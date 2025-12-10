Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sreda,
10. 12. 2025,
15.38

3 minute

Robert Hrgota Lovro Kos Žiga Jančar Klingenthal smučarski skoki

Sprememba za Klingenthal

Vrača se Lovro Kos

S. K.

Lovro Kos | Lovro Kos se vrača. | Foto Grega Valančič

Lovro Kos se vrača.

Foto: Grega Valančič

Konec tedna se v nemškem Klingenthalu nadaljuje sezona svetovnega pokala tako za smučarske skakalke kot skakalce. Medtem ko ženska ekipa ostaja enaka, kot je bila v Wisli, se je v moški zgodila sprememba – Žigo Jančarja bo namreč po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos.

Nika Prevc
Sportal Katerega športnika bi Nika prosila za avtogram, če bi zbrala pogum?

Po tekmah v Skandinaviji in Wisli se svetovni pokal smučarjev skakalcev konec tedna nadaljuje v nemškem Klingenthalu, kjer bosta tekmi skakalk na sporedu v petek in soboto, skakalci pa bodo tekmovali v soboto in nedeljo. Jurij Tepeš, glavni trener ženske skakalne reprezentance, bo v Klingenthalu znova računal na šesterico skakalk, in sicer Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar, Majo Kovačič, Tinkaro Komar in Jerico Jesenko.

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je v primerjavi s tekmama v Wisli opravil eno menjavo, slovenska zasedba pa bo spet enaka, kot je bila na uvodu sezone v Skandinaviji. Žigo Jančarja bo po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos, ob njem pa bodo nove točke lovili še Rok Oblak, Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

