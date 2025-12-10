Sreda, 10. 12. 2025, 15.38
3 minute
Sprememba za Klingenthal
Vrača se Lovro Kos
Konec tedna se v nemškem Klingenthalu nadaljuje sezona svetovnega pokala tako za smučarske skakalke kot skakalce. Medtem ko ženska ekipa ostaja enaka, kot je bila v Wisli, se je v moški zgodila sprememba – Žigo Jančarja bo namreč po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos.
Po tekmah v Skandinaviji in Wisli se svetovni pokal smučarjev skakalcev konec tedna nadaljuje v nemškem Klingenthalu, kjer bosta tekmi skakalk na sporedu v petek in soboto, skakalci pa bodo tekmovali v soboto in nedeljo. Jurij Tepeš, glavni trener ženske skakalne reprezentance, bo v Klingenthalu znova računal na šesterico skakalk, in sicer Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar, Majo Kovačič, Tinkaro Komar in Jerico Jesenko.
Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je v primerjavi s tekmama v Wisli opravil eno menjavo, slovenska zasedba pa bo spet enaka, kot je bila na uvodu sezone v Skandinaviji. Žigo Jančarja bo po uspešnem treningu zamenjal Lovro Kos, ob njem pa bodo nove točke lovili še Rok Oblak, Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije.