Sobota, 28. 3. 2026, 20.47
1. DOL, moški, četrtfinale, druge tekme
V polfinale še Panvita Pomgrad in Calcit Volley
V slovenskem državnem odbojkarskem prvenstvu so na sporedu druge tekme četrtfinala. Mesto v polfinalu si je priigrala Panvita Pomgrad, ki je še drugič ugnal i-Vent Maribor. Tokrat je na domačem parketu zmagal s 3:1 v nizih. Z enakim izidom se je med najboljše štiri uvrstil Calcit, ki je izločil Triglav Kranj. V nedeljo bo na sporedu še obračun Krke in Alpacem Kanala. Igrajo na dve zmagi, morebitna tretja tekma bo prvega aprila.
Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi četrtfinala s 3:0 odpravili ravenski Fužinar, ekipi pa sta po dogovoru igrali samo eno tekmo.
Sobota, 28. marec
Nedelja, 29. marec