Odbojkarice OTP Banka Branik so tudi na tretji finalni tekmi državnega prvenstva premagale Calcit Volley, tokrat s 3:0 (13, 20, 22), in tako izkoristile prvo zaključno žogo za 18. naslov državnih prvakinj v samostojni državi. Kapetanka Iza Mlakar je po osvojitvi naslova potrdila, da je bila to njena zadnja tekma v karieri. V sredo se bosta v Novi Gorici na tretji tekmi za bron pomerila kluba Gen-I Volley in AFM Volley. Zmagovalke bodo prvenstvo končale na tretjem, poraženke pa na četrtem mestu.

Če so lani z zmago presenetile, pa je bila njihova prevlada v letošnji sezoni pričakovana, saj je Calcit močno spremenil in pomladil ekipo. Štajerke so zanesljivo dobile redni del, v končnici pa samo dokazale, da so trenutno najboljša slovenska ekipa.

Mariborčanke so v finalu tako upravičile vlogo favoritinj, čeprav je bilo – vsaj na prvih dveh tekmah – zelo tesno. Tekmice iz Kamnika so tako na prvi kot drugi tekmi premagale šele po petih setih. Danes so imele na domačem terenu na voljo prvo zaključno žogo za ubranitev naslova in jo tudi izkoristile, zmagale so brez oddanega seta ter potrdile 18. naslov državnih prvakinj v samostojni Sloveniji.

V prvem nizu so tekmice povsem nadigrale. Boljše so bile v vseh elementih, v napadu niso mogle zaustaviti napadov domačih napadalk na čelu z Izo Mlakar, ki je bila na svoji zadnji tekmi kariere izredno motivirana. Prvo višjo prednost so si domače priigrale s petimi zaporednimi točkami po izidu 8:7, po izidu 15:11 pa so spet osvojile štiri točke zapored – že takrat je bilo ali manj jasno, da bodo povedle z 1:0.

Foto: Jure Banfi

A kot je bilo pričakovati, taka prevlada na igrišču ni mogla trajati. V drugem nizu so sicer domače spet dobro začele in dolgo časa vodile, a ne več kot za tri točke. Na 18. točki pa so jih Kamničanke ujele, nato celo povedle, toda končnica je vendarle pripadla bankirkam. Žana Ivana Halužan Sagadin je odlično servirala, niz končala z dvema asoma, pred tem pa je odgovornost v napadu prevzela Mlakar.

V tretjem nizu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, spet pa ga je odločila končnica. Pri vodstvu Mariborčank z 21:20 je bilo še vse odprto, a gostjam so se v končnici zatresle roke. Storile so tri napake, tekmo pa je tako kot drugi niz z asom končala Halužan Sagadin.

Mlakar je na svoji zadnji tekmi zbrala 22 točk, pol manj jih je dosegla najučinkovitejša igralka Calcita Neja Čižman.

Iza Mlakar: Poslavljam se od odbojke

"Menim, da smo se prvi dve tekmi malo lovile, zadnjo pa prikazale svojo najboljšo igro. Vesela sem zmage in drugega zaporednega naslova," je po zmagi in osvojenem naslovu za Sportklub dejala kapetanka Mariborčank Mlakar.

Iza Mlakar je odigrala zadnjo tekmo kariere. Foto: Jure Banfi

Korošica, ki je pred leti že končala odbojkarsko kariero in se posvetila študiju medicine, nato pa se leta 2022 vrnila v odbojkarski klubski dres, je po zmagi potrdila, da je bila to njena zadnja tekma v karieri: "Res je, da se poslavljam, da je bila to moja zadnja tekma v karieri, ampak naj to ne zasenči uspeha punc in vseh nas. Pred štirimi leti sem se že enkrat poslovila, zdaj pa je to res dokončno slovo, lepo je, da zaključujem na ta način."

Pomlajene Kamničanke so že s prebojem v finale dosegle uspeh. Foto: Jure Banfi

Maček: Ponosna na ekipo

"To je bila serija vzponov in padcev, naredile smo, kar smo lahko. Želele smo jih malo spraviti v težave, kar nam je po mojem mnenju uspelo. Ponosna sem na svojo ekipo. Če gledamo začetek sezone, lahko rečemo, da je že uvrstitev v finale za nas uspeh," pa je v mikrofon Sportkluba dejala kapetanka kamniške zasedbe Anja Maček.

1. DOL, ženske, finale in mali finale, tretji tekmi Torek, 21. april Sreda, 22. april

Dozdajšnje državne prvakinje: 2025/2026 OTP Banka Branik

2024/2025 OTP Banka Branik

2023/2024 Calcit Volley

2022/2023 Calcit Volley

2021/2022 Calcit Volley

2020/2021 Calcit Volley

2019/2020 Calcit Volley

2018/2019 Nova KBM Branik

2017/2018 Nova KBM Branik

2016/2017 Nova KBM Branik

2015/2016 Calcit Ljubljana

2014/2015 Calcit Volleyball

2013/2014 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2010/2011 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2008/2009 Nova KBM Branik

2007/2008 Hit Nova Gorica

2006/2007 Hit Nova Gorica

2005/2006 TPV Novo mesto

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2002/2003 Hit Nova Gorica

2001/2002 Nova KBM Branik

2000/2001 Nova KBM Meltal

1999/2000 Infond Meltal

1998/1999 Infond Meltal

1997/1998 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1995/1996 Infond Branik

1994/1995 Bank Austria Bled

1993/1994 Abes Trade Celje

1992/1993 Paloma Branik

1991/1992 Paloma Branik Vir: STA

Preberite še: