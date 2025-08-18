Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
16.57

Trump: Točno vem, kaj počnem.

P. P.

Donald Trump, ameriški predsednik | Trump se je pohvalil s svojimi mirovniškimi dosežki. | Foto Gulliverimage

Trump se je pohvalil s svojimi mirovniškimi dosežki.

Foto: Gulliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump se je pred današnjimi potencialno ključnimi pogovori o Ukrajini pohvalil s svojimi mirovnimi dosežki.

"Točno vem, kaj počnem," je dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Med svojim drugim mandatom se je Trump večkrat predstavil kot "vrhovni mirovnik" in poudaril svojo vlogo pri reševanju svetovnih konfliktov. V novi objavi na svojem družabnem omrežju Truth je ponovno spregovoril o načinu, kako so mediji poročali o njegovi administraciji:

Donald Trump na Truth social | Foto: Truth Social Foto: Truth Social "V šestih mesecih sem rešil šest vojn, ena od njih je grozila z jedrsko katastrofo, pa vendar moram brati in poslušati Wall Street Journal in mnoge druge, ki resnično nimajo pojma in mi govorijo, da delam vse narobe glede rusko-ukrajinske zmešnjave," je zapisal Trump.

Spet napadel Bidna

V objavi je znova obtožil predsednika Joeja Bidna, da je začel vojno v Ukrajini – čeprav je napad sprožila Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina.

„Recite mi, kakor hočete – mojster mirovnikov, realist, mislec – ampak točno vem, kaj počnem. V šestih mesecih sem rešil šest vojn, od katerih bi se ena lahko končala z jedrsko katastrofo. Pa vendar moram brati in poslušati Wall Street Journal in mnoge druge, ki resnično nimajo pojma in mi govorijo, da v zvezi z rusko-ukrajinsko zmešnjavo delam vse narobe. To so isti ljudje, ki so trdili, da Biden ve, kaj počne. Poglejte, kam nas je pripeljal! Če ne bi bilo Bidna, ne bi bilo nikoli vojne," je še izjavil Trump, ki ni navedel, katere vojne točno je rešil.

