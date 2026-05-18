Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič je z indonezijskim klubom Džakarta Bhayangkara Presisi osvojil azijsko ligo prvakov. V finalu je bila ekipa, ki se ji je Slovenec za kratko pridružil po koncu sezone v Italiji, boljša od iranskega Foolada s 3:1 v nizih.

V indonezijskem Pontianaku se je 24-letni Možič s soigralci na zaključnem turnirju veselil prve lovorike v tem tekmovanju za klube iz Indonezije. V finalu pred 5237 gledalci je slovenski reprezentant dosegel 16 točk, v polfinalu proti korejski zasedbi Hyundai Capital Skywalkers (3:0) sedem, v četrtfinalu proti Jaiyqu iz Uralska (3:1) pa 15.

Možič je v ekipo prišel po koncu sezone v Italiji ter skupaj s soigralcem iz Verone Noumoryjem Keito in Robertlandyjem Simonom (Piacenza) pomembno prispeval k zgodovinskemu uspehu indonezijskega kluba. Keita je v finalu dosegel kar 38 točk, od tega šest z asi.

"Težko je opisati, kaj se je zgodilo v zadnjih dveh tednih, odkar sem tukaj. Zame je to prvo tovrstno tekmovanje. Skupaj s Keito in Simonom smo se odločili združiti moči ter prinesti naslov indonezijski ekipi. Na koncu se je vse poklopilo," je v izjavi za svojo ekipo za stike z javnostmi dejal Možič.

"Ponosen sem in zelo vesel, da smo pisali zgodovino. To je razlog, zaradi katerega igram odbojko. Mislim, da si težko predstavljamo, kaj to pomeni za klub in državo. Seveda tudi za nas. Konec koncev je bilo to zelo kakovostno tekmovanje. Videli smo, da so igrale res dobre ekipe," je še dodal slovenski reprezentant.

Mariborčan bo eden glavnih adutov reprezentance pod vodstvom selektorja Italijana Fabia Solija, s katerim skupaj delujeta pri Veroni. Ta je pot v italijanskem prvenstvu končala v polfinalu.

Možič ima sicer veljavno pogodbo z Verono do konca naslednje sezone.