Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes odpotovala na Kitajsko, kjer jo med 10. in 15. junijem čaka uvodni turnir elitne lige narodov. Selektor Fabio Soli je v Azijo popeljal 16 odbojkarjev, med katerim pa ni izkušenega kapetana Tineta Urnauta in Žige Šterna, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Slovenski odbojkarji bodo letošnjo reprezentančno sezono začeli z nastopi v ligi narodov, v kateri jih čakajo turnirji v Linjiju, Ljubljani in Beogradu, v boju z 12 tekmeci pa si bodo skušali priigrati uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, ki ga bo konec julija in v začetku avgusta gostila Kitajska.

Na prvem turnirju, prav tako na Kitajskem, se bodo 10. junija najprej pomerili z gostitelji, že dan kasneje pa bodo njihovi tekmeci Poljaki. Po dnevu počitka jih čaka obračun s Kubanci, za konec pa se bodo 14. junija srečali še z Japonci.

Slovenski selektor Fabio Soli je z do sedaj opravljenim delom zadovoljen, prav tako tudi z odigranima pripravljalnima obračunoma s Srbijo, a se zaveda, da je pred ekipo še veliko dela. "Pred nami je še dolga pot. Glede na kakovost igralcev in na formo, v kakršni trenutno smo, menim, da smo naše delo doslej opravili dobro, a smo seveda lahko še boljši," je dejal za OZS.

"V tem trenutku verjetno to še ni naš maksimum, a moramo pokazati največ, kar lahko in skušati zmagati že na prvi tekmi." Foto: Aleš Oblak

Soli je v Linji popeljal 16 igralcev, med njimi pa ni izkušenega kapetana Tineta Urnauta, ki bo s pripravami nadaljeval v Ljubljani, in Žige Šterna, ki ima nekaj težav s poškodbo. Italijanski strateg kljub okrnjeni zasedbi meni, da se lahko mlada slovenska ekipa, v kateri bosta Jošt Kržič in Valentin Predan čakala na svoj prvi uradni reprezentančni nastop, s Kitajske vrne z dobrim izkupičkom.

"Najbolj tvegana bo prva tekma s Kitajsko, saj pripravljalne tekme igrajo z veliko igralci in zato ne poznamo njihove začetne postave. Poleg tega bodo igrali na domačem igrišču. Za nas je zelo pomembno, da bomo začeli z dobro predstavo. Prepričan sem, da se lahko z odbojko, ki smo jo v tem trenutku sposobni igrati, dobro borimo že na prvi tekmi. Potem sledi tekma s Poljsko, na koncu še z Japonsko. Če bi Ligo narodov začeli dobro, bi za nas to pomenilo veliko energije za drugo tekmo pa tudi za naslednji dve. Ko pridemo na Kitajsko, moramo takoj najti zaupanje v igrišče in dati od sebe vse. V tem trenutku verjetno to še ni naš maksimum, a moramo pokazati največ, kar lahko in skušati zmagati že na prvi tekmi."

"Sem zelo optimističen, saj je ekipa zelo podobna lanski in vemo, kaj od nje pričakovati." Foto: Aleš Oblak

"Pred nami ni lahek turnir. Igramo s kar nekaj nasprotniki, ki jih ne moremo tretirati kot lahke tekmece. Seveda bomo iskali naše priložnosti, a treba je vzeti vsako tekmo posebej, se osredotočiti najprej na tekmo s Kitajsko. Mislim, da je ta v tem trenutku najpomembnejša, da dobimo dober zagon in veter za celotno Ligo narodov ter da že prikažemo neko zadovoljivo igro, ki jo potem vsako naslednjo tekmo le še nadgrajujemo. Mislim, da je to cilj, da na ta način igramo skozi celoten turnir in skozi celotno ligo. Sem zelo optimističen, saj je ekipa zelo podobna lanski in vemo, kaj od nje pričakovati. Mislim, da je tako veliko lažje igrati na konstantnem nivoju dlje časa," pa je pred odhodom na Kitajsko dejal standardni član udarne slovenske reprezentance Jan Kozamernik, ki mu je že lani na nekaterih tekmah pripadla kapetanska vloga.

"Treningi so bili na sploh kar dobri in v zadnjih dveh tednih smo precej dvignili našo raven v primerjavi z začetkom priprav. To je seveda normalno, a je kljub temu lepo videti, da smo na pravi poti do tja, kjer moramo biti. Kar se Kitajske tiče, bodo morda nekatere stvari podobne kot lani v Braziliji, torej z menjavami, s katerimi bomo preizkušali ekipo. Naš dolgoročni cilj je Los Angeles, temu moramo slediti. Bomo videli, kaj za prvi turnir načrtuje trener, a kdorkoli bo na igrišču, bo dal vse od sebe, da gremo vsako tekmo po zmago," pa je misli v mikrofon OZS strnil korektor Nik Mujanović, ki lahko zaigra tudi na mestu sprejemalca. Za Mujanovića je prav v petek postal uradno, da bo prihodnjo sezono igral za Modeno.