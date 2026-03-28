V polfinale še Panvita Pomgrad in Calcit Volley

V slovenskem državnem odbojkarskem prvenstvu so na sporedu druge tekme četrtfinala. Mesto v polfinalu si je priigrala Panvita Pomgrad, ki je še drugič ugnal i-Vent Maribor. Tokrat je na domačem parketu zmagal s 3:1 v nizih. Z enakim izidom se je med najboljše štiri uvrstil Calcit, ki je izločil Triglav Kranj. V nedeljo bo na sporedu še obračun Krke in Alpacem Kanala. Igrajo na dve zmagi, morebitna tretja tekma bo prvega aprila.