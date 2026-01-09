Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NBA, 9. januar

Dončić proti Antetokounmpu brez pomoči Jamesa?

Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić | Foto Reuters

Luka Dončić

Foto: Reuters

Ob 4.30 znova igra Luka Dončič proti Giannisu Antetokounmpu. Los Angeles Lakers imajo 23 zmag, Milwaukee Bucks 16, a je njihov najboljši igralec odigral le 23 od dozdajšnjih 37 tekem. Tudi Ljubljančan jih je zaradi poškodbe izpustil nekaj, na parketu je bil 28-krat.

Tako Los Angeles Lakers kot Milwaukee Bucks sta izgubila svojo zadnjo tekmo. Lakersi proti San Antonio Spursom (91:107), Bucksi pa proti Golden State Warriorsom (113:120). Oboji so na zadnjih desetih tekmah zmagali le petkrat.

Luka Dončić je s povprečjem 33,7 točke in 8,8 asistence najboljši košarkar Los Angelesa, Giannis Antetokounmpo pa z 29,5 točke in 10 skokov na tekmo številka 1 pri Milwaukeeju. Najboljša posameznika svojih ekip sta bila tudi 16. novembra, ko so se prvič v tej sezoni že pomerili med sabo. Takrat so Lakersi zmagali s 119:95, Dončić je prispeval 41 točk, Antetokounmpo pa 32.

Če ima Milwaukee na voljo vse ključne igralce, pa pri Los Angelesu še naprej pogrešajo Austina Reavesa (mečna mišica) in Adouja Thiera (nategnjene kolenske vezi), vprašljiva pa sta tudi LeBron James (stopalo) in Rui Hachimura (mečna mišica). 

Liga NBA, 9. januar:

Lestvica

