Novi-stari državni prvaki že našli prvo okrepitev

Slab teden dni po osvojitvi novega, zanje že 22. naslova državnih prvakov, so v odbojkarskem klubu ACH Volley Ljubljana že zavihali rokave in začeli iskati okrepitve za naslednjo sezono. Danes so sporočili, da so v svoje vrste privabili avstrijskega reprezentanta Sebastiana Sablatniga, ki prav danes praznuje 24. rojstni dan, igra pa na položaju srednjega blokerja.

"Uresničujejo se mi sanje, za katere sem trdo delal," je ob podpisu pogodbe z ACH Volleyjem povedal Sebastian Sablatnig. Foto: GEPA pictures Sebastian Sablatnig, potomec koroških Slovencev, ki govori tudi slovensko, je bil zadnji dve sezoni član SK Zadruge Dob, avstrijskega prvoligaša, tretjeuvrščene ekipe prvenstva v minuli sezoni. Pred tem je 24-letni in 198 cm visoki odbojkar tri sezone igral za UVC Holding iz Gradca, člansko kariero pa je začel v sezoni 2018/19 pri klubu VBK Löwen z Vrbskega jezera.

Sablatnig torej prihaja iz Ljubljančanom dobro znanega okolja, konec koncev je bil v Dobu letos njegov trener Matjaž Hafner, nekdanji trener ACH Volleyja, na Koroškem pa je pred leti igral tudi Jani Kovačič, aktualni prosti igralec ACH Volleyja.

"Zelo me veseli, da bom naslednjo sezono igral v Ljubljani. Resnično mi veliko pomeni, da sem dobil to priložnost in sem navdušen, da bom del vrhunske ekipe. Uresničujejo se mi sanje, za katere sem trdo delal in sem zelo hvaležen za zaupanje. Komaj čakam da začnemo, dal bom vse od sebe da pomagam ekipi pri zastavljenih ciljih. Veselim se sezone, navijačev in vsega kar prihaja," je v izjavi za klub dejal Sablatnig.

ACH Volley je to sezono vnovič osvojil domačo prvenstveno in pokalno lovoriko, obenem pa je prišel do polfinala pokala Cev, potem ko je pred tem izpadel v skupinskem delu lige prvakov in sezono nadaljeval v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju.