Ameriško lovsko letalo F-14 (znano tudi kot Tomcat) je po zaslugi Hollywooda doseglo kultni status. Najprej je bilo predvideno, da bodo Američani letalo izdelovali za več držav, a so na koncu poleg ameriške vojske letala dobil le še Iranci. Ti so F-14 ohranili v uporabi vse do danes, ko naj bi jih vse uničili ali vsaj poškodovali Izraelci.

V filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022 je prizor, ki namiguje na Iran. Mornariški letalec Pete Mitchell z vzdevkom Maverick, ki ga igra Tom Cruise, na sovražnem ozemlju na letališču sovražnika ukrade F-14 in ga uporabi za rešitev sina svojega nekoč ubitega prijatelja pilota.

Iranci kot edini na svetu še uporabljajo F-14

Razlog, da so ob tem filmu, ki govori o ameriškem uničenju jedrskih objektov v neki do ZDA sovražni državi, številni pomislili na Iran, je tudi dejstvo, da ima ta država še vedno v uporabi letala F-14.

Iran je letala od ZDA kupil leta 1976, ko je v Teheranu še vladal Zahodu naklonjeni šah Mohamed Reza Pahlavi. Iranci so tedaj dobili 79 letal F-14. Tudi po strmoglavljenju šaha leta 1979 so letala ostala v uporabi. Iranci so jih med drugim uporabili v vojni z Irakom med letoma 1980 in 1988.

Dva F-14 Izraelci uničijo lani junija

Medtem ko je ameriška mornarica letala F-14 že poslala v pokoj leta 2006, pa so jih Iranci še vedno uporabljali vse do danes. Koliko letal je bilo dejansko operativnih ob izbruhu letošnje vojne proti Iranu, je sporno, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Letalo je postalo ikona zlasti zaradi filma Top Gun iz leta 1986, v katerem je Tom Cruise igral svojeglavega ameriškega bojnega pilota. Foto: Guliverimage

Ocene so kazale, da je ostalo približno od dva do tri ducate letal. Junija 2025 je Izrael z napadom brezpilotnega letala v Teheranu uničil dva parkirana, očitno neletalna letala F-14.

Izraelski napad na letališče v Ishafanu

Po podatkih so bili vsi preostali iranski F-14 nameščeni v iranskem letalskem oporišču v Ishafanu. Zato so bila po mnenju zahodnih analitikov zadnja letala F-14 verjetno uničena ali vsaj poškodovana v enem od izraelskih napadov.

V nedeljo so namreč Izraelci sporočili, da so izvedli napad na letališče v Ishafanu in uničevali tamkajšnja letala. Po poročilu so bombardirali tudi kontrolne centre, radarske naprave in položaje zračne obrambe, ki so ogrožali izraelska letala, še piše Aargauer Zeitung.

Ikona hladne vojne, ki jo proslavi Tom Cruise

F-14 velja za ikono hladne vojne in je celo vstopil v popularno kulturo po zaslugi uspešnice Top Gun iz leta 1986. Kot že omenjeno, pa je svojo vlogo F-14 dobil tudi v nadaljevanju Top Gun: Maverick iz leta 2022.

