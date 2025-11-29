Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek s težkim porazom po podaljšku proti Estoniji (93:94) odprla kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2027. Za eno redkih svetlih točk in pozitivnih zgodb je v petek poskrbel 17-letni Stefan Joksimović, ki se je vpisal v zgodovino slovenske košarke kot najmlajši košarkar, ki je kadarkoli oblekel dres slovenske izbrane vrste na uradnih tekmah.

Ko se je v petek minuto in 17 sekund pred koncem prve četrtine ob rob parketa postavil Primorec Stefan Joksimović, so se v Kopru na tribuni zaslišali vzkliki in ploski navdušenja. Joksimović je dobro minuto kasneje že dosegel svoj prvi koš, tudi sicer pa je kljub mladosti na parketu pustil dober vtis, a je njegov debi v dresu Slovenije pokvaril poraz po podaljšku, potem ko je imela Slovenija tako v rednem delu kot v podaljšku srečanje praktično že dobljeno.

Kljub rezultatu je Joksimović že na svoji prvi tekmi pokazal, da bo v prihodnosti, če bo le zdrav, zagotovo eden od pomembnejših členov izbrane vrste. Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića je s točno 17 leti in 12 dnevi postal najmlajši košarkar, ki je kadarkoli zaigral za Slovenijo. S tem je podrl rekord Gregorja Glasa, ki je bil ob debiju starejši za 126 dni.

Stefan Joksimović je ob debiju dosegel devet točk. Foto: Aleš Fevžer

Že tako ali tako v tej sezoni redno piše zgodovino in podira mejnike. Z dopolnjenimi 16 leti in 318 dnevi je v začetku oktobra postal najmlajši član Baskonie, ki je kadarkoli zaigral v evroligi. V svoji igri tako korak za korakom dokazuje, da se ne boji prestopa na veliki oder, v želji, da bo njegov razvoj potekal čim bolj nemoteno, pa se trudijo tudi v španskem klubu in reprezentanci, kjer je bilo že jasno povedano, da Joksimović do dopolnjenega 18. leta starosti ne bo stopil na parket.

V slovenskem taboru nizali pohvale

So pa zato toliko več o njegovih vrlinah in talentu spregovorili preostali člani izbrane vrste. Selektor Aleksander Sekulić mu je namenil skoraj 22 minut igralnega časa, v katerih je dosegel devet točk, štiri skoke, zbral je še dve asistenci. "Že na treningu smo videli, česa je sposoben, malce smo bili v dilemi, ker nismo prej vedeli, kaj od njega lahko pričakujemo na tekmi. Nismo vedeli, kako lahko igra za reprezentanco na tej ravni. Bil sem pozitivno presenečen, da je odigral tako, kot je, bi bilo pa še veliko boljše, če bi zmagali. Pozitivnih stvari je bilo tudi kar nekaj, ena izmed teh je, da smo dobili še enega košarkarja, ki nam bo tudi v prihodnosti lahko pomagal, sploh če se bo razvijal na takšen način, kot se," je prepričan Sekulić.

Njegovemu razvoju je z odobravanjem prikimal tudi kapetan Gregor Hrovat. "Vsi smo že prej vedeli, za kakšnega talenta gre. Sam sem ga zdaj prvič spoznal in dejansko videl igrati, že na treningu pa se vidi, da igra z res veliko lahkoto. Slovenija je lahko zadovoljna, da ima spet en tako velik talent v ozadju. Res smo lahko veseli in ponosni, da imamo takšnega košarkarja za prihodnost," je povedal Hrovat.

Gregor Hrovat in Stefan Joksimović Foto: Aleš Fevžer

O njem je spregovoril tudi zdaj že nekdanji rekorder Glas. "Je izjemen talent, res ima potencial, da postane vrhunski igralec. To je tudi pokazal na tem debiju. Podrl je moj rekord za kakšnega pol leta, vesel sem zanj. Komaj čakam, da vidim njegov razvoj," je bil jasen član Viene.

Gregor Glas je zaradi petih osebnih napak srečanje končal predčasno. Foto: Aleš Fevžer

A jasno je bilo, da je v petek v Kopru zmanjkalo tisto glavno – zmaga. Slovenci so bili v najpomembnejših trenutkih nezbrani, po napakah pa se je tehtnica nagnila na stran Estonije. "Na žalost so se zgodile slabe odločitve, napake. Zgodilo se je pač to, kar se je. Lahko bi bilo zdaj kazati s prsti in imeti sklonjene glave, vendar nas čez par dni čaka nova tekma. Moramo se pripraviti in premagati Švedsko," se je proti ponedeljkovemu obračunu že obrnil Glas. Tudi Švedska je bila sicer na svojem prvem obračunu kvalifikacij prekratka, potem ko je izgubila proti Češki.

"Zagotovo bo zaradi tega poraza zdaj precej težje, na drugi tekmi bo manjkal tudi Hrovat. Zagotovo bo težje, a stopiti moramo skupaj in se maksimalno pripraviti na naslednji dvoboj," je še dodal Glas.

