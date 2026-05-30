Sobota, 30. 5. 2026, 7.47

Hočevarja v kanuju napadata nova odličja

Eva Alina Hočevar | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Eva Alina Hočevar je v petek s svojo prvo zmago v kajaku poskrbela za uspešen začetek uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Že danes bo imela novo priložnost, saj visoko meri tudi na obračunu kanuistk. V tej disciplini se ji bo v lovu na odličja, ki jih ima družina že ogromno, pridružil še brat Žiga Lin Hočevar.

Leta 2024 v Tacnu je v petek opravljal maturitetni izpit iz slovenskega jezika, za tem pa pohitel spodbujat sestro. Danes ga na maturi čaka angleški jezik, nato pa tekma, na kateri ima visoka pričakovanja, saj želi dokazati, da je čez zimo odlično delal.

"Nekatere stvari mi uspevajo, kot še nikoli. Odlično sem pripravljen, to pa moram dokazati. Sem sicer v stresnem obdobju, upam pa, da se mi to na vodi ne bo videlo," je dejal Hočevar.

Prvi dan tekme v Tacnu se slovenska reprezentanca ekipno ni posebej izkazala, saj se nihče razen zmagovalke Hočevar ni uvrstil v finale. Kanuisti pričakujejo boljšo ekipno predstavo, predvsem moški, ki so pred dvema letoma na domačem prvenstvu osvojili vse kolajne.

Luka Božič je na izbirnih tekmah kazal odlične vožnje, Benjamin Savšek je na progi, poleg katere praktično stanuje, prav tako že beležil odlične rezultate, tako da sta oba optimistično razpoložena.

Pri ženskah bosta nastopili še Lea Novak in Alja Kozorog.

