Mladi športni upi 2025: generacija, ki napoveduje novo zlato obdobje

Slovenski šport tudi leta 2025 potrjuje izjemno širino in kakovost. Med športniki, mlajšimi od 18 let, raste generacija, ki že danes podira rekorde, osvaja medalje in prestopa v največje evropske klube. V rubriki Športni pregled leta 2025 predstavljamo mlade športne upe, ki bi lahko v prihodnjih letih zaznamovali svetovni vrh in nadaljevali tradicijo slovenskih športnih uspehov.

Slovenija znova dokazuje, da je športni fenomen. V državi z dvema milijonoma prebivalcev dozoreva generacija mladih športnic in športnikov, ki s talentom, delovno etiko in zrelostjo že prehiteva vrstnike iz bistveno večjih okolij. Letni športni pregled 2025 začenjamo prav z njimi – z mladimi upi, pri katerih smo starostno letvico postavil pri 18 letih.

Skupni imenovalec vseh predstavljenih športnikov je izjemna delovna etika in zrelost, ki presega njihova leta. Čeprav je pot do članskega svetovnega vrha dolga in nepredvidljiva, leto 2025 ponuja dovolj razlogov za optimizem: slovenski šport ima prihodnost in ta je izjemno obetavna.

Živa Remic – prihodnost slovenske atletike

Šestnajstletna Živa Remic je prihodnost slovenske atletike. Foto: Jure Banfi Pregled mladih upov slovenskega športa začenjamo z eno najbolj izstopajočih predstavnic nove generacije, atletinjo Živo Remic. Dijakinja Gimnazije Bežigrad je avgusta letos dopolnila komaj 16 let, a že zdaj z izjemno lahkoto premika mejnike v konkurenci mlajših (do 18 let) in celo starejših mladink (do 20 let).

Mlada tekačica iz Grosuplja je v zadnjih dveh letih dobesedno kot meteor zasijala na atletskem nebu ter v tekih na 300, 400, 600, 800 in tisoč metrov podirala rekorde – ne le v svoji starostni kategoriji, temveč tudi v višjih.

Živa Remic na zmagovalnem odru evropskega prvenstva do 20 let v Tampereju na Finskem, kjer je v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo. Foto: Profimedia

Samo v tej sezoni je kar trikrat izboljšala slovenski rekord v teku na 800 metrov in prav tolikokrat v teku na 400 metrov, v katerem se trenutno ponaša s tretjim najboljšim izidom na svetu med atletinjami do 18 let ter 11 med atletinjami do 20 let.

Nepremagljiva je bila tudi konec junija na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju, kjer je Sloveniji pritekla zlato medaljo v teku na 400 metrov s časom 52,21 sekunde. Odlična je bila tudi avgusta na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju na Finskem, kjer je osvojila srebrno medaljo v teku na 800 metrov. S časom 2:01,76 je postavila slovenski rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink sekunde, zlato pa za devet stotink.

Atletinja Živa Remic s trenerjem Gregorjem Gradom Foto: Atletska Zveza Slovenije

Za načrten in premišljen razvoj atletskega bisera skrbi trener Gregor Grad iz Atletskega kluba Olimpija, ki posebno pozornost namenja tudi temu, da njegova varovanka, ki že postaja prava senzacija na evropski in svetovni sceni, ne podleže prevelikim pritiskom in pričakovanjem. Pri tem mu je v veliko pomoč tudi Živa sama. Kljub mladosti deluje izjemno zrelo, prizemljeno in osredotočeno, v intervjujih se vedno znova izkaže kot izjemna sogovornica.

Živo Remic in njenega trenerja smo julija letos gostili v Sobotnem intervjuju.

Tian Nai Koren – korak v evropski vrh

Foto: Club Brugge Med izstopajočimi talenti v športu, ki je za mnoge več kot le igra – nogometu –, velja posebej izpostaviti Tiana Naia Korena.

Sin nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena je letos pri komaj 16 letih naredil pomemben korak v karieri, ko se je iz domačega NK Maribor preselil v belgijski Club Brugge, enega najuglednejših evropskih klubov.

