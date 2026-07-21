Slovenija ima prvo kolajno za letošnjem svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, ki ta teden poteka v Oklahomi Cityju. Kajakaši Žiga Lin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so na ekipni tekmi osvojili zlato. Te zlate kolajne 42-letni Kauzer še ni imel.

Slovenski kajakaši so nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato kolajno na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc. Za 11 stotink so premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa so zaostali bronasti Avstrijci.

Za slovenske kajakaše je sicer to osma kolajna na svetovnih prvenstvih, šesta pod slovensko zastavo in prva po letu 2021, ko so bili bronasti v Bratislavi.

V ženski konkurenci slovenskih kajakašic, ki so bile na lanskem svetovnem prvenstvu zlate, ni bilo na štartu. V Oklahomo City sta namreč odpotovali le dve kajakašici, Eva Terčelj je zaradi materinstva ostala doma. Svetovne prvakinje so postale Avstralke. Francozinje so na drugem mestu zaostale le 64 stotink. Bron so osvojile Slovakinje.