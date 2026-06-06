Finale se seli v Las Vegas

Po dveh tekmah finala hokejske lige NHL v Raleighu v Severni Karolini, po katerih je izid med moštvoma Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights izenačen na 1:1 v zmagah, se serija seli v Nevado, kjer bo tretja tekma v Las Vegasu odigrana v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.00).

Hokejisti Vegasa so bitko za Stanleyjev pokal odprli z zmago (5:4) na gostujočem terenu, Hurricanesi pa so serijo izenačili dva dni kasneje (4:3). Oba spopada sta bila napeta in pričakujemo lahko, da se bo huda bitka nadaljevala tudi v Las Vegasu.

Liga NHL, finale, 6. junij

Finale lige NHL: Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights /1:1/ / / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

Preberite še: