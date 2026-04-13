Slovenke domače prvenstvo odpirajo proti Islandkam

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo na Bledu do sobote gostila svetovno prvenstvo divizije II (skupine A), na katerem bodo po odpovedi reprezentance Severne Koreje igrale reprezentance Avstralije, Kitajskega Tajpeja , Poljske in Islandije. Slovenke prvenstvo, na katerem bo zmagovalka napredovala v kakovostnejši razred, zadnjeuvrščena pa nazadovala v nižjo skupino, odpirajo ob 19.30 proti Islandiji.

Na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda (divizija II, skupina A) bi moralo sodelovati šest reprezentanc, a jih bo po odpovedi Severne Koreje zgolj pet. Ob Slovenkah še reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja in Poljske.

Najboljša ekipa prvenstva bo tako v prihodnji sezoni nastopila v diviziji I-B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca, čeprav je ekipa Severne Koreje zaradi logističnih težav odpovedala nastop na Bledu, nazadovala v divizijo II-B. IIHF je namreč presodila, da so bili razlogi za odpoved sodelovanja posledica višje sile, na katero Severna Koreja ni imela vpliva, zato ta ne bo samodejno izpadla v nižji kakovostni razred.

Slovenke so pod selektorsko taktirko Boštjana Kosa v okviru priprav opravile sedem treningov na ledu, poudarek pa je bil namenjen taktiki v posameznih elementih hokejske igre in analizi vsake izmed reprezentanc, s katerimi bodo naša dekleta v prihodnjih dneh prekrižala palice. V petek so odigrale tudi pripravljalno tekmo z Avstralijo, ki je zmagala s 6:5. Za Slovenijo so zadele Sara Confidenti in Arwen Nylaander po dvakrat ter enkrat Pia Pren.

Osnovni cilj obstanek, velika želja pa zmaga in napredovanje

"Priprave so bile zasnovane zlasti v taktičnem smislu, tako individualno kot ekipno. Naš namen je bil, in k temu bomo težili skozi celoten turnir, izboljšati naše reakcije. Želimo, da so te čim bolj pravilne in hitre. Veliko pozornosti smo namenili tudi igri s ploščkom. Pričakujemo zelo težak turnir. Možnosti glede končne uvrstitve so povsem odprte. Naš osnovni cilj je vsekakor obstanek, velika želja pa sta zmaga in napredovanje v višjo divizijo ali vsaj osvojitev ene izmed medalj," je Kos pred začetkom prvenstva dejal za HZS.

SP bodo v ponedeljek ob 19.30 začele Slovenke in Islandke, domačo ekipo pa nato tekme čakajo še v sredo s Tajvanom, v četrtek z Avstralijo in v soboto s Poljsko.

Privrženci hokeja si bodo lahko vse tekme SP na Bledu ogledali brezplačno, so še sporočili iz HZS.

Spored svetovnega prvenstva, Bled Ponedeljek, 13. april Lestvica: Torek, 14. april Sreda, 15. april Četrtek, 16. april Petek, 17. april Sobota, 18. april