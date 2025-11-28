Slovenci v podaljšku izgubili infarktno tekmo proti Estoniji

Slovenska košarkarska reprezentanca je kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začela s porazom. V koprski Bonifiki je Estonija zmagala s 94:93. Po slabši tretji četrtini so Slovenci zaostajali z 58:65, sredi zadnje tudi za osem točk. Zadnjih petih minut je bilo za Slovence najboljših na tekmi, a je ob izidu 79:79 odločal podaljšek. Sedemnajst sekund do njegovega konca so Slovenci vodili s 93:89, a nato dobili pet zaporednih točk. Gregor Hrovat je dal 23 točk, z devetimi je navdušil 17-letni Stefan Joksimović.

Alen Omić je dal v prvem polčasu dve točki in imel dva skoka. Foto: Aleš Fevžer Selektor Aleksander Sekulić je prvo kvalifikacijsko tekmo za SP 2027 začel s peterko Žiga Samar, Miha Cerkvenik, Gregor Hrovat, Robert Jurković in Martin Krampelj. Prvi koš na tekmi je dosegel Samar, nato je trojko zadel kapetan Hrovat in Slovenci so povedli s 5:0. Estonci so po tretji trojki prišli do prvega vodstva s 13:10. Slovenski selektor je v prvi četrtini veliko menjal, priložnost za igro je dobil tudi 17-letni debitant v članski izbrani vrsti Stefan Joksimović. Izenačeno prvo četrtino so Slovenci dobili z 20:19.

Gostje so v Bonifiki igrali zelo zavzeto v obrambi in domači so imeli vse več težav z organizacijo napada. Po šesti zadeti trojki na tekmi (Slovenci so bili pri le dveh) so Estonci v sedmi minuti druge četrtine povedli s 35:29, kar je bila najvišja prednost ene od ekip na tekmi. Po zaslugi individualnih akcij so Slovenci spet ujeli stik, v zadnji minuti polčasa je Samar s trojko znižal na 38:39. V zadnji sekundi je imel še en met izza črte, a je zgrešil. Hrovat z 11 točkami in Samar z devetimi sta bila edina zares razpoložena v napadu Slovenije. Na drugi strani sta Henri Drell in Kristian Kullamae dala po 11 točk.

Aleksander Sekulić je bil večji del tekme precej slabe volje. Foto: Aleš Fevžer Začetek drugega polčasa je bil vse prej kot dober za Slovenijo. Estonija je v treh minutah z delnim izidom 11:4 prišla do prednosti za osem točk (50:42). Sekulić je vzel minuti odmora, bil je pošteno jezen na svoje fantje, ker so tekmecu dovolili, da se je razigral. Po petih zaporednih točkah Cerkvenika, ki jih je tako dal že 12, se je Slovenija približala na 49:54. Tretjo četrtino so Sekulićevi izbranci izgubili z 20:26. Tekmec je vodil tudi že za devet točk. Po 30 minutah je bilo na semaforju 58:65. Zadnji koš je dal Joksimović, ki je bil pri šestih točkah.

Gregor Hrovat je nosil kapetanski trak. Foto: Aleš Fevžer

Žiga Samar Foto: Aleš Fevžer Slovenci, ki so jih precej jezili tudi sodniki, so imeli slabe in dobre minute, a je sredi zadnje četrtine prišlo novo upanje. Cerkvenik in Gregor Glas sta se z nekaj lepimi koši približala na 70:74. Prvi je bil pri 15 točkah, drugi pri 12. Ko je imel Samar tri minute do konca napad za izenačenje, so sodniki pod košem sodili osebno napako Alena Omića. Ta je imel v naslednji minuti štiri proste mete, a je zadel le enega (75:77). Je pa nato po izgubljeni žogi Omić vendarle prišel do koša z zabijanjem za 77:77. Ob dobri obrambi Samarja je Kullamae 23 sekund do konca izgubil žogo. Štiri sekunde do konca pa je za vodstvo Slovenije z 79:77 zadel 17-letni Joksimović! A je Drell izsilil podaljšek (79:79). Ta je bil s 26 točkami prvi strelec rednega dela tekme. Kullamae je bil po 40 minutah pri 17 točkah, Cerkvenik jih je dal 15, Samar 13, Glas in Hrovat po 12, Joksimović pa devet.

Kapetan Hrovat je podaljšek odprl s trojko. Nato je zadel še eno za 84:82. Samar in Hrovat sta v zadnji minuti zadela vseh šest prostih metov in po dveh urah in pol borbe se je Sloveniji 17 sekund do konca vendarle nasmihala zmaga (93:89). A je v naslednjih 13 sekundah Estonija dosegla pet točk! Slovenija je namreč izgubila žogo in po košu za dve točki takoj dobila še trojko (93:94). Hrovat je pred sireno metal za tri točke. A zgrešil! Odbito žogo je skozi mrežo potisnil Omič ... A ga je prehitela sirena. Na koncu so bili najboljši strelci tekme: Drell 29, Kullamae 24, Hrovat 23 in Cerkvenik ter Samar s po 15.

Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, 1. krog, skupina H:



Petek, 28. november:

Slovenija : Estonija 93:94

19.30 Češka – Švedska Lestvica:

1. Estonija 1 tekma – 2 točki

2. Slovenija 1 – 1

3. Češka 0 – 0

4. Švedska 0 – 0

Slovenija je v prvem delu kvalifikacij v skupini H (Estonija, Švedska, Češka), v drugem delu, v katerega bodo napredovale tri najboljše reprezentance, pa se bo križala s skupino G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

V drugem krogu v ponedeljek, 1. decembra, bo Slovenija gostovala v Göteborgu na Švedskem, naslednji dve tekmi na Češkem in v Estoniji pa jo čakata v začetku marca prihodnje leto.