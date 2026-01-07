Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
7. 1. 2026,
13.54

Domen Prevc Cene Prevc

Cene Prevc je za Domnov uspeh izvedel na odru

Avtor:
N. V.

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Da je Domnu Prevcu uspelo osvojiti zlatega orla, je njegov brat Cene izvedel med predstavo, s katero navdušuje po Sloveniji.

Cene Prevc se po končani športni karieri preizkuša v več vlogah, ob gostinstvu tudi v stand-up komediji, in s predstavo Janezi 2, v kateri ob njem nastopajo še Denis Avdić, Gašper Bergant, Aleš Novak, Uroš Kuzman in Rok Škrlep, polni dvorane po Sloveniji.

V torek so gostovali v Mengšu, občinstvo navdušili z novimi zgodbami in humorjem, poseben trenutek večera pa se je zgodil prav v času nastopa Ceneta Prevca. Medtem ko je stal na odru, je iz Bischofshofna prišla sveža novica o uspehu njegovega brata Domna Prevca, ki je postal skupni zmagovalec novoletne turneje, veselo novico pa je Cenetu sporočil kar Denis Avdić in v dvorani požel huronsko navdušenje.

