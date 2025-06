Peklensko orožje, ki ga Izraelci želijo od Američanov

Izraelci želijo uničiti iranske jedrske objekte v Natancu, Isfahanu in Fordovu, da bi ustavili Irance pri izdelavi jedrske bombe. Vse te objekte so Izraelci v zadnjih dnevih že napadli. Številni vojaški strokovnjaki trdijo, da bi za popolno uničenje podzemnih objektov v Fordovu Izraelci potrebovali posebno bombo za uničevanje najglobljih in najbolj zaščitenih bunkerjev, ki pa jo imajo samo Američani.

Fordov (tudi Fordo) je kraj, ki leži okoli sto kilometrov jugozahodno od iranskega glavnega mesta Teheran. Tu so Iranci v gori zgradili globok in dobro utrjen bunker, v katerem so obrati za plemenitenje urana. Ta objekt so Izraelci v zadnjih dnevih že napadli in ga menda delno poškodovali.

Masivno prebojno orožje GBU-57

Že pred izraelskim napadom na Iran je nemški vojaški strokovnjak Joachim Krause trdil, da Izraelci nimajo dovolj močnega orožja za uničenje bunkerjev v Fordovu. O tem je po napadu pisal tudi ameriški medij Axios.

Videoposnetek uporabe bombe GBU-57:

Takšno orožje pa imajo Američani, in sicer gre za bombo za uničevanje bunkerjev GBU-57. Njeno polno ime je GBU-57A/B MOP. MOP je okrajšava za Massive Ordnance Penetrator, tj. masivno prebojno orožje.

Bombo lahko odvržejo samo težki bombniki

GBU-57 je 13,6-tonska bomba, ki lahko prebije do 60 metrov betona. S pomočjo satelitskega sistema GPS vodene bombe, ki so do nekaj metrov natančne, lahko zaradi njihove teže in dolžine (šest metrov) nosijo in odvržejo samo težki bombniki, ki pa jih Izraelci nimajo.

Bombe GBU-57 za zdaj operativno uporabljajo samo bombniki B-2. V času testiranj so bombe odvrgli tudi s pomočjo bombnika B-52. Foto: Wikimedia Commons

Bombe GBU-57 operativno za zdaj nosijo in lahko uporabljajo samo ameriški strateški bombniki B-2, čeprav so pri testiranju bomb Američani uporabljali tudi starejše strateške bombnike B-52. B-2 lahko hkrati nosi in odvrže do dve bombi GBU-57.

Američani menda Izraelcem ne želijo dati GBU-57

Če bi torej Izraelci želeli uporabiti bombe GBU-57 v napadih na iranske podzemne jedrske objekte, bi jim morali Američani poleg bomb GBU-57 "posoditi" tudi bombnike B-2 (ali B-52) s posadkami vred, kar pomeni, da bi se morali dejavno in odkrito vključiti v vojno.

Za zdaj Američani po pisanju medijev Izraelcem ne želijo dati bomb GBU-57 in drugih orožnih sistemov, potrebnih za uporabo bombe.

Razvoj bombe za uničevanje najglobljih bunkerjev

Razvoj bombe GBU-57 se je začel že leta 2002, a za nekaj časa zastal, nato pa znova dobil pospešek po drugi zalivski vojni (ta se je začela leta 2003), ko so Američani ugotovili, da dotedanje bombe za uničevanje bunkerjev niso bile preveč uspešne pri uničevanju iraških podzemnih bunkerjev.

Fotografija s prvega preizkušanja bombe GBU-57 v Novi Mehiki leta 2007 Foto: Wikimedia Commons

Marca 2007 so bombo prvič testirali v Novi Mehiki na ameriškem vojaškem vadišču. Septembra 2011 je ameriško vojaško letalstvo dobilo v uporabo prvih 20 bomb. V poznejših letih so prebojno moč bombe še povečali.

Bomba eksplodira, ko zazna, da se je prebila do bunkerja.