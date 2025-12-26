Slovenski športniki so nas razvajali tudi v neolimpijskem letu

Slovenski športniki so nas tudi v neolimpijskem letu 2025 razvajali z izjemnimi rezultati. Od v zadnjih letih že standardnih Janje Garnbret in Tadeja Pogačarja, ki sta ponovno dokazovala, da sta praktično brez prave konkurence, do novih rekorderjev iz skakalne dinastije Prevc smo zbrali nekaj tistih, ki so izstopali v iztekajočem se letu.

Še eno izjemno leto je za Tadejem Pogačarjem, ki je še četrtič slavil na dirki vseh dirk, Touru. Na cestni dirki je pokoril konkurenco tako na svetovnem prvenstvu v Ruandi kot na evropskem in v svoje vitrine dodal še eno izmed redkih manjkajočih lovorik. Ponovno je blestel na spomenikih, kolesarskih klasikah in večetapnih dirkah. Na nobeni, z izjemo VN Montreala, ni bil slabši kot tretji.

Tadej Pogačar je znova dokazal, da mu trenutno ni para. Foto: Reuters

Janja Garnbret je sicer v sezono 2025 vstopila s krepko skrčenim načrtom tekmovanj, ko pa se je pojavila na startni listi, je bila praktično nepremagljiva in je še oplemenitila svojo zbirko naslovov z največjih tekmovanj. Naslova svetovne prvakinje je osvojila tako v balvanskem plezanju kot v težavnosti, ni pa izpustila niti domače tekme v Kopru, kjer se je podpisala že pod 49. zmago na tekmah svetovnega pokala. Poleg tekmovalnih obveznosti je zablestela tudi s 24-urnim dobrodelnim plezalnim maratonom v Plezalnem centru Slovenska Bistrica.

Janja Garnbret je v iztekajočem se letu nastopala redko, ko pa se je pojavila na startu, je bila nepremagljiva. Foto: Ana Kovač

Skakalna dinastija Prevc ponovno navduševala

Nika in Domen Prevc sta se podpisala pod svetovna rekorda. Foto: Grega Valančič Najboljšima športnikoma leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije sta sledila smučarska skakalca Nika in Domen Prevc. Oba sta zablestela s svetovnima rekordoma – Nika je magično daljavo pri dekletih v Vikersundu pomaknila na 236 metrov, Domen pa je poskrbel za izjemen konec sezone pod Poncami, saj je s poletom, dolgim 254,5 metra, rekord po 14 letih spet vrnil v Planico.

Najmlajša iz skakalne dinastije je ob tem marca še drugič visoko v zrak dvignila drugi veliki kristalni globus, pred dnevi pa zabeležila še 26. zmago v svetovnem pokalu, s katero je na listi posamičnih slovenskih zmag s samega vrha dokončno izpodrinila starejšega brata Petra. Za nov rekord je v aktualni sezoni poskrbel tudi Domen, ki je v svetovnem pokalu slavil na petih zaporednih tekmah, kar pred njim ni uspelo še nobenemu slovenskemu smučarskemu skakalcu.

Šokantna menjava, drama na pripravah, na koncu pa izjemni nastopi na EP

Izjemno pestro leto je tudi za košarkarskim virtuozom Luko Dončićem. Vse skupaj se je začelo s šokantno februarsko menjavo igralcev, v kateri je Dallas zamenjal za Los Angeles. Skupaj z zimzelenim LeBronom Jamesom je nato v prvi sezoni pri Lakersih dosegel prvi krog končnice, nato pa je sledilo tisto, česar eden glavnih kandidatov za MVP lige NBA v aktualni sezoni ne izpušča – reprezentančno poletje.

Luka Dončić se je v menjavi, ki je pretresla košarkarski svet, preselil k Los Angeles Lakersom. Foto: Guliverimage

Dončić in druščina v pripravah na EP niso blesteli in pričakovanja pred EuroBasketom so postajala vse nižja. Vendar se jih s takim železom v ognju, kot ga ima Slovenija z Ljubljančanom, nikoli ne sme odpisati in to so košarkarji na prvenstvu stare celine tudi dokazali. Po ne tako prepričljivem skupinskem delu so nato v izločilnih bojih zablesteli, četrtfinalni obračun z Nemčijo, na katerem so se na koncu razblinile sanje o medalji, pa je obdržal neprijetno vprašanje in cmok v grlu marsikaterega navijača ter zastavil vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi se sodniki v določenih trenutkih odločili drugače. Dončić je na turnirju blestel, bil je tudi prvi strelec tekmovanja s 34,7 točke v povprečju na srečanje, izbran pa je bil tudi v idealno prvenstvo.

V Los Angelesu se je pridružil še drugemu slovenskemu superzvezdniku, hokejskemu asu Anžetu Kopitarju, ki je pred sezono sporočil, da bo drsalke po njej obesil na klin. Njegovi reprezentančni soigralci pa so kljub delni menjavi generacije ustvarili lep uspeh na SP elitne divizije, saj so se obdržali med najboljšimi reprezentancami sveta.

Anže Kopitar je napovedal, da bo odigral zadnjo sezono v karieri. Foto: Reuters

Celjani reševali čast nogometa

Nogometno leto, vsaj kar zadeva reprezentanco, ni postreglo s presežki, po neuvrstitvi na SP 2026 pa se je od selektorskega mesta poslovil tudi Matjaž Kek. So pa na klubski ravni zablesteli Celjani, ki so se v konferenčni ligi prebili vse do četrtfinala. Ob njih je v izločilnih bojih nastopila tudi ljubljanska Olimpija, tako da je imela Slovenija prvič v zgodovini dva predstavnika v izločilnih bojih evropskega klubskega tekmovanja.

Pri nogometu zagotovo velja omeniti še rekorden prestop Benjamina Šeška, ki se je za vrtoglavih 76,5 milijona evrov odškodnine preselil v Manchester United.

Benjamin Šeško se je za rekordno odškodnino preselil v Anglijo. Foto: Manchester United

Odbojkarski reprezentanci sta se na SP prebili v osmino finala, ob večjih apetitih moške vrste pa so tako bolj izstopala dekleta, ki so sploh prvič nastopila na turnirju najboljših reprezentanc sveta.

Šutej dočakala medaljo na SP, Hrobat trikrat na stopničkah

Tina Šutej je osvojila prvo medaljo na SP. Foto: Reuters Pomemben mejnik je končno dočakala tudi Tina Šutej, ki je osvojila bron na SP v atletiki, kar je bila tudi njena prva medalja s SP. Poleg tega je na dvoranskem EP osvojila še srebro v svoji disciplini, skoku s palico.

Pozimi je blestel tudi alpski smučar Miha Hrobat in se trikrat prebil na stopničke svetovnega pokala, v smukaškem seštevku pa končal tik pod odrom za najboljše tri. Z zmagami sta se okitila tudi zimzelena Jakov Fak (biatlon) in Žan Košir (deskanje na snegu), s številnimi medaljam pa so nas znova razvajali kajakaši in kanuisti.

Ob kopici vsakoletnih športnih uspehov slovenskih športnikov, ki nas iz leta v leto bolj razvajajo, smo zagotovo koga tudi izpustili, marsikdo pa ima verjetno že usmerjen pogled proti letu 2026, ki prinaša priložnost za nove mejnike in tudi največji zimski dogodek – zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini.