Na dobrodelnem odbojkarskem dnevu, ki ga 1. junija v dvorani Tivoli pripravlja Tine Urnaut, letošnji ambasador Botrstva v športu in kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, se bodo pred odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo v igranju odbojke za dober namen pomerili tudi številni športniki, estradniki in ostali znani gostje.

Ambasador Botrstva v športu Tine Urnaut je že ob naznanitvi dobrodelnega dogodka, ki bo v Tivoliju potekal 1. junija, napovedal nekaj znanih imen, zdaj pa je znanih še več.

Na Tekmi zvezd, ki bo ob 18.45, bodo svoje odbojkarsko znanje pokazali športniki Goran Dragić, Sara Isaković, Ana Bucik Jogan, Luka Žvižej, Uroš Zorman, Vid Kavtičnik, Anže Lanišek, Jakob Nedoh, Matija Pleško in še kdo, ob njih pa bodo odbojko igrali tudi Bojan Cvjetićanin, Miha Deželak, Luka Basi, Saša Jerković, Metka Albreht, Jana Morelj Vidmar, Melani Mekicar, Nika Zorjan ...

Kapetana zvezdniških ekip bosta člana zlate odbojkarske generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

Dobrodelni dogodek bodo popestrili tudi glasbeni gostje, med drugim ansambel Saša Avsenika. Pred tekmo zvezd bo ob 16. uri dogodek odprla tekma mladih talentov slovenske odbojke, nato pa ob 20.30 sledi še prijateljska tekma slovenske in srbske izbrane vrste.

Vstopnice od 20 evrov dalje so na voljo prek Eventima. Celoten znesek nakupa vstopnic bo namenjen za dobrodelni projekt Botrstvo v športu.

Botrstvo v športu je edinstven skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij v starosti med 14. in 23. letom. Finančna podpora se zagotavlja v obliki štipendij. V šestih letih je projekt Botrstvo v športu pomagal več kot 800 mladim.

Vsi lahko mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij pomagamo tudi prek SMS-sporočil, in sicer tako, da pošljemo SMS TINE5 ali TINE10 na 1919, so še sporočili organizatorji.