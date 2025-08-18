Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
15.45

Osveženo pred

17 minut

Srečanje Trumpa in Zelenskega: v živo iz Washingtona

Avtor:
P. P.

Vse je pripravljeno na težko pričakovano srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Vse je pripravljeno na težko pričakovano srečenje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel v Washington na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Pridružila se mu bo delegacija evropskih voditeljev, ki bodo usklajeno podprli Kijev in se bodo dogovorili za prihodnost zahodne podpore Ukrajini.

Urnik srečanja po slovenskem času

Če se nam šele pridružujete, vam ponujamo pregled ključnih dogodkov, ki jih pričakujemo v Beli hiši (uradni časovni pas Vzhodne obale ZDA je šest ur za slovenskim):

  • 18.00: Evropski voditelji prispejo v Belo hišo.

  • 19.00: Donald Trump pozdravi Volodimirja Zelenskega.

  • 19.15: Začne se dvostransko srečanje med Trumpom in Zelenskim.

  • 20.15: Trump pozdravi evropske voditelje.

  • 21.00: Začne se večstransko srečanje z vsemi prisotnimi voditelji.

Kdo se udeležuje pogovorov?

Na razpravah sodeluje širša delegacija, ki presega zgolj dvostranske odnose med ZDA in Ukrajino.

Zelenskega bo v Beli hiši tako spremljala množica evropskih voditeljev.

Tukaj je seznam tistih, ki bodo tam:

  • predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen,
  • generalni sekretar Nata Mark Rutte,
  • britanski premier Keir Starmer,
  • francoski predsednik Emmanuel Macron,
  • nemški kancler Friedrich Merz,
  • italijanska premierka Giorgia Meloni,
  • finski predsednik Alexander Stubb.

Kaj je na mizi: pogoji in spori

Srečanje je še posebej napeto, saj poteka po nedavnem vrhu Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Aljaski. Po tem srečanju je Putin predstavil svoje zahteve po "zamenjavi ozemelj" z Ukrajino, kar je glavna točka spora. Evropski voditelji so prišli v Washington z jasnim ciljem: prepričati Trumpa, da se z njimi uskladi pri zavzemanju trdega stališča do Putina, da bi preprečili prihodnje konflikte.

Obširneje smo o pričakovanjih pred srečanjem pisali v tem članku.

Ruski napadi se nadaljujejo

Medtem ko potekajo diplomatski pogovori, se razmere na terenu ne umirjajo. Zelenski je pred srečanjem ostro obsodil ruske napade na ukrajinske regije Harkiv, Zaporožje in Sumi, s čimer je poudaril nujnost močne in enotne mednarodne podpore. Več o tem si lahko preberete v tem članku.

Spremljajte dogajanje v živo na našem portalu.

