V Mariboru se bo v torek začel finale ženskega odbojkarskega prvenstva. V njem bodo tri zmage, ki prinašajo naslov državnih prvakinj, lovile igralke OTP banke Branika in Calcita Volleyja. Ekipi sta v zadnjih dveh desetletjih z redkimi izjemami standardni finalistki prvenstev, tokrat pa imajo status rahlih favoritinj Mariborčanke. V boju za bron si bodo nasproti stale Novogoričanke in Radovljičanke.

Bankirke so bile najboljša ekipa rednega dela, tudi v končnici za zdaj poraza še nimajo, osvojile so tudi pokal, poleg tega pa imajo, kar se tiče lovljenja lovorik, bolj izkušeno ekipo. Zaradi tega jim strokovnjaki v dvoboju na tri zmage pripisujejo nekoliko več možnosti.

A lani so bile papirnate favoritinje Kamničanke, naslov državnih prvakinj pa se je po petih zaporednih uspehih Calcita vrnil v vitrine najuspešnejšega slovenskega ženskega odbojkarskega kolektiva v Sloveniji. Lani se takšno presenečenje ni zgodilo prvič, tako da je jasno, da izrazitega favorita v dvobojih ekip, ki se poznata do potankosti, ni.

Mariborčanke so se lani takole veselile. Foto: Aleš Fevžer

V rednem delu prvenstva so Mariborčanke dobile vse tri tekme, v Kamniku s 3:2 in zadnjo februarja s 3:0, v Mariboru pa s 3:1. A tudi to ne pove veliko, saj so Kamničanke prav ob koncu sezone ujele pravi ritem. Kot pravi kapetanka Anja Maček, ki je morala lanski finale zaradi poškodbe izpustiti, letos pa kaže izvrstne predstave, so bile kar malo razočarane, ker je bil pred finalom nekoliko daljši odmor. Tokrat bo morala vsaj prvo tekmo zaradi poškodbe gležnja izpustiti njena soigralka Anja Sitar.

"Letos v finale vstopamo z drugačno zasedbo in tudi drugačno miselnostjo. Lahko smo sproščene, glavni cilj smo dosegle že z uvrstitvijo v finale, lahko le uživamo v igri. Tudi v finalu bomo poskušale čim manj razmišljati o rezultatu, bolj pomembna mora biti naša igra. Rezultatov ali števila tekem, ki jih bomo odigrale, ne upamo napovedovati," pravi trenerka Calcita Sanja Ožegovič.

Popolnoma enako razmišljajo v mariborskem taboru, dobro se zavedajo, da je na takšnih tekmah možno vse. Nekaj pritiska bodo čutile, a so Iza Mlakar, Sara Hutinski, Klara Milošič in soigralke tega vajene in jim večje težave ne bi smel predstavljati. Imele bodo tudi prednost domačega igrišča na morebitni peti tekmi, kar je lahko velika prednost, a zagotovo ne odločilna.

Mariborčanke bodo lovile 18. naslov prvakinj, njihove tekmice pa devetega. Zadnji naslov, ki ga ni osvojila ena izmed teh dveh ekip, je leta 2008 pripadel Novogoričankam. Te bodo letos v malem finalu na dve zmagi lovile tretje mesto v dvoboju z AFM Volleyjem iz Radovljice.

Spored, finale (OTP banka Branik – Calcit Volley): 1. tekma: torek, 14. april, ob 18. uri, ŠD Lukna, Maribor 2. tekma: petek, 17. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik 3. tekma: torek, 21. april, ob 20. uri, ŠD Tabor, Maribor Morebitna 4. tekma: petek, 24. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik Morebitna 5. tekma: torek, 28. april, ob 18. uri, ŠD Tabor, Maribor

Spored tekem za 3. mesto (Gen-i Volley – AFM Volley): 1. Tekma: sreda, 15. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica 2. Tekma: sobota, 18. april, ob 20. uri, SIC Radovljica Morebitna 3. tekma: sreda, 22. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica