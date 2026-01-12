Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je bila kritična do asistenta umetne inteligence Grok, ki je v lasti podjetja xAI milijarderja Elona Muska. Kot je dejala za več evropskih medijev, je zgrožena, da platforma omogoča "digitalno slačenje žensk in otrok na spletu". Več držav je napovedalo ukrepe, na Otoku pa so danes uvedli preiskavo.

"Škoda, ki jo povzročajo, je resnična"

Predsednica Evropske komisije je ostro kritizirala Muskovo platformo X zaradi širjenja spolno eksplicitnih globokih ponaredkov, ustvarjenih z uporabo njihovega klepetalnega robota Grok, ki temelji na umetni inteligenci, je danes poročal bruseljski spletni portal Politico.

"Zgrožena sem, da tehnološka platforma uporabnikom omogoča digitalno slačenje žensk in otrok na spletu. To je nepredstavljivo vedenje. In škoda, ki jo povzročajo ti globoki ponaredki, je zelo resnična," je dejala v intervjuju za več evropskih medijev, med drugim za agencijo Reuters in italijanski časnik Corriere della Sera.

Grok velja za enega najbolj priljubljenih umetnointeligenčnih pomočnikov. Foto: Reuters

"Če ne bodo ukrepali oni, bomo mi"

Zatrdila je, da EU ne bo zaupala "zaščite otrok in soglasja Silicijevi dolini". "Če ne bodo ukrepali oni, bomo mi," je opozorila von der Leyen, potem ko je Evropska komisija že prejšnji teden platformi X odredila, naj hrani "vse interne dokumente in podatke v zvezi z Grokom", tovrstne sporne podobe in posnetke pa že večkrat označila za nezakonite.

Po številnih kritikah in pritiskih zaradi zlorab klepetalnega robota Grok za ustvarjanje pornografskih in nasilnih globokih ponaredkov podob žensk in otrok so regulatorji po vsej Evropi, med drugim v Bruslju, Parizu in Londonu, sprožili preiskavo.

Preiskava v Veliki Britaniji

Britanski regulator za komunikacijske storitve Ofcom je danes napovedal začetek formalne preiskave družbenega omrežja X "glede spolno eksplicitnih slik, ki jih distribuira" njegov asistent za umetno inteligenco Grok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Elon Musk kritike Groka in medije obtožuje, da nasprotujejo svobodi govora in da širijo laži. Foto: Guliverimage

"Pojavila so se zelo zaskrbljujoča poročila o uporabi umetne inteligence Grok na X za ustvarjanje in deljenje slik golih ljudi - ki lahko predstavljajo zlorabo intimnih slik ali pornografijo - ter spolno eksplicitnih slik otrok, ki lahko predstavljajo otroško pornografijo," je v izjavi sporočil Ofcom.

Kot so še navedli, bodo preiskali platformo, da bi ugotovili, ali je izpolnila svoje obveznosti glede zaščite ljudi pred nezakonitimi vsebinami.

Tudi druge države so se odločile ukrepati, potem ko so se v javnosti po vsem svetu v zadnjih dneh in tednih zvrstile številne kritike zaradi pornografskih in nasilnih podob žensk in otrok, ustvarjenih z Grokovo umetno inteligenco. Indonezija je v soboto kot prva država na svetu omejila dostop do Groka, v nedeljo pa ga je začasno blokirala tudi Malezija.

Musk je minuli petek pod pritiskom kritik omejil ustvarjanje in urejanje podob in posnetkov z umetno inteligenco. Funkcija naj bi bila odslej na voljo le uporabnikom, ki bodo plačevali naročnino.