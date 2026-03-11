Razkrit pravi vzrok napada na Iran?

Po napadu na Iran, ki se je začel 28. februarja, so se pojavile različne razlage, zakaj so se Izraelci in Američani odločili zanj. Tudi predsednik ZDA Donald Trump je s svojimi protislovnimi izjavami ustvaril veliko nejasnosti o ciljih vojne. A po nekaterih razlagah cilj napadov ni uničenje iranskih jedrskih zmogljivosti in strmoglavljenje vladavine šiitske duhovščine. Šlo naj bi za nekaj, kar Izraelci imenujejo košnja trave: ponavljajoče se uničevanje iranskih vojaških zmogljivosti. Nekakšna nova neskončna vojna torej.

Uničenje iranskega jedrskega programa, menjava oblasti oziroma strmoglavljenje iranske verske diktature, geopolitični udarec iranskima zaveznicama Rusiji in Kitajski (zadnje je velika odjemalka iranske nafte) … To vse so razlogi za napad na Iran, ki so se pojavili po 28. februarju.

Je cilj zgolj uničenje iranskih obrambnih zmogljivosti?

A kot trdi ameriški demokratski senator Chris Murphy iz Connecticuta, ki se sklicuje na sestanek o iranski vojni za zaprtimi vrati, med ameriškimi vojaškimi cilji ni uničenje iranskega jedrskega programa ali menjava oblasti v Teheranu.

Murphy na družbenem omrežju X piše, da je glavni cilj ameriške vojske uničenje čim več iranskih raket in manevrirnih izstrelkov, vojaških ladij oziroma čolnov ter tovarn brezpilotnih letal.

Neskončna vojna s ponavljajočimi se napadi na Iran?

Ko so senatorji na sestanku vprašali, kaj se bo zgodilo, ko bo ameriška vojska končala napade na Iran in bodo Iranci spet zagnali vojaško proizvodnjo, so po Murphyjevem zatrjevanju dobili namig, da bo sledilo vnovično bombardiranje Irana, torej nekakšna neskončna vojna.

I was in a 2 hour briefing today on the Iran War. All the briefings are closed, because Trump can't defend this war in public.



I obviously can't disclose classified info, but you deserve to know how incoherent and incomplete these war plans are.



Here's what I can share:

Te izjave se ujemajo s poročanjem avstralske novinarke afganistanskega rodu Yalde Hakim. Ta je pred dnevi ob sklicevanju na vir iz krogov izraelskih obveščevalnih služb dejala, da so napadi na Iran t. i. košnja trave (Hakimova je uporabila izraz mow the lawn).

Kaj je košnja trave

Torej nekajtedenski napadi za uničevanje vojaških zmogljivosti sovražnika, ki se začasno končajo, nato pa morda ponovijo čez nekaj mesecev (podobno taktiko uporablja Izrael za uničevanje Hezbolaha v Libanonu).

"There will be no regime change in Iran."



A member of the Israeli security establishment told me that Israel's strategy is more likely to "mow the lawn" rather than to encourage regime change in Iran.



🎧 Listen now 🔽 pic.twitter.com/pTrMuMjKwF — Yalda Hakim (@SkyYaldaHakim) March 4, 2026

Nedavno je veliko prahu dvignila tudi izjava višjega raziskovalca na telavivskem Inštitutu za študije nacionalne varnosti Dannyja Citrinowicza. Ta je za britanski medij Financial Times glede izraelskih vojaških ciljev v Iranu dejal: "Če lahko izvedemo državni udar, odlično. Če lahko imamo ljudi na ulicah, odlično. Če lahko imamo državljansko vojno, odlično. Izraelu je vseeno, kakšna bo prihodnost ali stabilnost Irana."

Iran kot stalni vir svetovne nestabilnosti?

Izrael torej po tej razlagi skuša čim bolj oslabiti Iran, čeprav bi to pomenilo morda novo državljansko vojno v Iranu, ki bi imela negativne posledice tudi za Evropo.