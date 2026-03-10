Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
10. 3. 2026,
16.11

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Izrael šah Mohamed Reza Pahlavi Iran Tom Cruise F-14

Torek, 10. 3. 2026, 16.11

1 ura

Slovo velike letalske ikone

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Iranski F-14 | Leta 1976 so ZDA Iranu prodale 79 letal F-14. Ta so Iranci uporabljali vse do danes. | Foto Guliverimage

Leta 1976 so ZDA Iranu prodale 79 letal F-14. Ta so Iranci uporabljali vse do danes.

Foto: Guliverimage

Ameriško lovsko letalo F-14 (znano tudi kot Tomcat) je po zaslugi Hollywooda doseglo kultni status. Najprej je bilo predvideno, da bodo Američani letalo izdelovali za več držav, a so na koncu poleg ameriške vojske letala dobil le še Iranci. Ti so F-14 ohranili v uporabi vse do danes, ko naj bi jih vse uničili ali vsaj poškodovali Izraelci.

V filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022 je prizor, ki namiguje na Iran. Mornariški letalec Pete Mitchell z vzdevkom Maverick, ki ga igra Tom Cruise, na sovražnem ozemlju na letališču sovražnika ukrade F-14 in ga uporabi za rešitev sina svojega nekoč ubitega prijatelja pilota.

Iranci kot edini na svetu še uporabljajo F-14

Razlog, da so ob tem filmu, ki govori o ameriškem uničenju jedrskih objektov v neki do ZDA sovražni državi, številni pomislili na Iran, je tudi dejstvo, da ima ta država še vedno v uporabi letala F-14.

Gripen E
Novice Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.

Iran je letala od ZDA kupil leta 1976, ko je v Teheranu še vladal Zahodu naklonjeni šah Mohamed Reza Pahlavi. Iranci so tedaj dobili 79 letal F-14. Tudi po strmoglavljenju šaha leta 1979 so letala ostala v uporabi. Iranci so jih med drugim uporabili v vojni z Irakom med letoma 1980 in 1988.

Dva F-14 Izraelci uničijo lani junija

Medtem ko je ameriška mornarica letala F-14 že poslala v pokoj leta 2006, pa so jih Iranci še vedno uporabljali vse do danes. Koliko letal je bilo dejansko operativnih ob izbruhu letošnje vojne proti Iranu, je sporno, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Letalo je postalo ikona zlasti zaradi filma Top Gun iz leta 1986, v katerem je Tom Cruise igral svojeglavega ameriškega bojnega pilota. | Foto: Guliverimage Letalo je postalo ikona zlasti zaradi filma Top Gun iz leta 1986, v katerem je Tom Cruise igral svojeglavega ameriškega bojnega pilota. Foto: Guliverimage

Ocene so kazale, da je ostalo približno od dva do tri ducate letal. Junija 2025 je Izrael z napadom brezpilotnega letala v Teheranu uničil dva parkirana, očitno neletalna letala F-14.

Izraelski napad na letališče v Ishafanu

Po podatkih so bili vsi preostali iranski F-14 nameščeni v iranskem letalskem oporišču v Ishafanu. Zato so bila po mnenju zahodnih analitikov zadnja letala F-14 verjetno uničena ali vsaj poškodovana v enem od izraelskih napadov.

Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa

V nedeljo so namreč Izraelci sporočili, da so izvedli napad na letališče v Ishafanu in uničevali tamkajšnja letala. Po poročilu so bombardirali tudi kontrolne centre, radarske naprave in položaje zračne obrambe, ki so ogrožali izraelska letala, še piše Aargauer Zeitung.

Ikona hladne vojne, ki jo proslavi Tom Cruise

F-14 velja za ikono hladne vojne in je celo vstopil v popularno kulturo po zaslugi uspešnice Top Gun  iz leta 1986. Kot že omenjeno, pa je svojo vlogo F-14 dobil tudi v nadaljevanju Top Gun: Maverick iz leta 2022.

F-14 v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022:

Tu-160
Novice Dokumenti razkrivajo veliki ruski strah: ena poteza Zahoda in Putinov vojni stroj je uničen
B-2
Novice Ameriška nočna mora: kakšno orožje hočejo skupaj razviti Rusi in Kitajci?
B-2
Novice Peklensko orožje, ki ga Izraelci želijo od Američanov
F-35 Nizozemska
Novice Hladna evropska prha za Američane: "V F-35 lahko vdremo kot v iphone"
F-35
Novice Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35
F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji

Izrael šah Mohamed Reza Pahlavi Iran Tom Cruise F-14
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.