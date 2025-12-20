Kaj Elon Musk pripravlja v ozadju? Toliko so že pokazali.

Obiskovalci božičnega sejma v nakupovalnem središču LP12 v Berlinu so pred kratkim doživeli nenavadno izkušnjo: kokice jim je postregel humanoidni robot Optimus, ki ga je razvilo podjetje Tesla. Demonstracija je pritegnila veliko pozornosti.

Tesla je robota javnosti predstavila v vlogi prodajalca kokic (sicer ne prvič), pri čemer je Optimus opravil vse korake, ki bi jih sicer naredil človek: od priprave do postrežbe. Ali je deloval popolnoma avtonomno ali je bil vsaj delno voden na daljavo, podjetje ni razkrilo. Kot že pri prejšnjih Teslinih predstavitvah so bile tehnične podrobnosti skopo pojasnjene, kar je sprožilo tudi nekaj skepticizma.

Tesla je Optimusa sicer že namestila v svojo novo retrorestavracijo v Los Angelesu.

Med dogodkom je robot komuniciral z obiskovalci z ročnimi kretnjami. Pomahal je strankam, občasno pokazal palec gor, poslal ženski poljub in pomahal v slovo. Gibi njegovih rok in nog med polnjenjem posode za kokice so bili precej počasni, a so delovali naravno. Sprva je moral kartonsko vrečko za kokice previdno namestiti na pult, nato pa je precej krhko posodo varno držal med svojimi robotskimi prsti.

Musk stavi na robote po upadu prodaje električnih vozil

Izvršni direktor Tesle Elon Musk je ob tem znova poudaril, da humanoidni roboti predstavljajo prihodnost podjetja. Zaradi upada prodaje Teslinih električnih avtomobilov Musk vse več pozornosti namenja robotiki in samovozečim robotskim taksijem. Po njegovih besedah ima Optimus potencial, da postane "največji izdelek vseh časov". Tretja različica humanoidnega robota naj bi bila predstavljena leta 2026, Musk pa obljublja gibanje, tekoče "kot pri človeku v robotski obleki".

Optimus kot ključ do nove dobe blaginje

Musk v Teslinem humanoidnem robotu ne vidi le tehnološkega, temveč tudi družbeni preboj. Po poročanju medija Business Insider je na nedavnem srečanju delničarjev povedal, da bi Optimus lahko pomenil začetek nove dobe blaginje. Prepričan je, da bi roboti lahko povečali produktivnost svetovnega gospodarstva za od desetkrat do celo stokrat.

Ambiciozne obljube, a razvoj še ni končan

Po Muskovih besedah ima Optimus potencial, da pomaga pri odpravljanju revščine in izboljšanju dostopa do osnovnih dobrin. Robot naj bi lahko delal neprekinjeno in tako dosegal tudi do petkrat večjo letno produktivnost kot človek. Kljub ambiciozni viziji je razvoj še v teku, Tesla se sooča predvsem z izzivi pri razvoju realističnih in natančnih prijemalnih gibov.

Musk je že napovedal, da bi se Optimus na trgu lahko pojavil po ceni med 20 tisoč in 30 tisoč dolarjev oziroma od 18 tisoč do skoraj 28 tisoč evrov.