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Liga NHL, finale, 6. junij
Finale se seli v Las Vegas
Po dveh tekmah finala hokejske lige NHL v Raleighu v Severni Karolini, po katerih je izid med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights izenačen na 1:1 v zmagah, se serija seli v Nevado, kjer bo tretja tekma v Las Vegasu odigrana v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.00).
Hokejisti Vegasa so bitko za Stanleyjev pokal odprli z zmago (5:4) na gostujočem terenu, Hurricanesi pa so serijo izenačili dva dni kasneje (4:3). Oba spopada sta bila napeta in pričakujemo lahko, da se bo huda bitka nadaljevala tudi v Las Vegasu.
Liga NHL, finale, 6. junij
Finale lige NHL:
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights /1:1/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.
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