Boj za finale se začenja v Mariboru

Na državnem prvenstvu odbojkaric se začenjajo boj za odličja. V velikem finalu si bodo nasproti stale tradicionalne tekmice iz Maribora in Kamnika. Vloga favoritinj pripada Štajerkam, ki lovijo že 18. naslov prvakinj. Za lovoriko bo treba zmagati trikrat. V boju za bron se bodo pomerile Novogoričanke in Radovljičanke, ki igrajo na dve zmagi.

Mariborčanke bodo lovile 18. naslov prvakinj, njihove tekmice pa devetega. Zadnji naslov, ki ga ni osvojila ena izmed teh dveh ekip, je leta 2008 pripadel Novogoričankam. Te bodo letos v malem finalu na dve zmagi lovile tretje mesto v dvoboju z AFM Volleyjem iz Radovljice.

1. DOL, ženske, finale in mali finale, prvi tekmi Torek, 14. april Sreda, 15. april

Spored, finale (OTP banka Branik – Calcit Volley): 1. tekma: torek, 14. april, ob 18. uri, ŠD Lukna, Maribor 2. tekma: petek, 17. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik 3. tekma: torek, 21. april, ob 20. uri, ŠD Tabor, Maribor Morebitna 4. tekma: petek, 24. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik Morebitna 5. tekma: torek, 28. april, ob 18. uri, ŠD Tabor, Maribor

Spored tekem za 3. mesto (Gen-i Volley – AFM Volley): 1. Tekma: sreda, 15. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica 2. Tekma: sobota, 18. april, ob 20. uri, SIC Radovljica Morebitna 3. tekma: sreda, 22. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica