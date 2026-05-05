Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
5. 5. 2026,
15.16

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Sebastian Sablatnig ACH Volley

Torek, 5. 5. 2026, 15.16

17 minut

ACH Volley Ljubljana

Novi-stari državni prvaki že našli prvo okrepitev

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Slab teden dni po osvojitvi novega, zanje že 22. naslova državnih prvakov, so v odbojkarskem klubu ACH Volley Ljubljana že zavihali rokave in začeli iskati okrepitve za naslednjo sezono. Danes so sporočili, da so v svoje vrste privabili avstrijskega reprezentanta Sebastiana Sablatniga, ki prav danes praznuje 24. rojstni dan, igra pa na položaju srednjega blokerja.

ACH Volley, prvaki
Sportal ACH Volley do 22. naslova!

"Uresničujejo se mi sanje, za katere sem trdo delal," je ob podpisu pogodbe z ACH Volleyjem povedal Sebastian Sablatnig. | Foto: GEPA pictures "Uresničujejo se mi sanje, za katere sem trdo delal," je ob podpisu pogodbe z ACH Volleyjem povedal Sebastian Sablatnig. Foto: GEPA pictures Sebastian Sablatnig, potomec koroških Slovencev, ki govori tudi slovensko, je bil zadnji dve sezoni član SK Zadruge Dob, avstrijskega prvoligaša, tretjeuvrščene ekipe prvenstva v minuli sezoni. Pred tem je 24-letni in 198 cm visoki odbojkar tri sezone igral za UVC Holding iz Gradca, člansko kariero pa je začel v sezoni 2018/19 pri klubu VBK Löwen z Vrbskega jezera.

Sablatnig torej prihaja iz Ljubljančanom dobro znanega okolja, konec koncev je bil v Dobu letos njegov trener Matjaž Hafner, nekdanji trener ACH Volleyja, na Koroškem pa je pred leti igral tudi Jani Kovačič, aktualni prosti igralec ACH Volleyja.

"Zelo me veseli, da bom naslednjo sezono igral v Ljubljani. Resnično mi veliko pomeni, da sem dobil to priložnost in sem navdušen, da bom del vrhunske ekipe. Uresničujejo se mi sanje, za katere sem trdo delal in sem zelo hvaležen za zaupanje. Komaj čakam da začnemo, dal bom vse od sebe da pomagam ekipi pri zastavljenih ciljih. Veselim se sezone, navijačev in vsega kar prihaja,"  je v izjavi za klub dejal Sablatnig.

ACH Volley je to sezono vnovič osvojil domačo prvenstveno in pokalno lovoriko, obenem pa je prišel do polfinala pokala Cev, potem ko je pred tem izpadel v skupinskem delu lige prvakov in sezono nadaljeval v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju.

Sebastian Sablatnig ACH Volley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.