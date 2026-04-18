Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
18. 4. 2026,
9.10

Osveženo pred

17 ur, 42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
odbojka Panvita Pomgrad MOK Krka Calcit Volley ACH Volley 1 DOL

Sobota, 18. 4. 2026, 9.10

17 ur, 42 minut

1. DOL za moške, finale in tekma za tretje mesto, drugi tekmi

ACH Volley in Calcit Volley finale nadaljujeta v Ljubljani, Krka si lahko priigra bron

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ACH Volley | ACH Volley finalnega tekmeca iz Kamnika tokrat gosti v Dvorani Maksa Pečarja. Če bo tudi tokrat upravičil vlogo favorita, si bo priigral zaključno žogo za naslov. | Foto Aleš Oblak

ACH Volley finalnega tekmeca iz Kamnika tokrat gosti v Dvorani Maksa Pečarja. Če bo tudi tokrat upravičil vlogo favorita, si bo priigral zaključno žogo za naslov.

Foto: Aleš Oblak

Na sporedu je druga tekma finala odbojkarskega državnega prvenstva, v katerem se za naslov merita serijski prvak ACH Volley in Calcit Volley. Uvodno tekmo v Kamniku so s 3:0 dobili favorizirani oranžni zmaji, ki bodo zaradi zasedenosti dvorane Tivoli Kamničane ob 20. uri gostili v Dvorani Maksa Pečarja. Tretja tekma bo v sredo v Tivoliju. V boju za bron so odbojkarji Krke na prvi tekmi premagali Panvito Pomgrad, če bodo zvečer (19.00) zmagali tudi v ŠD Marof, bodo potrdili bron, sicer pa se bo serija vrnila v Mursko Soboto.

ACH Volley
1. DOL, moški, finale in tekma za tretje mesto, drugi tekmi

Sobota, 18. april

Spored finala državnega prvenstva 


Sobota, 18. april, ŠD Maksa Pečarja, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)
Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma)

Spored tekem za tretje mesto 


Sobota, 18. april, ŠD Marof, ob 19. uri: Krka - Panvita Pomgrad
Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka (morebitna tretja tekma)

Državni prvaki

2024/25 - ACH Volley Ljubljana
2023/24 - ACH Volley Ljubljana
2022/23 - ACH Volley Ljubljana
2021/22 - ACH Volley Ljubljana
2020/21 - Merkur Maribor
2019/20 - ACH Volley Ljubljana
2018/19 - ACH Volley Ljubljana
2017/18 - ACH Volley Ljubljana
2016/17 - ACH Volley Ljubljana
2015/16 - ACH Volley Ljubljana
2014/15 - ACH Volley Ljubljana
2013/14 - ACH Volley Ljubljana
2012/13 - ACH Volley Ljubljana
2011/12 - ACH Volley Ljubljana
2010/11 - ACH Volley Bled
2009/10 - ACH Volley Bled
2008/09 - ACH Volley Bled
2007/08 - ACH Volley Bled
2006/07 - Autocommerce Bled
2005/06 - Autocommerce Bled
2004/05 - Autocommerce Bled
2003/04 - Šoštanj Topolšica
2002/03 - Calcit Kamnik
2001/02 - Calcit Kamnik
2000/01 - Žurbi Team Kamnik
1999/00 - ELVO Bled
1998/99 - Salonit Anhovo
1997/98 - Fužinar
1996/97 - Salonit Anhovo
1995/96 - Salonit Anhovo
1994/95 - Salonit Anhovo
1993/94 - Salonit Anhovo
1992/93 - Vileda Maribor
1991/92 - Vileda Maribor

odbojka Panvita Pomgrad MOK Krka Calcit Volley ACH Volley 1 DOL
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

