Ponedeljek, 13. 4. 2026, 14.14
V torek začetek finala državnega prvenstva za odbojkarice
Vloga favoritinj tokrat nekoliko na strani Mariborčank
V Mariboru se bo v torek začel finale ženskega odbojkarskega prvenstva. V njem bodo tri zmage, ki prinašajo naslov državnih prvakinj, lovile igralke OTP banke Branika in Calcita Volleyja. Ekipi sta v zadnjih dveh desetletjih z redkimi izjemami standardni finalistki prvenstev, tokrat pa imajo status rahlih favoritinj Mariborčanke. V boju za bron si bodo nasproti stale Novogoričanke in Radovljičanke.
Bankirke so bile najboljša ekipa rednega dela, tudi v končnici za zdaj poraza še nimajo, osvojile so tudi pokal, poleg tega pa imajo, kar se tiče lovljenja lovorik, bolj izkušeno ekipo. Zaradi tega jim strokovnjaki v dvoboju na tri zmage pripisujejo nekoliko več možnosti.
A lani so bile papirnate favoritinje Kamničanke, naslov državnih prvakinj pa se je po petih zaporednih uspehih Calcita vrnil v vitrine najuspešnejšega slovenskega ženskega odbojkarskega kolektiva v Sloveniji. Lani se takšno presenečenje ni zgodilo prvič, tako da je jasno, da izrazitega favorita v dvobojih ekip, ki se poznata do potankosti, ni.
Mariborčanke so se lani takole veselile.
V rednem delu prvenstva so Mariborčanke dobile vse tri tekme, v Kamniku s 3:2 in zadnjo februarja s 3:0, v Mariboru pa s 3:1. A tudi to ne pove veliko, saj so Kamničanke prav ob koncu sezone ujele pravi ritem. Kot pravi kapetanka Anja Maček, ki je morala lanski finale zaradi poškodbe izpustiti, letos pa kaže izvrstne predstave, so bile kar malo razočarane, ker je bil pred finalom nekoliko daljši odmor. Tokrat bo morala vsaj prvo tekmo zaradi poškodbe gležnja izpustiti njena soigralka Anja Sitar.
"Letos v finale vstopamo z drugačno zasedbo in tudi drugačno miselnostjo. Lahko smo sproščene, glavni cilj smo dosegle že z uvrstitvijo v finale, lahko le uživamo v igri. Tudi v finalu bomo poskušale čim manj razmišljati o rezultatu, bolj pomembna mora biti naša igra. Rezultatov ali števila tekem, ki jih bomo odigrale, ne upamo napovedovati," pravi trenerka Calcita Sanja Ožegovič.
"Letos v finale vstopamo z drugačno zasedbo in tudi drugačno miselnostjo. Lahko smo sproščene, glavni cilj smo dosegle že z uvrstitvijo v finale, lahko le uživamo v igri."
Popolnoma enako razmišljajo v mariborskem taboru, dobro se zavedajo, da je na takšnih tekmah možno vse. Nekaj pritiska bodo čutile, a so Iza Mlakar, Sara Hutinski, Klara Milošič in soigralke tega vajene in jim večje težave ne bi smel predstavljati. Imele bodo tudi prednost domačega igrišča na morebitni peti tekmi, kar je lahko velika prednost, a zagotovo ne odločilna.
Mariborčanke bodo lovile 18. naslov prvakinj, njihove tekmice pa devetega. Zadnji naslov, ki ga ni osvojila ena izmed teh dveh ekip, je leta 2008 pripadel Novogoričankam. Te bodo letos v malem finalu na dve zmagi lovile tretje mesto v dvoboju z AFM Volleyjem iz Radovljice.
Spored, finale (OTP banka Branik – Calcit Volley):
1. tekma: torek, 14. april, ob 18. uri, ŠD Lukna, Maribor
2. tekma: petek, 17. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik
3. tekma: torek, 21. april, ob 20. uri, ŠD Tabor, Maribor
Morebitna 4. tekma: petek, 24. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik
Morebitna 5. tekma: torek, 28. april, ob 18. uri, ŠD Tabor, Maribor
Spored tekem za 3. mesto (Gen-i Volley – AFM Volley):
1. Tekma: sreda, 15. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica
2. Tekma: sobota, 18. april, ob 20. uri, SIC Radovljica
Morebitna 3. tekma: sreda, 22. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica
Državne prvakinje:
2025/26 ?
2024/2025 OTP banka Branik
2023/2024 Calcit Volley
2022/2023 Calcit Volley
2021/2022 Calcit Volley
2020/2021 Calcit Volley
2019/2020 Calcit Volley
2018/2019 Nova KBM Branik
2017/2018 Nova KBM Branik
2016/2017 Nova KBM Branik
2015/2016 Calcit Ljubljana
2014/2015 Calcit Volleyball
2013/2014 Nova KBM Branik
2012/2013 Nova KBM Branik
2011/2012 Nova KBM Branik
2010/2011 Nova KBM Branik
2009/2010 Calcit Volleyball
2008/2009 Nova KBM Branik
2007/2008 Hit Nova Gorica
2006/2007 Hit Nova Gorica
2005/2006 TPV Novo mesto
2004/2005 Sladki greh Ljubljana
2003/2004 Sladki greh Ljubljana
2002/2003 Hit Nova Gorica
2001/2002 Nova KBM Branik
2000/2001 Nova KBM Meltal
1999/2000 Infond Meltal
1998/1999 Infond Meltal
1997/1998 Infond Branik
1996/1997 Kemiplas Koper
1995/1996 Infond Branik
1994/1995 Bank Austria Bled
1993/1994 Abes Trade Celje
1992/1993 Paloma Branik
1991/1992 Paloma Branik