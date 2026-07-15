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Avtor:
STA

Sreda,
15. 7. 2026,
18.58

Osveženo pred

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Natisni članek
hokej svetovno prvenstvo Nemčija Gelsenkirchen

Sreda, 15. 7. 2026, 18.58

39 minut

Hokejsko SP 2027

Uvod hokejskega SP 2027 v Schalke Areni v Gelsenkirchnu

Avtor:
STA

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Hokejsko SP 2010, Gelsenkirchen, stadion | Otvoritveno tekmo na SP med Nemčijo in ZDA si je leta 2010 na nogometnem stadionu v Gelsenkirhnu ogledalo 77.803 gledalcev. | Foto Guliverimage

Otvoritveno tekmo na SP med Nemčijo in ZDA si je leta 2010 na nogometnem stadionu v Gelsenkirhnu ogledalo 77.803 gledalcev.

Foto: Guliverimage

Prireditelji elitne skupine svetovnega prvenstva v hokeju na ledu 2027, na katerem bo spet nastopila tudi Slovenija, so sporočili, da bodo otvoritveno tekmo tako kot leta 2010 priredili v Schalke Areni v Gelsenkirchnu. Na njej bosta igrali gostiteljica Nemčija in Švica, sicer aktualna podprvakinja.

Vse druge tekme bodo igrali v Düsseldorfu in Mannheimu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Arena, kjer domujejo povratniki v elitno konkurenco nemškega prvenstva, uradno sprejme 61.547 gledalcev, vendar prireditelji pričakujejo, da jih bo veliko več, saj se sedeži lahko postavijo tudi na velik del nogometnega igrišča, ker je drsališče za hokej veliko manjše. Otvoritveno tekmo med Nemčijo in ZDA si je leta 2010 ogledalo 77.803 gledalcev.

"Gelsenkirchen je leta 2010 pisal zgodovino hokeja na ledu. Z gostitvijo otvoritvene tekme svetovnega prvenstva na tem ikoničnem prizorišču gradimo na tej hokejski zapuščini," je dejal Matti Nurminen, generalni sekretar Mednarodne hokejske zveze IIHF.

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