Pe. M.

Torek,
14. 4. 2026,
11.30

9 minut

Rok Tičar Graz 99ers hokej IceHL Pustertal

Torek, 14. 4. 2026, 11.30

9 minut

Finale lige ICE

Rok Tičar s Pustertalom v sredo začenja bitko za naslov

HK Olimpija : Pustertal, Rok Tičar | Pustertal, za katerega igra Rok Tičar, bo prvo tekmo finala lige ICE odigral v Gradcu. | Foto Aleš Fevžer

Pustertal, za katerega igra Rok Tičar, bo prvo tekmo finala lige ICE odigral v Gradcu.

Foto: Aleš Fevžer

V ligi ICE se začenja le še zadnje, finalno dejanje sezone. V finalu si bosta nasproti stala Gradec in Val Pusteria, ki ima v svoji vrsti slovenskega napadalca Roka Tičarja. Ekipi bosta igrali na štiri zmage, uvodna tekma bo v sredo zvečer v Avstriji.

Medtem ko je večina igralcev lige ICE že končala klubsko sezono, se za hokejiste Gradca in Pustertala začenja veliki finale, v katerem bosta oba igrala prvič.

Avstrijska ekipa je redni del končala na prvem mestu, v četrtfinalu s 4:0 v zmagah izločila Beljak, v polfinalu pa z istim rezultatom končala tekmovalno obdobje moštva iz Szekesfehervarja.

Italijanska zasedba iz Južne Tirolske je po koncu rednega dela zasedala peto mesto, v četrtfinalu je s 4:0 v zmagah odpravila branilca naslova Salzburg, v polfinalu pa s 4:1 ljubljansko Olimpijo.  

Ekipi sta se v rednem delu srečali štirikrat, trikrat je zmagal Gradec, enkrat Pustertal.

"Pričakujem dolgo, tesno serijo. Vemo, da moramo zmagati na štirih tekmah, na voljo pa je sedem tekem. Pripravljeni moramo biti na vsak mogoč scenarij. Naša miselnost mora biti programirana prav za vsakega," je pred sredinim začetkom finalne serije v klubski mikrofon dejal glavni trener Gradca Dan Lacroix.

"Imeli smo nekaj odmora, zdaj pa gremo naprej. Zelo smo navdušeni, gre za finale. Igramo precej bolje kot v rednem delu sezone, ko smo izgubili tri od štirih tekem z Gradcem. Že prva tekma, ne glede na to, kje jo igramo, bo pomembna. Čaka nas zahtevna naloga, a smo pripravljeni," pa je v izjavi za ligo dejal napadalec Pustertala Nick Saracino.

Slovenski igralski pridih finalu bo dal napadalec Rok Tičar, ki je na peti polfinalni tekmi proti Olimpiji dosegel zmagoviti zadetek za napredovanje.

Uvodno srečanje bo v sredo ob 19.45 v Gradcu, nato se bo serija preselila v Italijo, pa nazaj v Avstrijo ... Prvak bo klub, ki bo prišel do štirih zmag.

ICEHL, finale, prva tekma:

Sreda, 15. april

