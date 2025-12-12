Orli v boj za nastop na tekmi v Nemčiji

V kvalifikacijski boj se v večernih urah v Klingenthalu podaja tudi moški del karavane svetovnega pokala smučarskih skokov, na čelu z vodilnima skakalcema zime Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom. Trening se bo začel ob 17.30, kvalifikacije pa dve uri pozneje.

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je v primerjavi s tekmama v Wisli opravil eno menjavo, slovenska zasedba pa bo spet enaka, kot je bila na uvodu sezone v Skandinaviji. Žigo Jančarja bo po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos, ob njem pa bodo uvrstitev na tekmo lovili še Rok Oblak, Timi Zajc, ter že omenjena Lanišek in Prevc, ki je med tednom v glasovanju za športnika leta zaostal le za izjemnim Tadejem Pogačarjem. Slovenska skakalna reprezentanca pa je osvojila naziv najboljše ekipe v posamičnih športih.

Na delu bo ponovno tudi Stefan Kraft, ki se po rojstvu hčerke vrača v svetovni pokal.

Klingenthal, trening in kvalifikacije:

