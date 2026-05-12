Alenu Pajenku motivacije ne manjka: Dokler bo trener mislil, da lahko kaj dam reprezentanci, sem na voljo

Treningom slovenske moške odbojkarske reprezentance so se pridružili še dva izkušena člana, Alen Pajenk in Jani Kovačič, ter mladi sprejemalec Rok Bračko, z izbrano vrsto pa spet trenirata Vid Ranc in Sani Andžović, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se dobra dva tedna pripravlja na dolgo in naporno poletje, v katerem jo znova čaka liga narodov – drugi turnir bo igrala doma –, septembra pa evropsko prvenstvo, na katerem bo branila bron. Vse skupaj spremlja tudi misel na naslednje olimpijske igre 2028 v Los Angelesu.

Na uvodu priprav so se treningom priključili predvsem mladi slovenski upi, ki se jim je po le nekaj dneh premora po koncu državnega prvenstva priključil še kapetan Tine Urnaut. Na začetku tega tedna pa je italijanski strateg na slovenski klopi Fabio Soli že lahko računal tudi na 40-letnega Alena Pajenka, ki je v reprezentanci najstarejši.

"Tukaj sem, da pomagam. Dokler bo trener mislil in bil prepričan, da lahko kaj dam reprezentanci, sem se odločil, da bom dobesedno vedno na voljo in poskušal dati svoj maksimum. S trenerjem sva se pogovarjala, da je glavni cilj Los Angeles. To je tisto primarno, za kar se dela v teh letih. Čakata nas dve težki tekmovanji, v katerih vemo, da so vse reprezentance močne in da je treba vsako tekmo igrati zares na vso moč, dati vse od sebe. Mi bomo štartali z najboljšo postavo, ki jo trenutno premoremo. Vemo, da nimamo takih kadrov, kot jih imajo Poljska, Italija in druge reprezentance. Gremo pa na vso moč že od prve točke," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal izkušeni srednji bloker Pajenk.

"Tudi druge ekipe so se začele pomlajevati, veliko zvezdnikov, ki so bili v reprezentancah, bo to poletje izpustilo, tako da bomo videli sproti, kje smo in kako so druge reprezentance pripravljene." Foto: Aleš Oblak

Reprezentančni dres že vrsto let nosi tudi izkušeni prosti igralec Jani Kovačič, ki pravi, da so mu prosti dnevi pred začetkom dolge sezone prišli zelo prav. "Mislim, da je veliko novih obrazov, reprezentanca počasi postaja pomlajena, še vedno se moramo dobro spoznati med seboj. Drugače pa sem imel osebno prosto malo več kot 14 dni in predvsem za mojo glavo je bilo to zelo pozitivno, da sem se lahko spočil in da lahko spet pridem maksimalno motiviran za nove izzive. Mislim, da še vedno lahko ostanemo med najboljšimi, a bo treba za to vsak dan delati, dati na treningih vsak dan vse od sebe. Tudi lani smo videli, da lahko presenetimo marsikoga. Že lani nam je v ligi narodov uspelo priti v polfinale, tako da tudi letos cilji ostajajo podobni tako za ligo narodov kot za evropsko prvenstvo. Tudi druge ekipe so se začele pomlajevati, veliko zvezdnikov, ki so bili v reprezentancah, bo to poletje izpustilo, tako da bomo videli sproti, kje smo in kako so druge reprezentance pripravljene," razmišlja 33-letni Kovačič.

Soli je na treningih v začetku tedna pričakal tudi mladega sprejemalca Roka Bračka, ki se je v tej klubski sezoni dokazoval v Franciji, sezono pa nato podaljšal z nastopi v maroškem prvenstvu. Bračko se zaveda, da ga s soigralci čakajo naporni treningi in trdo delo, hkrati pa si zelo želi dokazovanja tudi v reprezentančnem dresu. Foto: Aleš Oblak

"Zelo dobro se je vrniti v reprezentanco. Vsi tisti, ki smo že bili tu, vemo, kaj pričakovati. Vemo, da se moramo maksimalno pripraviti. Vemo, da bo od začetka malo naporno, a je zelo prijetno biti tu. Veliko zelo mladih igralcev je prišlo v ekipo, tako da nisem več najmlajši. Na začetku potrebujemo nekaj prilagajanja in mogoče bo zdaj malo lažje, ko bodo prišli še nekateri starejši. Zagotovo je priložnost, saj vsako leto vsak od nas skuša pokazati maksimum. Koliko priložnosti bo kdo dobil, pa je odvisno od selektorja in tega, koliko si kdo to zasluži. Zato vsi skušamo trenirati maksimalno, ne glede na to, ali smo v reprezentanci prvič, četrtič ali pa petstotič. Zdaj je pravi čas, da vsak pokaže maksimum, da se pripravi na pomembne turnirje. Igralcem, ki smo bili tu že prej, ki poznamo sistem dela in vemo, kaj pričakovati, je malo lažje. Vemo tudi, k čemu težimo in kakšno igro želimo igrati na turnirju, tako da je za nas to precej lažje. A tudi skupaj z novimi igralci si moramo vsi prizadevati za en cilj in za to, da celotna ekipa dela enako," je v mikrofon OZS dejal 22-letnik.

Selektor Soli ima na treningih zdaj na voljo 18 odbojkarjev, z reprezentanco trenirata tudi Vid Ranc in Sani Adžović. V slovenskem taboru pa čakajo še na prihod Tončka in Žige Šterna, Saša Štalekarja, Roka Možiča, ki je po klubski sezoni v Italiji sprejel indonezijski izziv in bo zaigral v azijski ligi prvakov, ter Jana Kozamernika.