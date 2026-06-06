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Avtor:
S. K.

Sobota,
6. 6. 2026,
21.05

Osveženo pred

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Natisni članek
liga NHL finale Stanleyjev pokal Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights

Sobota, 6. 6. 2026, 21.05

1 ura, 6 minut

Liga NHL, finale, 6. junij

Finale se seli v Las Vegas

Avtor:
S. K.

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Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po dveh tekmah finala hokejske lige NHL v Raleighu v Severni Karolini, po katerih je izid med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights izenačen na 1:1 v zmagah, se serija seli v Nevado, kjer bo tretja tekma v Las Vegasu odigrana v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.00).

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Hokejisti Vegasa so bitko za Stanleyjev pokal odprli z zmago (5:4) na gostujočem terenu, Hurricanesi pa so serijo izenačili dva dni kasneje (4:3). Oba spopada sta bila napeta in pričakujemo lahko, da se bo huda bitka nadaljevala tudi v Las Vegasu.

Liga NHL, finale, 6. junij

Finale lige NHL:

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights  /1:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

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