Slovenke po bolečem porazu lovijo prvo zmago

Slovenska ženska hokejska reprezentanca po uvodnem porazu domačega svetovnega prvenstva divizije II (skupina A), ko je zapravila vodstvo s 3:0 in izgubila proti Islandiji s 3:4 (0:0, 3:1, 0:3), ob 19.30 čaka druga tekma s Tajvanom. Pred tem se bodo Poljakinje pomerile z Islandkami.

Na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda (divizija II, skupina A) bi moralo sodelovati šest reprezentanc, a jih bo po odpovedi Severne Koreje zgolj pet – ob slovenski še reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja in Poljske.

Najboljša ekipa prvenstva bo tako v prihodnji sezoni nastopila v diviziji I-B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca, čeprav je ekipa Severne Koreje zaradi logističnih težav odpovedala nastop na Bledu, nazadovala v divizijo II-B. IIHF je namreč presodila, da so bili razlogi za odpoved sodelovanja posledica višje sile, na katero Severna Koreja ni imela vpliva, zato ta ne bo samodejno izpadla v nižji kakovostni razred.

Spored svetovnega prvenstva, Bled Sreda, 15. april Lestvica: Ponedeljek, 13. april Torek, 14. april Četrtek, 16. april Petek, 17. april Sobota, 18. april