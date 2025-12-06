Zmagovalec prve posamične tekme v Wisli je Domen Prevc, ki se veseli prve zmage v sezoni, sicer pa desete posamične v svetovnem pokalu. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Philipp Raimund in Rjoju Kobajaši. Anže Lanišek, ki ostaja v rumenem, je bil četrti. Do točk je od Slovencev prišel še Timi Zajc z 12. mestom. V nedeljo bo na poljskem prizorišču še ena individualna preizkušnja.

Nov dan, nova tekma, nova slovenska zmaga v smučarskih skokih. Po dveh zmagah Anžeta Laniška v Falunu je tokrat na Poljskem na vrh zmagovalnega odra skočil Domen Prevc.

Za 6,8 točke je prehitel Nemca Philippa Raimunda, za 19 pa Rjojuja Kobajašija. Tik pod stopničkami, zgrešil jih je za 1,4 točke, je končal vodilni skakalec svetovnega pokala Anže Lanišek. Domen ostaja drugi, za rojakom zdaj zaostaja le še 36 točk.

Prevc v petkovih kvalifikacijah (33.) in v današnji poskusni seriji (36.) ni bil v ospredju, a mu je prav na tekmi uspelo sestaviti dva najboljša skoka na tem prizorišču. Vodil je že po prvi seriji, ko mu je s 136 metri uspela daljava tekme. Po polovici je imel pred Raimundom (129) 4,3 točke prednosti, tretji je bil Daniel Tschofenig, četrti Rjoju Kobajaši (130,5), peti Lanišek, ki je za rojakom zaostajal 6,7 točke.

Vetrovne razmere so se ob koncu finalne serije slabšale, skakalci so dobival vse več vetrovnega pribitka. Prevc se v teh razmerah ni zmedel, skočil je 130 metrov, kar je bilo na koncu zanesljivo dovolj, da je zadržal prvo mesto. Na drugem mestu je ostal Raimund, ki je za Slovencem zaostal 6,8 točke, na zmagovalni oder pa je s četrtega mesta napredoval še Kobajaši z 19 točkami zaostanka. Tik za njim se je zvrstil Lanišek, ki je v finalu prehitel Tschofeniga - ta se je moral zadovoljiti s šestim mestom.

Do točk je prišel tudi Timi Zajc, po polovici je zasedal 10. mesto, v finalu pa zdrsnil na 12. mesto.

"Podobno čustveno je bilo tudi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Danes sem si naložil veliko pritiska. Po včerajšnjem dnevu sem razmišljal, kaj moram danes narediti, da bo bolje. Po katastrofalni poskusni seriji (36. mesto) sem si rekel, da moram uživati in skočiti, kot znam. Nekako mi je uspelo prav na tekmi prikazati dva najboljša skoka v Wisli. Raimund je res dobro skakal. Super, super vesel sem, da sem lahko prikazal dva najboljša skoka tu," je po deseti zmagi v svetovnem pokalu dejal v prvi izjavi za organizatorja dejal Prevc, v izjavi za nacionalno televizijo pa dodal: "Vesel sem, da mi je uspel ta preblisk, preboj na tekmi. Ta prenovljena Wisla ima kar veliko hitrosti, da se da kar lepo skakati. Zdaj moram ostati osredotočen in iti naprej."

Smučarski skoki, Wisla, posamična tekma (m):