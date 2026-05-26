J. L., STA

Torek,
26. 5. 2026,
13.24

Rok Bračko ACH Volley

Rok Bračko se je pridružil odbojkarjem ACH

Rok Bračko | Rok Bračko se bo pridružil ACH Volleyju. | Foto Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so v svoj pester mozaik sestavljanja moštva za prihodnjo sezono dodali še en biser. V Tivoliju bo namreč odslej igral slovenski reprezentant, 22-letni Rok Bračko, so potrdili v klubu.

Odbojkarji ACH so v igralsko sestavljanko v minulih tednih dodali pestro zasedbo. Pogodbe so podpisali Sebastian Sablatnig, Uroš Planinšič, Grega Okroglič, Rok Jerončič in nazadnje še Rok Bračko.

Štajerec, rojen 21. aprila 2004 v Mariboru, se najbolje počuti na mestu sprejemalca, visok je 195 cm, za seboj pa ima že nekaj reprezentančnih izkušenj. Tudi v teh dneh je na pripravah slovenske odbojkarske reprezentance, po koncu aktivnosti v izbrani vrsti pa bo na mestu sprejemalca v klubu dopolnil konkurenco ob izkušenemu kapetanu Tinetu Urnautu ter mlajšima Luki Marovtu in Jaki Prevorčniku.

Bračko je v Sloveniji doslej igral v Framu, Hočah in Mariboru, predlani se je preselil k Paris Volleyju, v lanski sezoni je bil član še enega francoskega prvoligaša Chaumonta, nazadnje pa je zaigral za maroškega prvaka iz Rabata.

"Izjemno vesel in počaščen sem, da bom v prihodnje zastopal barve ljubljanskega ACH Volleyja. Cilji in vizija kluba so jasni in jaz sem izredno motiviran, da prispevam k izpolnitvi zastavljenega. S fanti se dobro poznamo in prepričan sem, da bomo skupaj v Ljubljani spisali uspešno odbojkarsko zgodbo," se je ob podpisu pogodbe smejalo Bračku.

V pisarnah pod Rožnikom so tako okvirno že uresničili želje in cilje glede okrepitev pred novo sezono, kjer bo ACH Volley Ljubljana meril visoko tudi v ligi prvakov.

Izvršni direktor ACH Volleyja Ljubljane Aleš Jerala je predstavil smele načrte: "Mozaik ekipe je sestavljen. Ocenjujem, da imamo dovolj kakovosti, da lahko nadgradimo lanske rezultate v Evropi, in v prihodnji sezoni naredimo odmeven dosežek. Igralcem želim uspešno reprezentančno poletje in upam, da se v klubsko okolje vrnejo zdravi."

