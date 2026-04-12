Orban po 16 letih padel in priznal poraz: Madžarska je dočakala politični pretres

Madžarska je doživela enega največjih političnih preobratov v zadnjih letih. Viktor Orban je po 16 letih na oblasti priznal poraz, prvi uradni izidi pa kažejo prepričljivo prednost opozicijskega voditelja Petra Magyara in njegove stranke Tisza. Dogodek bo močno odmeval tudi v Bruslju, Washingtonu in Moskvi.

Madžarski premier Viktor Orban je v nedeljo priznal poraz na parlamentarnih volitvah in s tem potrdil konec svoje 16-letne vladavine. Izid je za njegovo stranko hud udarec, sam pa ga je opisal kot bolečega. Podpornikom v Budimpešti je sporočil: "Čestital sem zmagovalni stranki." Ob tem je dodal še: "Madžarskemu narodu in naši domovini bomo odslej služili iz opozicije."

To je pomemben preobrat ne le za Madžarsko, temveč tudi za širšo evropsko politiko. Orban je bil namreč dolga leta eden najbolj prepoznavnih obrazov evropske desnice, tesno politično povezan z Donaldom Trumpom, pogosto pa tudi v konfliktu z Brusljem zaradi sporov o vladavini prava, medijih in odnosu do Rusije.

Peter Magyar do velike zmage

Zmagovalec volitev je opozicijski voditelj Peter Magyar, ki je po zaprtju volišč sporočil, da mu je Orban poraz priznal tudi osebno. Na Facebooku je zapisal: "Premier Viktor Orban mi je pravkar po telefonu čestital za našo zmago."

Opozicijski voditelj Péter Magyar je po zaprtju volišč razglasil zmago in napovedal politični preobrat na Madžarskem.

Prvi uradni rezultati kažejo, da je Magyarjeva stranka Tisza dosegla jasno prednost pred Orbanovim Fideszem. To pomeni enega največjih političnih pretresov na Madžarskem po padcu komunizma in hkrati konec obdobja, v katerem je Orban odločilno zaznamoval ne le domačo, ampak tudi evropsko politiko.

Zakaj volitve odmevajo po vsej Evropi

Madžarske volitve so bile veliko več kot le domače politično merjenje moči. Orban je v zadnjih letih veljal za ključnega zaveznika populistične desnice v Evropi in za politika, ki je pogosto zaviral skupne evropske odločitve, zlasti pri podpori Ukrajini in odnosu do Moskve.

Prav zato njegov poraz odpira vprašanje, ali bo Budimpešta po menjavi oblasti ubrala bolj proevropsko smer. Magyar je v kampanji nastopal kot obraz spremembe, ki obljublja drugačen ton do Evropske unije, večji poudarek na notranjih reformah in odmik od politične utrujenosti, ki se je po 16 letih nabrala okoli Orbanove oblasti.

Konec ene ere, začetek negotovega novega obdobja

Čeprav je Orban še pred kratkim veljal za skoraj nepremagljivega, je nedeljski razplet pokazal, da se je tudi na Madžarskem politično razmerje moči spremenilo. Njegov poraz bo imel posledice daleč prek meja države, saj gre za enega simbolno najmočnejših padcev dolgoletnega evropskega voditelja v zadnjem času.