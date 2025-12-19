Skrivni načrt za katastrofo trajekta pri naših sosedih?

Član posadke trajekta Fantastic italijanske družbe Grandi Navi Veloci je osumljen, da je računalniške sisteme plovila na skrivaj okužil z zlonamerno programsko opremo, ki naj bi mu omogočala, da bi trajekt upravljal na daljavo. Osumljenca, sicer državljana Latvije, so pridržale francoske oblasti, saj so njegovo sabotažo razkrili, ko je bil trajekt Fantastic zasidran v mestu Sete na jugu Francije.

Francoske oblasti so v povezavi z dogodkom najprej prijele dva člana posadke italijanskega trajekta Fantastic, poleg državljana Latvije še državljana Bolgarije. Tega so po poročanju Le Parisiena izpustili, saj ga ne sumijo storitve nobenega kaznivega dejanja.

Latvijec se v Franciji – po aretaciji so ga odpeljali v pripor v Pariz – medtem sooča s kazensko ovadbo, v kateri mu francosko tožilstvo očita poskus sabotaže po navodilih "tuje sile" z vdorom v računalniške sisteme.

Trajekt bi lahko usmerjal na daljavo

Zlonamerno programsko opremo za oddaljeni dostop, ki bi osumljencu omogočila, da bi z druge lokacije krmilil trajekt Fantasy oziroma določal pot njegove plovbe ali kako drugače vplival nanjo, so medtem nevtralizirali, pa je poročal francoski France24.

V Franciji namestitev programske opreme, ki bi omogočila oddaljeni prevzem nadzora nad italijanskim trajektom, preiskujejo tudi z vidika morebitnega poskusa tujega vmešavanja in ne zgolj kot dejanje posameznika. Foto: Shutterstock

Iz italijanske družbe Grandi Navi Veloci, ki je lastnica trajekta, medtem še niso sporočili, kateri računalniški sistemi na krovu plovila so bili tarča državljana Latvije.

"V teh časih je ena država pogosto v ozadju podobnih dogodkov"

Francoski minister za notranje zadeve Laurent Nuñez je odkritje na italijanskem trajektu za francoske medije ostro obsodil in potrdil, da Francija dogodek preiskuje v luči tujega vmešavanja in ne zgolj dejanja posameznika.

"To je zelo resna stvar. Poskusili so izvesti kibernetski napad na ladijske sisteme za procesiranje informacij. Preiskovalci pogledujejo tudi v smer tujega vmešavanja. V teh časih je ena država zelo pogosto v ozadju tovrstnih dogodkov," je dejal Nuñez in po navedbah francoskih medijev med vrsticami pokazal v smeri Rusije.

Rusija je bila v zadnjih letih večkrat tarča obtožb Zahoda zaradi (domnevne) vpletenosti v sabotaže oziroma poskuse sabotaž, kot je bil denimo hekerski napad na hidroelektrarno na Norveškem, ko so storilci z oddaljene lokacije povzročili nenadzorovano iztekanje vode.



Z Rusijo neredko sodelujejo tudi državljani Latvije. Oblasti v Latviji so pred časom tako razkrinkale (vir) združbo saboterjev – med njimi sta bila vsaj dva državljana Latvije – ki je na ozemlju baltske države po navodilih Rusije načrtovala napade na različne tarče, ki naj bi bile tako ali drugače povezane s pomočjo Ukrajini. Septembra letos so v Latviji tudi aretirali domačina, ki je osumljen, da je vohunil za Rusijo (vir).