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Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
14.50

Osveženo pred

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NK Olimpija NK Olimpija Mišo Brečko

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 14.50

4 minute

NK Olimpija

Hitra reakcija vodstva Olimpije: Mišo Brečko je preteklost

Avtor:
S. K.

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NK Olimpija NK Bravo Mišo Brečko | Mišo Brečko ni dolgo zdržal na klopi Olimpije. | Foto Luka Kotnik

Mišo Brečko ni dolgo zdržal na klopi Olimpije.

Foto: Luka Kotnik

Vodstvo ljubljanskega nogometnega prvoligaša NK Olimpije je po slabem vstopu v novo sezono 1. SNL potegnil potezo in odpustil trenerja Miša Brečka. "NK Olimpija Ljubljana in Mišo Brečko z današnjim dnem sporazumno zaključujeta sodelovanje," sporočajo iz ljubljanskega kluba.

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"Zaradi trenutnega športnega položaja je športni direktor Necat Aygün vodstvu kluba predstavil svojo odločitev. Po temeljiti analizi razvoja moštva v zadnjem obdobju, v katerem je ekipa doživela štiri poraze in dosegla le en zadetek, je klub sprejel odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja. Takšni rezultati so namreč ekipo pahnili na zadnje mesto prvenstvene lestvice in pomenijo najslabši začetek sezone v zgodovini kluba. Namen te poteze je športna preusmeritev z jasnim ciljem, da se moštvo čim prej vrne na pot uspehov," javnosti danes sporoča NK Olimpija.

"Klub se Mišu Brečku in njegovemu strokovnemu štabu – Andražu Kirmu, Luki Žinku in Luki Pintariču – zahvaljuje za njihov trud, predanost in opravljeno delo v službi NK Olimpija Ljubljana. Na njihovi nadaljnji poklicni in osebni poti jim želi vse dobro ter veliko uspeha," so še zapisali.

Ljubljančani so pod vodstvom Brečka, ki je mesto trenerja zmajev zasedel šele konec junija, v prvih dveh krogih 1. SNL zabeležili poraza proti Bravu in Muri in so trenutno prikovani na dno prvenstvene lestvice.

NK Olimpija NK Olimpija Mišo Brečko
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