Ja. M.

Petek,
12. 12. 2025,
12.25

2 uri, 51 minut

Klingenthal smučarski skoki

Smučarski skoki, Klingenthal, kvalifikacije (m)

Orli v boj za nastop na tekmi v Nemčiji

Ja. M.

Domen Prevc bo lovil tretjo zaporedno zmago. Foto: Reuters

Domen Prevc bo lovil tretjo zaporedno zmago.

Foto: Reuters

V kvalifikacijski boj se v večernih urah v Klingenthalu podaja tudi moški del karavane svetovnega pokala smučarskih skokov, na čelu z vodilnima skakalcema zime Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom. Trening se bo začel ob 17.30, kvalifikacije pa dve uri pozneje.

Doen Prevc ura
Trendi Kralj poletov Domen Prevc ima po novem zelo drago in prestižno uro

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je v primerjavi s tekmama v Wisli opravil eno menjavo, slovenska zasedba pa bo spet enaka, kot je bila na uvodu sezone v Skandinaviji. Žigo Jančarja bo po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos, ob njem pa bodo uvrstitev na tekmo lovili še Rok Oblak, Timi Zajc, ter že omenjena Lanišek in Prevc, ki je med tednom v glasovanju za športnika leta zaostal le za izjemnim Tadejem Pogačarjem. Slovenska skakalna reprezentanca pa je osvojila naziv najboljše ekipe v posamičnih športih.

Na delu bo ponovno tudi Stefan Kraft, ki se po rojstvu hčerke vrača v svetovni pokal.

Klingenthal, trening in kvalifikacije:

Klingenthal smučarski skoki
