Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Torek,
14. 4. 2026,
7.47

46 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL odbojka

Torek, 14. 4. 2026, 7.47

46 minut

1. DOL za ženske, finale, prvi tekmi

Boj za finale se začenja v Mariboru

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
OTP banka Branik - Bielsko-Biala | Mariborčanke branijo naslov proti Kamničankam. | Foto Jure Banfi

Mariborčanke branijo naslov proti Kamničankam.

Foto: Jure Banfi

Na državnem prvenstvu odbojkaric se začenjajo boj za odličja. V velikem finalu si bodo nasproti stale tradicionalne tekmice iz Maribora in Kamnika. Vloga favoritinj pripada Štajerkam, ki lovijo že 18. naslov prvakinj. Za lovoriko bo treba zmagati trikrat. V boju za bron se bodo pomerile Novogoričanke in Radovljičanke, ki igrajo na dve zmagi.

Jan Kozamernik
Calcit Volley : OTP banka Branik
Mariborčanke bodo lovile 18. naslov prvakinj, njihove tekmice pa devetega. Zadnji naslov, ki ga ni osvojila ena izmed teh dveh ekip, je leta 2008 pripadel Novogoričankam. Te bodo letos v malem finalu na dve zmagi lovile tretje mesto v dvoboju z AFM Volleyjem iz Radovljice.

1. DOL, ženske, finale in mali finale, prvi tekmi

Torek, 14. april
Sreda, 15. april

Spored, finale (OTP banka Branik – Calcit Volley):

1. tekma: torek, 14. april, ob 18. uri, ŠD Lukna, Maribor

2. tekma: petek, 17. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik

3. tekma: torek, 21. april, ob 20. uri, ŠD Tabor, Maribor

Morebitna 4. tekma: petek, 24. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik

Morebitna 5. tekma: torek, 28. april, ob 18. uri, ŠD Tabor, Maribor


Spored tekem za 3. mesto (Gen-i Volley – AFM Volley):

1.  Tekma: sreda, 15. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica

2.  Tekma: sobota, 18. april, ob 20. uri, SIC Radovljica

Morebitna 3. tekma: sreda, 22. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica

Državne prvakinje:

2025/26 ?
2024/2025 OTP banka Branik
2023/2024 Calcit Volley
2022/2023 Calcit Volley
2021/2022 Calcit Volley
2020/2021 Calcit Volley
2019/2020 Calcit Volley
2018/2019 Nova KBM Branik
2017/2018 Nova KBM Branik
2016/2017 Nova KBM Branik
2015/2016 Calcit Ljubljana
2014/2015 Calcit Volleyball
2013/2014 Nova KBM Branik
2012/2013 Nova KBM Branik
2011/2012 Nova KBM Branik
2010/2011 Nova KBM Branik
2009/2010 Calcit Volleyball
2008/2009 Nova KBM Branik
2007/2008 Hit Nova Gorica
2006/2007 Hit Nova Gorica
2005/2006 TPV Novo mesto
2004/2005 Sladki greh Ljubljana
2003/2004 Sladki greh Ljubljana
2002/2003 Hit Nova Gorica
2001/2002 Nova KBM Branik
2000/2001 Nova KBM Meltal
1999/2000 Infond Meltal
1998/1999 Infond Meltal
1997/1998 Infond Branik
1996/1997 Kemiplas Koper
1995/1996 Infond Branik
1994/1995 Bank Austria Bled
1993/1994 Abes Trade Celje
1992/1993 Paloma Branik
1991/1992 Paloma Branik

Vir: STA

OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL odbojka
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