Mladi napadalec je že pred dopolnjenim 16. letom v mlajših selekcijah odigral 76 tekem in dosegel kar 96 zadetkov, s čimer je odločilno prispeval k osvojitvi treh lovorik – enkrat naslova državnega prvaka s selekcijo U17 in dvakrat z ekipo U15. Skupno je v vijoličastem dresu zbral izjemne številke: 79 nastopov in 97 golov.

Tian Nai Koren ob prestopu v Club Brugge (video: Global Game Media):

Mladi nogometaš ob slovesu ni pozabil svojih korenin. "V Mariboru sem nogometno in osebno zelo zrasel, na ta čas bom vedno ponosen. Tukaj sem naredil pomembne korake na nogometni poti," je sporočil navijačem Maribora. "Zdaj je čas za korak naprej, stopničko višje v karieri in naslednjo tekmovalno raven. Maribor mi bo ostal v posebnem spominu, saj mi je dal ogromno. Užival sem v vsaki minuti na igrišču in na vsakem treningu. Hvala za vso podporo in lepo slovo – vijol'čna bo vedno del mene."

Lamin Yamal slovenskega rokometa Aljuš Anžič (letnik 2008)

Aljuš Anžič ob prejemu nagrade za najboljšega strelca in najboljšega levega zunanjega igralca turnirja na sklepni slovesnosti svetovnega rokometnega prvenstva do 19 let. Foto: Profimedia

Tudi v rokometnih vodah se kali izjemen talent. Aljuš Anžič je 17-letni rokometaš Celja Pivovarne Laško, ki so ga pri krovni svetovni rokometni zvezi IHF označili za "Lamina Yamala slovenskega rokometa".

Veliki up slovenskega rokometa igra za RK Celje Pivovarna Laško, s katerim ima sklenjeno pogodbo do konca sezone 2027/28. Klub kot predsednica vodi njegova mama, nekdanja košarkarica Alenka Potočnik (nedavno je bila gostja rubrike Druga kariera), oče Aleš Anžič pa v istem klubu opravlja vlogo trenerja vratarjev.

Svojo izjemno nadarjenost je Anžič že večkrat dokazal v domači ligi, na velikem odru pa potrdil na letošnjem svetovnem prvenstvu do 19 let v Egiptu, kjer je navdušil s samozavestjo, tehnično dovršenostjo in izjemno učinkovitostjo ter postal najboljši strelec zaključnega turnirja. Na prvi tekmi drugega dela prvenstva proti Norveški je dosegel kar 23 golov, za kar je potreboval le 25 strelov.

Pri Mednarodni rokometni zvezi IHF so po njegovi izjemni predstavi na družbenih omrežjih zapisali, da gre za dosežek, vreden Guinnessovega rekorda, rokometnega zvezdnika v nastajanju pa so primerjali z Laminom Yamalom, mladim nogometnim zvezdnikom Barcelone in španske reprezentance. Anžičev dosežek hkrati predstavlja rekord na moških mladinskih svetovnih prvenstvih.

Najmlajši reprezentant vseh časov, košarkar Stefan Joksimović (letnik 2008)

Sedemnajstletni Stefan Joksimović se je v zgodovino slovenskega športa zapisal kot najmlajši košarkar, ki je kadarkoli oblekel dres slovenske članske reprezentance na uradni tekmi (17 let in 12 dni). Foto: Aleš Fevžer Tudi v košarkarskih klubih se kali ogromno talentov, tokrat pa izpostavljamo 17-letnega Stefana Joksimovića, ki se je v zgodovino slovenske košarke zapisal kot najmlajši košarkar, ki je kadarkoli oblekel dres slovenske članske reprezentance na uradni tekmi.

To se je zgodilo novembra letos, ko mu je selektor Aleksander Sekulić ponudil priložnost na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v Katarju leta 2027 proti Estoniji (93:94). Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića je bil takrat star natanko 17 let in 12 dni.

Mladi Primorec je že dobro minuto po vstopu v igro dosegel svoj prvi koš, tekmo pa končal z devetimi točkami. Že ob članskem reprezentančnem krstu je pokazal, da je v prihodnosti lahko eden ključnih členov slovenske izbrane vrste.

Joksimović pa vztrajno piše zgodovino in podira mejnike tudi v klubski košarki. Z dopolnjenimi 16 leti in 318 dnevi je v začetku oktobra postal najmlajši košarkar Baskonie, ki je kadarkoli nastopil v evroligi, kar dodatno potrjuje njegov izjemen potencial.

Mlada bisera slovenskega kolesarstva, ki že pogledujeta čez mejo:

Maj Bohak in Maks Olenik (letnik 2009)

Maks Olenik in Maj Bohak Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Kopica izjemnih talentov prihaja tudi iz sveta kolesarstva. Čeprav bi jih lahko našteli precej več kot na prste ene roke, se tokrat ustavljamo pri dveh vrstnikih – Maju Bohaku, članu Perutnine Ptuj, in Maksu Oleniku iz novogoriškega kluba Meblo Jogi.

Prvi prihaja iz Štajerske, drugi iz Primorske, druži pa ju tudi to, da bosta že v prihodnji sezoni kariero nadaljevala v tujini. Šestnajstletni Bohak bo oblekel dres ekipe GRENKE – Auto Eder, mladinske zasedbe moštva Red Bull – Bora – hansgrohe, Olenik pa se seli v mladinsko ekipo Visma | Lease a Bike – JEGG-Skill-DJR. Za Bohaka je vodja ekipe Red Bull Ralph Denk na nedavnem srečanju s slovenskimi novinarji na Majorki povedal, da gre za izjemno perspektivnega kolesarja, za katerega se zanimajo praktično vse največje ekipe.

Oba sta letnik 2009 in stalna člana slovenske mladinske reprezentance. Letos sta blestela na izjemno močni mladinski etapni Dirki miru na Češkem, kjer je Bohak zmagal v skupnem seštevku in si poleg rumene priboril še zeleno in vijolično majico (najboljši tuj kolesar), Olenik pa je osvojil drugo mesto v skupnem seštevku in slavil še v razvrstitvi gorskih ciljev.

Uspešna sta bila tudi avgusta na dirki mlajših mladincev Internationale Radjugendtour Oststeiermark, kjer je Bohak zasedel skupno tretje mesto, Olenik pa četrto.

Olenik je na Olimpijskem festivalu evropske mladine za las ostal brez medalje v kronometru. Foto: Olimpijski komite Slovenije

Olenik, sicer aktualni državni prvak v vožnji na čas in zmagovalec več enodnevnih mladinskih dirk v Italiji, med njimi tudi prestižne Coppa d'Oro, je nase opozoril tudi na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju (OFEM), kjer je v kronometru le za 1,2 sekunde zgrešil bronasto medaljo in tekmovanje končal na četrtem mestu.

Žiga Šeško, mladi Slovenec na svetovnem teniškem zemljevidu (letnik 2008)

Teniški igralec Žiga Šeško Foto: Mateja Jordović Potočnik

Tudi v svetu tenisa se kalijo izjemni talenti. Med najobetavnejše sodi 17-letni Žiga Šeško, ki je s 23. mestom trenutno najvišje uvrščeni slovenski igralec na mladinski svetovni lestvici.

Mladi tenisač na igrišču izžareva profesionalnost, zbranost in odgovornost, ki presegajo njegova leta, so zapisali ob njegovi uvrstitvi v projekt Mladi upi Zavarovalnice Triglav, ki podpira najperspektivnejše mlade talente v državi.

Šeško, ki se dobro zaveda pomena usklajevanja šole in športa, je v zadnjih letih nanizal vrsto izjemnih dosežkov, zaradi katerih je postal prepoznaven tako v domačem kot tudi mednarodnem tenisu. Bil je član slovenske mladinske reprezentance do 18 let, jeseni 2025 pa je na evropskem prvenstvu posameznikov v avstrijskem Oberpullendorfu osvojil bronasto medaljo, kar velja za enega največjih uspehov slovenskega mladinskega tenisa v zadnjih letih.

Kot eden najmlajših reprezentantov v zgodovini je debitiral za Slovenijo v Davisovem pokalu, na mladinskem turnirju v Wimbledonu pa se je prebil do četrtfinala – dosežka, ki ga pred njim v moški konkurenci ni dosegel še noben slovenski mladinec.