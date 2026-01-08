Luki Dončiću se to dogaja prvič: Hvala vsem, to se me je zelo dotaknilo

Slovenski športni zvezdnik Luka Dončić živi sanje. Včasih je sanjal o tem, da bi igral v ligi NBA. Želja se mu je uresničila leta 2018, ambiciozni Ljubljančan pa se pri tem ni ustavil. Že nekaj časa spada med najboljše košarkarje na svetu, najnovejši rezultati glasovanja za tekmo vseh zvezd pa potrjujejo, da je v tem trenutku najbolj priljubljen zvezdnik lige. "To se mi dogaja prvič. Prekrasno," je odprl srce po tekmi v San Antoniu, kjer je z oslabljeno zasedbo Lakersov kljub bleščeči predstavi (38 točk, deset skokov in deset asistenc) ostal praznih rok proti Spursom (91:107). Dodal je, da bi lahko odigral še boljše, a tudi pohvalil soigralcem za borbenost. "Lahko so ponosni," je še dejal najboljši strelec lige NBA.

V ligi NBA nastopa kopica superzvezdnikov, ki že vrsto let izstopajo na košarkarskih parketih. Konkurenca je ogromna, ne manjka dokazanih mojstrov. Dosežek Luke Dončića, vodilnega igralca po številu prejetih glasov za nastop na tekmi vseh zvezd, je zato vreden še toliko več. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je na prvem mestu košarkar iz majhne Slovenije.

"To se mi dogaja prvič. To je prekrasno za fanta iz Slovenije, ki je lahko le sanjal o tam, da bo igral v ligi NBA. Ko sem pred nekaj dnevi videl rezultati, se me je to zares dotaknilo," se je 26-letni Ljubljančan zahvalil prav vsakemu, ki je glasoval zanj. Do danes je zbral že več kot dva milijona glasov, ob tem pa je na dobri poti, da v tej sezoni postane najboljši strelec lige NBA.

Vrhunci Luke Dončića na gostovanju v San Antoniu:

Strelsko je bil zelo vroč tudi na gostovanju v San Antoniu. Oslabljeni Jezerniki niso mogli računati na tri člane začetke peterke (LeBron James, Austin Reaves in Rui Hachimura), a so se vseeno večji del srečanja dobro upirali San Antoniu, ki v tej sezoni v zahodni konferenci zaostaja le za prvakom Oklahoma Cityjem. Luka Dončić se je trudil na vse pretege, prispeval 86. trojni dvojček v karieri (38 točk, deset skokov in deset asistenc), a naletel na pretrd oreh. Ostroge so se izkazale za premočne in z odlično obrambo, Francoz Victor Wembanyama je zbral kar štiri blokade, omejile goste na zgolj 91 doseženih točk.

Wembanyama je blokado namenil tudi Dončiću:

WEMBY PINNED LUKA'S SHOT 🚫



Watch Lakers-Spurs on ESPN and the ESPN App! pic.twitter.com/UwdFCpklkY — ESPN (@espn) January 8, 2026

Iz poraza niso delali drame

"Sovražimo poraze, a sem ponosen na vse fante, ki so stopili na parket. Borili smo se, a je bilo brez LeBrona seveda težko," je Dončić dal vedeti, da so Jezerniki pogrešali preveč pomembnih členov, da bi se lahko bolj enakovredno kosali s kakovostnim San Antoniom vse do konca srečanja. Čeprav je bil najboljši strelec in iz igre metal 50-odstotno (13/26), kar je bistveno boljše od povprečja ekipe (35 odstotkov), si je po porazu marsikaj očital.

Luka Dončić je naletel na agresivno obrambo Spursov. Pogosto so ga tudi podvajali. Foto: Reuters

"Moral bi odigrati bolje. Preveč je bilo zgrešenih prostih metov in izgubljenih žog," je izpostavil šest zgrešenih prostih metov in sedem izgubljenih žog. Vseeno je na drugi strani prispeval deset asistenc, njihovo število pa bi bilo lahko še bistveno višje, če bi bili njegovi soigralci, ki jih je ponavadi našel v zelo ugodnih položajih za met, bolj natančni.

"Imeli smo nekaj odprtih metov, a jih nismo zadeli," je dal vedeti, da imajo še veliko rezerve. A enako je veljalo tudi za gostitelje, ki so zadeli le štiri od 25 metov za tri točke (16 odstotkov). Deloma tudi zaradi požrtvovalnosti in nepopustljivosti Jezernikov v obrambi, kar je po tekmi poudaril in pohvalil tudi Dončić.

Lakersi so ob odsotnosti LeBrona Jamesa prekinili niz treh zaporednih zmag. Foto: Reuters

Lakersi iz prepričljivega poraza v Teksasu niso delali drame. "Sčasoma bomo postali vrhunska ekipa. Za kaj takšnega pa potrebujemo devet ali deset igralcev, ki igrajo najvišjo raven košarke," je pojasnil trener JJ Redick. Po vrnitvi Jamesa, Redicka in Hachimure bi lahko torej Jezerniki ponudili še bistveno več in ohranili položaj pod vrhom zahodne konference.

Dončića naslednji nastop čaka v noči na soboto, ko se bo pomeril z Milwaukeejem.