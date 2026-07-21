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Avtor:
STA

Torek,
21. 7. 2026,
18.28

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kajak slalom na divjih vodah svetovno prvenstvo Eva Alina Hočevar Lea Novak

Torek, 21. 7. 2026, 18.28

1 ura, 1 minuta

SP v slalomu na divjih vodah, Oklahoma City

Eva Alina Hočevar za las v polfinale, Lea Novak prepočasna

Avtor:
STA

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Eva Alina Hočevar | Eva Alina Hočevar je kot ena od tihih favoritinj v kvalifikacijah je nastopila zelo rezervirano. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Eva Alina Hočevar je kot ena od tihih favoritinj v kvalifikacijah je nastopila zelo rezervirano.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenski kajakašici Eva Alina Hočevar in Lea Novak sta v kvalifikacijah svetovnega prvenstva zaostali za pričakovanji. Hočevar, ena od tihih favoritinj, je nastopila zelo rezervirano, brez kazenskih sekund se je uvrstila na 29. mesto, njen zaostanek za najhitrejšo je bil sedem sekund in 43 stotink, a v polfinale se je vendarle uvrstila.

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To pa ne velja za Leo Novak, ki je z dvema kazenskima sekundama zasedla 40. mesto, od reprezentančne kolegice je bila počasnejša za nekaj manj kot tri sekunde.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Nemka Ricarda Funk pred branilko naslova Poljakinjo Klaudio Zwolinski in Slovakinjo Sono Stanovsko.

Trenutno se v kvalifikacijah merijo moški, Slovenijo zastopajo Martin Srabotnik, Lan Tominc in Peter Kauzer.

Polfinale in finale bo v četrtek.

Prve kolajne so na prvenstvu podelili v ponedeljek, in sicer po tekmi posamičnega krosa. Presenečenj vsaj pri moških ni bilo, na vrhu so pristali favoriti, zlato je osvojil Britanec Joseph Clarke, srebro Čeh Jakub Krejci, bron pa Španec David Llorente. Nekoliko bolj presenetljiv je bil vrstni red pri dekletih. Ne sicer na prvem mestu, ki ga je osvojila izvrstna Avstralka Jessica Fox, zato pa na drugem in tretjem mestu. Srebro je osvojila Čehinja Katerina Bekova, bron pa Britanka Lois Leaver.

Vsi trije slovenski predstavniki so zaradi nepravilno odpeljane proge končali pri repu razpredelnice, tako da so Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Lea Novak ostali brez nastopa v nedeljskem krosu na izločanje.

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