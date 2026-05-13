Novi in stari državni prvak v moški odbojki ACH Volley se je za naslednjo sezono najprej okrepil z avstrijskim reprezentantom Sebastianom Sablatnigom, zdaj pa imajo oranžnimi zmaji že drugo okrepitev. Dvoletno pogodbo je podpisal še 28-letni organizator igre slovenski reprezentant Uroš Planinšič.

Dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Uroš Planinšič, tudi udeleženec zadnjih olimpijskih iger v Parizu, je svojo pot začel v domačem klubu v Hočah in se nato prek Merkur Maribora in Calcit Volleyja pred dvema letoma preselil v tujino. Najprej je zaigral na Nizozemskem za Lycurgus Groningen, v zadnji sezoni pa za italijansko ekipo Rana Verona Volley iz Italije, kjer je bil soigralec reprezentančnega kolega Roka Možiča.

Ta čas je Planinšič na pripravah reprezentance pred prihajajočimi poletnimi izzivi, ob podpisu za klub iz Tivolija pa je med drugim dejal: "Izjemno sem vesel, da prihajam v Ljubljano in da bom zaigral za ekipo ACH Volley Ljubljana, ki je že v pretekli sezoni pokazal, da ima ambicije in željo po najvišjih mestih tudi v Evropi. S fanti se zelo dobro poznamo iz reprezentance in prepričan sem, da bo to naša prednost tudi v klubskem dresu. Praktično slovenska zasedba, odličen strokovni štab in jasna vizija kluba so recept za visoko postavljene cilje."