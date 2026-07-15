Prireditelji elitne skupine svetovnega prvenstva v hokeju na ledu 2027, na katerem bo spet nastopila tudi Slovenija, so sporočili, da bodo otvoritveno tekmo tako kot leta 2010 priredili v Schalke Areni v Gelsenkirchnu. Na njej bosta igrali gostiteljica Nemčija in Švica, sicer aktualna podprvakinja.

Vse druge tekme bodo igrali v Düsseldorfu in Mannheimu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Arena, kjer domujejo povratniki v elitno konkurenco nemškega prvenstva, uradno sprejme 61.547 gledalcev, vendar prireditelji pričakujejo, da jih bo veliko več, saj se sedeži lahko postavijo tudi na velik del nogometnega igrišča, ker je drsališče za hokej veliko manjše. Otvoritveno tekmo med Nemčijo in ZDA si je leta 2010 ogledalo 77.803 gledalcev.

"Gelsenkirchen je leta 2010 pisal zgodovino hokeja na ledu. Z gostitvijo otvoritvene tekme svetovnega prvenstva na tem ikoničnem prizorišču gradimo na tej hokejski zapuščini," je dejal Matti Nurminen, generalni sekretar Mednarodne hokejske zveze IIHF.

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