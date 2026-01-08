Transspolna hči Elona Muska v kampanji za spodnje perilo

Popzvezdnica in podjetnica Rihanna je predstavila novo valentinovo kolekcijo spodnjega perila svoje znamke Savage X Fenty, med obrazi oglasne kampanje pa je tudi Vivian Wilson, 21-letna transspolna hči milijarderja Elona Muska.

Wilson je zvezda nove Rihannine kolekcije, ki nosi opis "sodobna oda Afroditi". "Valentinovo je čas, ko slavimo ljubezen v vseh njenih oblikah," je pojasnila Rihanna. "Pri Savage X Fenty sprejemamo ljubezen na vse načine in ustvarjamo izdelke, ki ljudem omogočajo, da se pri tem počutijo samozavestno."

To je najnovejši v nizu modnih uspehov za Vivian Wilson, ki je lansko pomlad krasila naslovnico revije Teen Vogue, od takrat pa je njena manekenska kariera v strmem vzponu.

Medtem s svojim slavnim očetom ni v stikih. On zavrača njeno transspolnost in o njej še vedno govori kot o sinu, ki ga je celo razglasil za mrtvega.