosti?

Izrael torej po tej razlagi skuša čim bolj oslabiti Iran, čeprav bi to pomenilo morda novo državljansko vojno v Iranu, ki bi imela negativne posledice tudi za Evropo.

