Šokantno, a resnično: znani Ljubljančan Slovencem brezplačno razkriva, kako do 50-kratnega zaslužka s kriptovalutami

Žan Nekrep je slovenski spletni podjetnik, o katerem so domači mediji v preteklosti že poročali zaradi njegovih visokih zaslužkov na spletu. Njegovo ime se je povezovalo z digitalnimi posli, svetovnimi trgi in nekonvencionalnimi načini ustvarjanja prihodkov.

Tokrat pa je v ospredju nekaj, kar je presenetilo celo tiste, ki kriptosvet spremljajo že dlje časa.

Žan Nekrep je namreč objavil brezplačno e-knjigo, v kateri razkriva, kako je mogoče s kriptovalutami zaslužiti vsaj sto evrov na dan – tudi popolni začetniki in tudi brez celodnevnega spremljanja trga.

Najbolj presenetljiv podatek?

Govori o manj kot eni uri časa na mesec.

Zakaj ta zgodba zveni skoraj neverjetno?

Ker je večina ljudi o kriptovalutah slišala predvsem:

da so zapletene,

da so nevarne ali

da gre za čisto srečo.

A realnost je precej drugačna. Kriptotrg že več let omogoča izjemne priložnosti. Težava je, da večina ljudi:

vstopa brez znanja,

sledi napačnim nasvetom ter

sprejema odločitve iz strahu ali pohlepa.

Po Nekrepovih besedah kriptovalute niso težava. Težava je, da ljudje ne razumejo, kako trg sploh deluje. Prav zato je nastala brezplačna e-knjiga – kot preprost vodnik za tiste, ki želijo razumeti osnove, preden začnejo.

tukaj. Če želite razumeti kriptotrg brez zapletanja, je brezplačna e-knjiga

Sto evrov na dan – kaj to v resnici pomeni?

Za nekoga, ki s kriptovalutami še nima izkušenj, se sliši pretirano. A v resnici sto evrov na dan v kriptosvetu ni nedosegljiv cilj. Pomembno je razumeti eno stvar: ne gre za to, da bi vsak dan kupovali in prodajali kovance.

Gre za to, da:

znate prepoznati priložnost,

vstopite ob pravem času in

znate počakati.

V kriptosvetu so se že večkrat zgodili: 5-kratni, 10-kratni, celo 50-kratni zaslužki. Razlika je v tem, kdo je vedel, kaj dela, in kdo je zgolj sledil množici.

Kaj točno razkriva brezplačna e-knjiga?

Brezplačna e-knjiga ni napisana za strokovnjake, napisana je za ljudi, ki želijo jasne odgovore.

V njej boste izvedeli:

kako do 10-kratnega zaslužka s kriptovalutami (prikazano na konkretnih primerih iz prakse, brez teorije),

kako lahko tudi iz Slovenije ustvarite vsaj sto evrov na dan (brez podjetja, brez selitve in brez celodnevnega dela),

katera brezplačna orodja uporabljajo tisti, ki v kriptusvetu resno služijo (večina ljudi zanje sploh ne ve),

kako se izogniti napakam, zaradi katerih začetniki najpogosteje izgubijo denar.

Menjalnice brez stresa: razloženo od A do Ž

Veliko ljudi se ustavi že pri prvem koraku. Katero menjalnico izbrati? Kako jo uporabljati? Kaj je varno?

V brezplačni e-knjigi je vse razloženo:

brez tehničnih izrazov,

korak za korakom,

tako da razume tudi popoln začetnik.

Umetna inteligenca in kriptotrg: kombinacija, ki spreminja igro

Posebno poglavje je namenjeno tudi umetni inteligenci. Žan Nekrep pokaže, kako lahko orodja, kot so

ChatGPT,

Gemini,

Grok in

Claude

pomagajo pri:

iskanju kriptopriložnosti,

razumevanju projektov in

lažjih odločitvah.

Vse je prikazano na realnih primerih, brez tehničnega znanja.

Pasivni prihodek in kovanci pred lansiranjem

Ena najbolj zanimivih tem so tudi:

kovanci pred lansiranjem (IDO-ji),

možnosti 100-odstotno pasivnega prihodka.

To so priložnosti, ki jih večina ljudi sploh ne opazi – tisti, ki jih razumejo, pa so pogosto med prvimi.

TOP kriptokovanci in NFT-ji za hitrejše priložnosti

V e-knjigi so predstavljeni tudi:

TOP trije kriptokovanci,

NFT-ji, ki so primerni za preprostejše priložnosti.

Posebnost e-knjige so tudi:

konkretni primeri,

posnetki zaslona dejanskih zaslužkov,

preproste strategije.

Zakaj je e-knjiga brezplačna?

Vprašanje, ki si ga zastavi skoraj vsak. Zakaj bi nekdo, ki zna zaslužiti s kriptovalutami, to znanje delil brezplačno? Po Nekrepovih besedah zato, ker večina ljudi začne napačno. Brezplačna e-knjiga je namenjena temu, da začnete pravilno.

Za koga je ta e-knjiga?

Za popolne začetnike,

za tiste, ki bi radi preprosto zaslužili,

za tiste, ki želijo pasiven prihodek,

za vse, ki želijo kriptotrg razumeti brez strahu.

Zgodbe o velikih zaslužkih s kriptovalutami niso mit, so pa rezervirane za tiste, ki razumejo, kaj počnejo. Žan Nekrep s svojo brezplačno e-knjigo ponuja preprost, pozitiven in razumljiv vstop v kriptosvet. Brez zapletanja. Brez praznih obljub. Z veliko konkretnih primerov.

Pravno obvestilo: vse nasvete glede kriptovalut, ki jih boste slišali, sprejmete na lastno odgovornost. Žan Nekrep ni finančni svetovalec. Gre le za njegova osebna priporočila, ki jih sam uporablja v praksi. Nakupi kriptovalut predstavljajo tveganje, lahko veliko zaslužite ali izgubite, sploh če na tem področju nimate še nobenega znanja. Ta članek je zgolj informativne narave.

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.