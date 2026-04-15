Avtor:
STA

Sreda,
15. 4. 2026,
21.21

Calcit Volley ACH Volley odbojka

1. DOL za moške, finale in tekma za bron, prvi tekmi

ACH Volley finale odprl s pričakovano zmago

ACH Volley | ACH Volley je finale odprl z zmago s 3:0. | Foto ACH Volley Ljubljana

ACH Volley je finale odprl z zmago s 3:0.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Na uvodni tekmi finala državnega prvenstva med ACH Volley Ljubljana in Calcit Kamnik, ki so jo zaradi zasedenosti dvorane odigrali v Kamniku, so favorizirani člani ACH Volley zmagali s 3:0 (20, 18, 19). V boju za tretje mesto (na dve zmagi) so odbojkarji Krke s 3:2 premagali Panvito Pomgrad.

Ljubljanska ekipa je bila v prednosti od začetka do konca obračuna. Potem ko so v prvem nizu gostje vodili z 20:15, so nekaj negotovosti povzročile štiri zaporedne točke Kamničanov, toda branilci naslova so se pravočasno zbrali, do konca so tekmecu dopustili vsega točko.

V drugem nizu take negotovosti ni bilo, malo več dela so Kamničani oranžnim zmajem spet povzročili v tretjem nizu, sredi njega so se približali, toda v nadaljevanju so favoriti zanesljivo opravili svojo nalogo in za 22. naslov državnega prvaka potrebujejo le še dve zmagi na domačem igrišču.

Naslednja tekma bo v soboto v Ljubljani v Dvorani Maksa Pečarja.

1. DOL, moški, finale in tekma za tretje mesto, prvi tekmi

Sreda, 15. april

Spored finala državnega prvenstva 


Sobota, 18. april, ŠD Maksa Pečarja, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)
Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma)

Spored tekem za tretje mesto 


Sobota, 18. april, ŠD Marof, ob 19. uri: Krka - Panvita Pomgrad
Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka (morebitna tretja tekma)

Državni prvaki

2024/25 - ACH Volley Ljubljana
2023/24 - ACH Volley Ljubljana
2022/23 - ACH Volley Ljubljana
2021/22 - ACH Volley Ljubljana
2020/21 - Merkur Maribor
2019/20 - ACH Volley Ljubljana
2018/19 - ACH Volley Ljubljana
2017/18 - ACH Volley Ljubljana
2016/17 - ACH Volley Ljubljana
2015/16 - ACH Volley Ljubljana
2014/15 - ACH Volley Ljubljana
2013/14 - ACH Volley Ljubljana
2012/13 - ACH Volley Ljubljana
2011/12 - ACH Volley Ljubljana
2010/11 - ACH Volley Bled
2009/10 - ACH Volley Bled
2008/09 - ACH Volley Bled
2007/08 - ACH Volley Bled
2006/07 - Autocommerce Bled
2005/06 - Autocommerce Bled
2004/05 - Autocommerce Bled
2003/04 - Šoštanj Topolšica
2002/03 - Calcit Kamnik
2001/02 - Calcit Kamnik
2000/01 - Žurbi Team Kamnik
1999/00 - ELVO Bled
1998/99 - Salonit Anhovo
1997/98 - Fužinar
1996/97 - Salonit Anhovo
1995/96 - Salonit Anhovo
1994/95 - Salonit Anhovo
1993/94 - Salonit Anhovo
1992/93 - Vileda Maribor
1991/92 - Vileda Maribor

